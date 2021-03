L'Oroscopo del giorno 14 marzo è pronto ad annunciare come andrà l'ultima giornata di questa settimana. Sul piatto della bilancia ci sono le previsioni astrologiche di domenica valide per l'intero zodiaco, in questo frangente supportate dalla classifica del giorno 14 marzo.

Approfondiamo cosa avranno in serbo le stelle, con l'oroscopo su amore, lavoro e salute.

La classifica del giorno di domenica 14 marzo

La classifica di domenica risalta in primissimo piano un segno di Fuoco: il Sagittario. Si presume possa arrivare una giornata altrettanto positiva anche per altri segni: di seguito lo specchietto riassuntivo della classifica giornaliera.

1° posto, Leone ;

; 2° posto, Sagittario - Ariete - Pesci;

3° posto, Capricorno - Acquario - Toro;

4° posto, Cancro - Vergine - Bilancia - Scorpione;

5° posto, Gemelli.

Previsioni e astrologia del 14 marzo da Ariete a Vergine

Ariete - Le previsioni zodiacali di domenica sono buone per voi dell'Ariete. In amore, dopo le ultime giornate vissute in maniera non esaltante, è il caso di mantenere la calma. In coppia resta tutto ancorato alla solita routine quotidiana: inventatevi qualcosa. Nel frattempo non sottovalutate una nuova proposta. A livello lavorativo è meglio prendere le distanze, qualche idea potrebbe arrivare. Il fisico vi chiede di non fare troppo.

Toro - Serena ma niente affatto noiosa, la giornata sarà parzialmente rischiarata dai raggi della Luna in Pesci.

Tenetevi pronti a promuovere iniziative coraggiose o decisioni importanti. Proposte insolite da parte di un amico, o amica, vi daranno un po’ da pensare. Prendere o lasciare? A voi la scelta e buona fortuna. Fra più pretendenti, lasciate che decida il cuore. Astri positivi nel lavoro: qualcuno vi aiuterà. In risalita un annoso problema salutare.

Gemelli - C’è poco da stare allegri, con astri contrari come spada di Damocle su questa giornata: siete irrequieti, diffidenti e sfuggenti.

Usate il buonsenso, non date spazio all’ombra: i sospetti sono solo il frutto di una fervida fantasia. All’orizzonte s’intravede un’apertura, i tempi migliori non tarderanno ad arrivare: intanto pianificate nel dettaglio i vostri programmi. Non sprecate energie in discussioni sterili. Sul lato lavoro potrebbe arrivare una notizia poco piacevole. Attenzione alla salute.

Cancro - Secondo l'oroscopo del giorno, qualche piccola nube è in arrivo. Con la coppia Luna-Giove che rema contro, ciò nonostante la domenica trascorre piuttosto serena, tra relax e bricolage. Momenti teneri con i vostri figli, che guidate alla scoperta di sé stessi e della natura. In famiglia, prendete in considerazione anche le esigenze dei più piccoli e cercate di mediarle con le vostre. Lavoro stabile.

Leone - Sarete in giornata top. Nel periodo dell’anno in cui le migliori energie sono al massimo, darete e otterrete di più, e ve ne renderete conto dal modo in cui affronterete ogni giorno le circostanze. Da come girano gli eventi intorno a voi, inoltre l’umore guadagna punti, grazie al Sole e Mercurio. Nel lavoro sarete metodici ma abili, le vostre mosse conforteranno eventuali interlocutori: alla fine, l’affare si concluderà.

Venere e Marte aiuteranno, la gelosia di coppia non esploderà: se dovesse farlo, saprete tenere a bada il tutto.

Vergine - In questo nuovo giorno a causa di una persona che vi ostacola, potreste dover fare i conti con impegni imprevisti e contrattempi. Siate cauti anche nel parlare, soprattutto sul posto di lavoro. Riguardo alle situazioni affettive e sentimentali, Mercurio e Giove sono alleati: assaporerete la gioia di pensare ed esprimere in libertà le vostre opinioni. Ottime le capacità creative. L’amicizia della Luna in pesci vi darà la giusta determinazione per realizzare desideri importanti. Salute non troppo buona a fine giornata.

Oroscopo 14 marzo, la giornata di domenica da Bilancia a Pesci

Bilancia - La domenica si prevede discretamente per il versatile segno della Bilancia.

Nel bigliardo astrale il Sole, Marte e Mercurio, nel VI campo, collaborano. Quanta grinta nel lavoro: sarete in grado di concludere le trattative in corso. Marte consiglia di estrarre dal cassetto i progetti e gli appunti accantonati, potrete rivederli e portarli avanti con scrupolo: forse riguardano un’intesa con l’estero, nuove partnership in settori mai esplorati. La libera professione offre nuove prospettive, il vecchio Saturno la sa lunga! Salute non male.

Scorpione - In amore questo nuovo giorno metterà in evidenza qualche lieve scaramuccia affettiva, ma non si presume possa essere negativa, anche perché darà modo di porre fine ad eventuali incomprensioni. In questo caso tanti problemi saranno agevolmente superati, con la novità che potrebbero arrivare notizie interessanti, a breve.

Nel lavoro nervosismo e stress da mettere in conto, dunque importante sarà mantenere una certa serenità unita all'autocontrollo. Salute non troppo buona a fine giornata.

Sagittario - L'oroscopo giornaliero prevede una felicissima domenica. Le piccole malignità fra amici o familiari alla lontana vi faranno sorridere. In amore, suggestioni in arrivo da un (o una) ex conosciuti in viaggio o in vacanza: ti toccano il cuore solo adesso? Sensualità sfrenata per chi è in coppia, mettete in preventivo una serata infuocata. Se avete problemi da discutere o questioni affettive in sospeso, forse potrebbe essere il caso di risolvere. Sul lavoro, non rinunciate a priori a trovare vie d'uscita. Ottima la salute.

Capricorno - Giornata della comunicazione e delle confidenze.

Se una storia è ancora in bilico tra amicizia e amore, la spintarella dovete dargliela voi. In generale sarà una domenica tranquillissima e serena sotto il profilo affettivo, proficua per chi ha del lavoro da sbrigare o si dedica con piacere al bricolage. Fondamentale in questo periodo è il contatto fisico: con una carezza esprimete tutta la profondità del sentimento. Lavoro in ripresa prossimamente, così come la salute.

Acquario - Non mancheranno piccole tensioni quotidiane, anche se questa domenica in generale sarà buona. Il Sole, Mercurio e Marte incalzano i nativi più litigiosi a ribellarsi: nasceranno nervosismi, bugie, sospetti e tante polemiche. Non reagite in modo errato, è l’effetto dei pianeti che tende ad ingigantire le discussioni.

In amore la passione potrebbe servire sul piatto un eros davvero gustoso. Nel lavoro viaggi a vele spiegate (prossimamente). Se siete abili le vostre capacità saranno riconosciute da chi conta. Riparatevi dai virus di stagione e non solo da quelli: è la salute che ve lo chiede.

Pesci - L'oroscopo del giorno, di domenica 14 marzo, prevede una periodo sorprendente in amore, anche grazie all'aiuto della Luna, molto efficiente e determinante per molti del segno. Parte sentimentale molto favorevole, idonea a sostenere amicizie e sentimenti. Novità interessanti per i nati nel segno Pesci in ascendente Sagittario o Toro. Se in coppia da più tempo allora forse è ora di iniziare a progettare qualcosa di meraviglioso. Il periodo offrirà spunti a tale scopo.

Nel lavoro gli astri saranno quasi tutti dalla vostra parte, finalmente le difficoltà a cui stavate facendo il callo inizieranno ad attenuarsi. Per la salute sarà una giornata buona.