L'oroscopo del 3 febbraio è caratterizzato da sorprendenti novità. Nella volta celeste di domani, fra i transiti principali, sarà possibile notare la congiunzione di Sole e Giove, Venere e Saturno, Venere e Plutone, Marte e Urano e, infine, Giove e Saturno. Il Sole sarà in quadratura a Marte, mentre la Luna si troverà in trigono a Mercurio. Da segnalare sarà anche la quadratura tra Saturno e Urano.

Approfondiamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo del 3 febbraio 2021. I profili riguarderanno tutti i 12 segni zodiacali, dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni astrologiche di mercoledì 3 febbraio: difficoltà amorose per Toro, vendetta per Gemelli

Ariete: avrete bisogno di una ventata d'aria fresca nelle vostre vite. La monotonia, infatti, vi renderà meno ricettivi alle buone opportunità e più restii a iniziare dei nuovi rapporto sentimentali. Dovrete compiere delle scelte importanti, che apparentemente non avranno una grande peso, ma che in realtà potrebbero cambiare le carte in tavola. Attenzione a non farvi ingannare sul posto di lavoro.

Toro: il rapporto di coppia assumerà dei connotati particolari. Vi sembrerà di non riuscire più a interagire con il partner. Il vostro cuore avvertirà una sensazione sgradevole e sarà in procinto di arrendersi, ma le stelle avranno in serbo per voi altri avvenimenti.

Sul posto di lavoro, terrete duro contro le invidie dei colleghi e saprete dimostrare il vostro valore.

Gemelli: sentirete la necessità di vendicarvi per controbattere a un torto subito. Saprete di essere in errore, ma continuerete con il vostro piano. Le previsioni astrologiche di domani consigliano di confidarvi con qualcuno prima di fare qualunque cose.

Potreste rendervi conto di essere sulla strada sbagliata. Ci saranno altri modo per dare pace al vostro cuore, come un confronto diretto o l'indifferenza.

Cancro: sarete molto riflessivi, soprattutto nei rapporto interpersonali. Non vorrete fare la prima mossa in amore per non rischiare di rovinare tutto. Attenderete passivamente la vostra occasione, ma potreste perdere il treno in partenza.

Sarà fondamentale inviare i giusti messaggi e non rimanere troppo in disparte. Il consiglio di un amico potrebbe sorprendervi.

Oroscopo di domani 3 febbraio 2021: Vergine affettuosa, Scorpione energico

Leone: non sarete molto positivi riguardo al vostro futuro, ma deciderete di mettercela tutta e di non arrendervi. La vostra determinazione vi condurrà ad esplorare nuovi sentieri. Rimarrete sorpresi dall'energia che sprigionerete, ma attenzione a non essere troppo egocentrici. Prima di cantare vittoria, assicuratevi di aver guadagnato la posizione desiderata.

Vergine: darete un valore enorme alla vostra famiglia. Desidererete trascorrete del tempo tutti assieme e cercherete di portare tanta allegria. Il vostro essere più concentrati sugli altri, potrebbe causare delle fratture a livello personale.

Sarà necessario lasciarvi del tempo da dedicare anche a voi stessi. In questo modo, sarete meno stressati e molto più propositivi.

Bilancia: sarete un po' indecisi riguardo al percorso da intraprendere. Deciderete di rimandare le riflessioni a un secondo momento e di concentrarvi sulla vostra vita di coppia. Avrete molto da offrire al partner e sarete certi di poter costruire una relazione ricca d'amore e di feeling. L'oroscopo consiglia di mantenere sempre alta l'attenzione e di non lasciare aperte questioni in sospeso.

Scorpione: sarete combattivi, energici e molto concentrati sui vostri sogni. Darete sfogo al vostro talento artistico e non avrete molta voglia di ascoltare le opinioni altrui. Sarà una giornata all'insegna dell'ottimismo e della positività.

Allontanerete tutto ciò che cercherà di spegnere il vostro buon umore. Il partner, per il momento, apparirà un po' distante. Starà a voi dare un senso al suo comportamento.

Previsioni zodiacali del 3 febbraio: Sagittario innamorato, Capricorno indipendente

Sagittario: l'amore avrà un ruolo prioritario in questa giornata. Sarete pronti a donare tutto l'affetto possibile al partner, ma le questioni lavorative insinueranno delle grandi preoccupazioni dentro di voi. Sarà necessario mantenere la calma e cercare di non farvi travolgere dall'ansia. Nonostante tutto, in ogni situazione, potrete sempre trovare una luce che vi guiderà.

Capricorno: sarete molto legati alla vostra indipendenza. Non permetterete a nessuno di mettervi i bastoni tra le ruote o di giudicarvi.

Amerete parlare con il prossimo, ma condannerete ogni forma di invadenza. In amore, sarete spigliati e aperti a nuove esperienze. Però, preferirete avere accanto una persona sicura e consapevole dei suoi desideri.

Acquario: in amore, sarete poco restii a lasciarvi andare. Il partner vi metterà sotto pressione e questo potrebbe creare delle fratture all'interno della coppia. Per riconquistare l'armonia, sarà necessario parlare a cuore aperto ed essere completamente sinceri. Non è detto che ciò verrà apprezzato, ma sicuramente vi sentirete meglio con voi stessi. Gli amici saranno un punto di riferimento importante.

Pesci: sarete fonte di ispirazione per amici e parenti. Ricercherete momenti di relax in ogni dove e cercherete di non farvi trascinare da ansie di tipo sociale.

Non vorrete subire nuove delusioni e, per questo, proverete ad instaurare rapporti fondati sulla fiducia reciproca. Il vostro buon carattere vi predispone a conoscere persone ricche di ingegno e di empatia.