L'Oroscopo del 19 febbraio metterà in evidenza le diverse capacità di interazioni dei segni zodiacali. Ci sarà chi si sentirà a suo agio con il prossimo e chi avrà qualche difficoltà a trovare il proprio spazio all'interno di un gruppo. Per avere un quadro dettagliato, sarà necessario osservare la mappa celeste di domani. Tra le posizioni planetarie principali spiccheranno:

Sole e Nettuno in Pesci

Luna, Marte e Urano in Toro

Mercurio, Venere, Giove e Saturno in Acquario

Plutone in Capricorno

Di seguito, tutti i dettagli dell'oroscopo di venerdì 19 febbraio.

I segni zodiacali ultimi in classifica secondo l'oroscopo del 19 febbraio

Bilancia (12°posto): le difficoltà quotidiane prenderanno il sopravvento sul vostro umore e vi spingeranno ad agire impulsivamente. Vorreste avere maggiori opportunità nel vostro campo professionale, però, per il momento, dovrete accontentarvi. Non sarà sempre così: prima o poi potrete sfruttare la vostra occasione.

Acquario (11° posto): inaspettatamente, il fato vi volterà le spalle e vi troverete quasi in fondo alla classifica. Questo cambiamento non vi riempirà certo il cuore di gioia, ma cercherete di non abbattervi. Con una buona organizzazione, forse, potrete far fronte ai numerosi e confusionari impegni quotidiani. Il partner sarà poco presente.

Toro (10° posto): la vostra impulsività vi spingerà a comportarvi in modo poco raccomandabile.

Sarete verbalmente aggressivi nei confronti degli altri e non avrete voglia di ascoltare opinioni differenti dalla vostra. Il desiderio di stare al centro dell'attenzione potrebbe rivelarsi controproducente. L'oroscopo di domani consiglia di trovare una valvola di sfogo alternativa.

Ariete (9° posto): niente da fare, in ambito romantico, non riuscirete a essere soddisfatti di voi stessi.

Ai vostri approcci non verrà data l'attenzione desiderata e questo vi ferirà molto. Potreste iniziare a mettere in dubbio alcune delle vostre qualità, ma non sarà il caso di disperare. Nel corso dei prossimi giorni, la situazione tenderà a migliorare e si rivelerà meno tragica del previsto.

I segni al centro della classifica

Capricorno (8° posto): non vi sentirete molto sicuri nei riguardi del vostro futuro e questo potrebbe causarvi delle insicurezze interiori.

Farete fatica a confrontarvi con gli altri e a parlare delle vostre esperienze passate. L'oroscopo consiglia di non avere paura di affrontare determinati argomenti con il partner, si potrebbe rivelare una mossa molto positiva per voi.

Vergine (7° posto): non vedrete l'ora di poter ritagliare un po' di tempo per voi stessi. Avrete voglia di dedicarvi ai vostri hobby e di allontanare qualsiasi tipo di frustrazione. Il lavoro occuperà buona parte della vostra giornata, ma se la famiglia sarà abbastanza comprensiva e collaborativa, una volta tornati a casa, potrete distendervi e rilassarvi.

Leone (6° posto): avrete bisogno di migliorare la fiducia in voi stessi. Starete per affrontare un nuovo ed entusiasmante percorso, ma non potrete farlo se temerete di confrontarvi con il fallimento.

Sarà fondamentale trovare qualcosa che vi dia lo stimolo giusto per non arrendervi. Ogni passo avanti vi porterà sempre più vicini alla meta desiderata.

Scorpione (5° posto): il partner vi metterà a dura prova. Vorreste credere alle sue parole, ma ci saranno degli eventi che vi faranno dubitare della sua sincerità. Per fortuna, sarete abbastanza forti da non farti rovinare la giornata da queste cose. Andrete dritti per la vostra strada e cercherete di dare il meglio sul posto di lavoro. Una promozione potrebbe essere vicina.

Oroscopo del 19 febbraio: il podio

Cancro (4° posto): se siete alla ricerca di un lavoro, ben presto, potrebbe arrivare l'occasione adatta a voi. Non saranno tutte rose e fiori, ma vi renderete conto che cambiare non sarà impossibile.

Avrete un grande spirito di adattamento, che vi consentirà di essere molto flessibile. Nessun contesto vi metterà a disagio e le parole degli altri vi saranno di conforto.

Pesci (3° posto): tenderete a essere molto gentili con il prossimo. Non avrete voglia di rovinarvi l'umore per colpa di inutili discussioni e, per questo, cercherete in tutti i modi di evitare i conflitti. In amore, sarete molto fortunati, perché finalmente potrete godere della compagnia della persona amata. Se sarete naturali e spontanei, tutto andrà per il meglio.

Sagittario (2° posto): l'amore tornerà a sorridervi e diventerà protagonista della vostra giornata. Sarete pronti a lasciarvi andare alla passione, ma non sottovaluterete l'aspetto emotivo di ogni situazione. Saprete far sorridere il partner e supportarlo in ogni situazione.

In amicizia, verrete apprezzati e stimati, grazie alle vostre doti d'ascoltatori.

Gemelli (1° posto): non avrete alcuna paura di giocare le vostre carte. Avrete numerosi assi nella manica e per questo sarete favoriti a livello lavorativo. La competizione vi darà dei nuovi stimoli e vi consentirà di non abbassare mai la guardia. Il partner si rivelerà molto interessato alle vostre attenzioni e non riuscirà a distogliere gli occhi da voi.