In base alla lettura dei tarocchi dell'1 e 2 marzo, tali giornate non promettono ottime cose per tutti, ma solo guardando dentro se stessi è possibile capire ciò di cui si ha bisogno, anche per affrontare i momenti difficili.

Di seguito il significato di ogni carta.

Prima carta: 'Sette di spade rovesciato'

Questa carta indica che, a volte, dedicarsi alle difficoltà è sicuramente estenuante, soprattutto se non si è in grado mantenere il controllo e la freddezza mentale. In questo momento è fondamentale ritrovare la propria bussola e definire ciò che è realmente importante. Cosa si è disposti a sopportare?

Cosa non vale tempo e può essere abbandonato durante il proprio percorso? Le energie emotive e mentali sono davvero preziose, non si può permettere che vengano sprecate dietro a cose o persone (soprattutto persone) che non le meritano. Questa figura invita a riordinare le idee e girare pagina e a non ridurre la propria vita a un solo capitolo. Ognuno è il protagonista della sua storia e non deve permettere a niente e nessuno di definirlo.

Seconda carta: 'L'appeso rovesciato'

L'appeso vede il mondo da una prospettiva completamente diversa da quella comune: è la sua maledizione ma anche la sua più grande risorsa. L'appeso capovolto è solamente una persona legata, bloccata e allontanata dalla sua stessa natura. La situazione in cui si trova è in stallo, continuamente in bilico tra raggiungere l'equilibrio e il cadere nel baratro più profondo.

Per uscire da questa situazione deve semplicemente essere se stesso, imparare ad apprezzare le proprie diversità e usare queste catene come risorsa: questa prigione diverrà allora la sua migliore arma. I giudizi altrui non fanno altro che confermare quanto sia diverso e la diversità è bellezza e forza, soprattutto in un mondo che tende a omologarsi ora più che mai.

Terza carta: 'Cavaliere di coppe'

Il cavaliere di coppe è in grado di far capire che la sua presenza ispira chi gli sta attorno e non sempre riesce a rendersene realmente conto. Chi gli è a fianco ha totale fiducia in lui e lo aiuterebbe in qualsiasi modo a raggiungere i suoi ideali e obbiettivi. Il peso della responsabilità e le aspettative degli altri, però, possono essere un pesante fardello di cui farsi carico.

A volte vorrebbe semplicemente la libertà di agire senza conseguenze, di sbagliare e pagare gli errori perché la perfezione è irraggiungibile. Fa capire che talvolta fare un passo indietro può avvicinare alla meta più di qualunque possibile scorciatoia. Se è in grado di cogliere questo, lo attende un futuro radioso, perciò puoi permettersi di godersi la bellezza di commettere qualche errore (facendo comunque attenzione a non esagerare).