Il 15 febbraio segnerà l'inizio di una nuova settimana. Sarà una giornata caratterizzata da tanti progetti e curiose novità. L'oroscopo si concentrerà sui sogni più profondi di tutti i segni zodiacali e cercherà di evidenziare elementi degni di nota. Per avere una visione completa, sarà necessario osservare le posizioni de pianeti. Tra esse, spiccheranno le seguenti:

Sole, Mercurio, Venere, Giove e Saturno in Acquario

Luna in Ariete

Marte e Urano in Toro

Nettuno in Pesci

Plutone in Capricorno

Di seguito tutti i dettagli sui profili zodiacali di domani, secondo l'Oroscopo del 15 febbraio.

Oroscopo del 15 febbraio: i segni meno fortunati

Gemelli (12°posto): nonostante i vostri sforzi, non riuscirete a trovare il giusto equilibrio interiore. Vi sembrerà di essere in balia degli eventi e di non poter far nulla per contrastarli. Vorreste vivere una giornata serena e all'insegna dell'amore per la famiglia, ma dovrete scontrarvi con colleghi poco inclini al dialogo. Qualunque forma di ribellione non farà altro che acuire la loro rabbia, ma potrete fare ancora qualcosa per migliorare la situazione.

Leone (11°posto): la vostra ansia vi farà precipitare verso il fondo della classifica. Generalmente, riuscite a tenere sotto controllo le emozioni con molta facilità, ma questa volta sarà diverso. Avrete bisogno di smaltire le preoccupazioni accumulate e di dedicare un po' di tempo a voi stessi.

Gli amici saranno importanti, ma la famiglia avrà un ruolo particolare. Sarete aperti a cambiamenti e a sorprese.

Sagittario (10°posto): dovrete fare delle scelte importanti che vi metteranno alla prova. Vorreste rimandare questo momento, ma non potrete fare altro che seguire il volere del fato. Forse, tenderete a chiudervi in voi stessi, ma la solitudine non sarà una buona soluzione.

L'oroscopo consiglia di partecipare attivamente alla vita famigliare e di non lasciarvi scoraggiare dagli ostacoli che incontrerete.

Ariete (9°posto): sarà il momento giusto per risalire la classifica. Avrete ancora alcune questioni personali da risolvere, ma il lavoro vi conferirà una grinta del tutto nuova. Sarete pronti a mettervi in gioco e a sperare nuovamente nel futuro.

Purtroppo, le liti con il partner rischieranno di rovinare il vostro stato d'animo. Le pressioni eccessive, infatti, non faranno altro che peggiorare la situazione e rendervi più vulnerabili.

I segni zodiacali al centro della classifica

Bilancia (8°posto): tenderete a essere un po' lunatici, soprattutto per la situazione lavorativa. Ambirete a una maggiore stabilità, ma per il momento dovrete accontentarvi e cercare di tenere duro. Non avrete voglia di ricevere il conforto di amici e parenti, perché temerete che possano considerarvi persone troppo vulnerabili. Per fortuna, durante le ore serali, accadrà qualcosa che vi restituirà il sorriso.

Pesci (7°posto): ci sarà profumo di novità nell'aria, ma dovrete essere pronti ad accogliere con gioia ogni opportunità.

Vi verrà chiesto di rimanere concentrati e di non permettere alle questioni personali di interferire con il vostro lavoro. Non sarà facile separare i diversi ambiti della vostra vita, però, con un pizzico di determinazione e un po' di coraggio, ci riuscirete. Gli amici saranno pronti ad ascoltare i vostri sfoghi.

Capricorno (6°posto): avrete voglia di scoprire cose nuove e di imbattervi in hobby divertenti e stimolanti. Sarete curiosi e attenti ai particolari. Il rapporto con il partner sarà caratterizzato da alti e bassi, ma questo 15 febbraio rappresenterà un momento di svolta. Avrete modo di chiarire e di raggiungere un compromesso valido. La situazione lavorativa rimarrà stabile, ma con ampi margini di miglioramento.

Scorpione (5°posto): finalmente, vi sentirete soddisfatti di voi stessi.

Riuscirete a ritrovare il controllo e a concentrarvi su nuovi progetti. Avrete desideri ambiziosi, ma non sarete spaventati dalla competizione. Qualunque cosa possa stimolarvi, sarà ben visto ai vostri occhi. Il partner apparirà collaborativo e paziente. I vostri dialoghi si tingeranno di romanticismo e sfoceranno in dichiarazioni ricche di dolcezza.

Sul podio: i segni zodiacali più fortunati secondo l'oroscopo del 15 febbraio

Vergine (4°posto): sarete pronti ad accogliere qualsiasi novità in ambito amoroso. Non avrete paura di aprire il vostro cuore, perché sarete certi di essere ricambiati dal partner. Sarà una giornata divertente e spensierata, anche se gli impegni lavorativi non mancheranno. Inizierete a lavorare su progetti importanti e a sperare che i vostri sogni riescano a realizzarvi.

Una telefonata speciale vi metterà allegria.

Toro (3°posto): il vostro istinto si rivelerà più veritiero che mai. Vi spingerà a compiere delle azioni molto utili al vostro benessere personale. Attraverserete un momento di crescita e di coraggio, ma non dimenticherete gli affetti più cari. In ogni situazione, avrete un sorriso da donargli e una parola gentile da dedicargli. L'energia che sprigionerete si trasformerà in uno stimolo per voi stessi e per gli altri.

Cancro (2°posto): riflessione e serenità accompagneranno la vostra giornata. Prima di agire, analizzerete, con attenzione, tutte le soluzioni possibili e, alla fine, troverete quella giusta. L'amore per il partner vi spingerà a considerare nuovi possibili sviluppi del vostro rapporto di coppia.

Non potrete decidere da soli, sarà qualcosa che dovrete fare insieme, in vista dei vostri progetti futuri.

Acquario (1°posto): il fato sarà dalla vostra parte e vi aiuterà a superare tutte le difficoltà della giornata. Amore e amicizia rappresenteranno due elementi fondamentali per voi, ma la famiglia sarà al primo posto. Sarete altruisti e generosi, ma non vi farete ingannare dalle parole altrui. Darete la vostra fiducia solo a coloro che si mostreranno leali e sinceri. Denuncerete qualsiasi forma di prepotenza.