L'oroscopo del 10 marzo esorta i Pesci a tenere duro e aspettare che passi questo momento di affaticamento. I Bilancia, invece, sono estremamente intraprendenti.

Oroscopo 10 marzo ultime quattro posizioni

12° in classifica Pesci: la vita è fatta di alti e bassi. Dopo aver vissuto dei giorni particolarmente energici, vi sentite sottotono. Cercate di riposarvi e di non prendere in carico troppe responsabilità. Verso il fine settimana ci sarà un miglioramento.

11° in classifica Ariete: non è il momento migliore per cominciare una nuova attività. Se avete dei progetti in cantiere fermi da tempo, prestate ancora un po' di pazienza.

Non fate scelte azzardate dettate dall'insoddisfazione e dalla fretta.

10° in classifica Toro: attenzione alle discussioni in famiglia. Siete un po' tesi, specie durante la mattinata. Nel corso del pomeriggio, poi, la situazione andrà verso un miglioramento, ma tutto dipenderà da voi e dalla calma di cui saprete dotarvi nell'affrontare certe situazioni.

9° in classifica Leone: l'Oroscopo del 10 marzo vi esorta a sforzarvi di essere un po' più positivi. Talvolta vi lasciate sopraffare dalle troppe cose da fare e dai pensieri e questo potrebbe oscurare il vostro umore. In amore siate un po' più comprensivi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Capricorno: giornata un po' ambigua su più fronti. Il vostro umore è ballerino, per tale ragione prestate attenzione a quello che dite o fate.

C'è il rischio di dare luogo a discussioni per motivi futili. Mantenete la calma perché è un periodo passeggero.

7° in classifica Scorpione: potreste fare incontri interessanti che potrebbero influenzare positivamente sia la sfera professionale, sia quella sentimentale. Se siete single, cogliete al volo le occasioni che si presenteranno. Le coppie, invece, necessitano di qualche momento di tenerezza in più.

6° in classifica Vergine: qualche novità in campo professionale potrebbe scuotere un po' il vostro equilibrio. Cercate di non dare troppo peso a quello che pensano gli altri e seguite le vostre idee e i vostri obiettivi. In campo sentimentale le relazioni stabili andranno a gonfie vele.

5° in classifica Cancro: la giornata sarà caratterizzata da una buona dose di tranquillità e razionalità.

Saranno favoriti coloro i quali svolgono mansioni per cui è necessario mantenere alta la concentrazione e la precisione.

I quattro segni più fortunati

4° in classifica Acquario: l'oroscopo del 10 marzo denota una giornata all'insegna delle riscoperte e delle consapevolezze. Fino a questo momento siete stati voi a fare da supporto a qualcun altro, mentre adesso potete rilassarvi e tirare un sospiro di sollievo in quanto saranno gli altri a venire in contro alle vostre esigenze.

3° in classifica Sagittario: lasciatevi consigliare dal cuore. Se ci sono delle questioni in sospeso, risolvetele entro oggi. Le stelle sono dalla vostra parte, pertanto, se state pensando di dare luogo ad un nuovo investimento, cercate di concludere il tutto entro questa settimana.

2° in classifica Gemelli: se fino a questo momento siete stati abbastanza indecisi sul percorso da intraprendere, adesso la situazione vi apparirà decisamente più chiara. In campo professionale ci sono dei cambiamenti in positivo. Per quanto riguarda l'amore, invece, la vita di coppia si rivelerà molto passionale.

1° in classifica Bilancia: giornata brillante dal punto di vista professionale. Se il vostro scopo è quello di farvi notare dai vostri superiori, questo è il giorno giusto. Curate il vostro aspetto, perché rappresenta il vostro biglietto da visita. In amore siete audaci e questo potrebbe spingervi a fare conquiste inattese.