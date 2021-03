Secondo le previsioni dell'oroscopo del 18 marzo i Toro vivranno qualche momento di tensione. I Pesci sono un po' troppo stralunati, mentre Cancro e Capricorno sono in rimonta.

Oroscopo ultimi quattro segni in classifica

12° in classifica Toro: le tensioni familiari potranno essere gestite con più calma a partire da domani. Per ora, però, continuate a vivere un momento abbastanza agitato. L'Oroscopo del 18 marzo vi esorta a lasciare che passino queste 24 ore senza creare troppi danni.

11° in classifica Pesci: cercate di essere più concreti, specie per quanto riguarda la vostra professione. Coloro i quali svolgono lavori che hanno a che fare con la creatività non avranno grossi problemi.

Le reali difficoltà si manifesteranno per coloro i quali devono metterci minuzia e precisione. Siete un po' distratti.

10° in classifica Leone: siete molto indecisi in campo lavorativo. Se vi trovate dinanzi un bivio, fermatevi un attimo e riflettete attentamente per capire in quale direzione è opportuno andare. Dal punto di vista sentimentale, invece, le idee saranno più chiare.

9° in classifica Bilancia: qualche piccolo intoppo in campo professionale potrebbe rischiare di levarvi il sorriso. Ad ogni modo, cercate di non farvi condizionare troppo dal lavoro e non riversate queste turbolenze sulla sfera privata. Col partner potrebbero esserci delle tensioni.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: siete un po' agitati, ma non temete, è una sensazione che durerà poco.

Dal punto di vista professionale potrebbero arrivare delle nuove proposte, tenete gli occhi ben aperti. In campo sentimentale, invece, non ci sono problemi per le coppie solide e affiatate.

7° in classifica Sagittario: non lasciatevi condizionare dal pensiero delle altre persone. Troppe volte vi lasciate influenzare da quello che pensano le persone che vi circondano, specie quelle più vicine.

Questo vuol dire che gli date importanza, ma non lasciate che siano gli altri a prendere le decisioni al vostro posto.

6° in classifica Acquario: spesso vi lasciate sopraffare dai dubbi e dalle insicurezze inerenti al futuro. Siate più propensi a curarvi del presente e a godervi ciò che possedete oggi. Nel lavoro ci sono delle decisioni da prendere, prima lo farete e meglio sarà.

5° in classifica Gemelli: se state vivendo un momento ricco di valutazioni, cercate di non farvi prendere dall'ansia. In campo professionale è importante mantenere alto il livello di concentrazione. Dal punto di vista emotivo, invece, siete eccessivamente sensibili e suscettibili in questo periodo.

I segni più fortunati

4° in classifica Vergine: nel lavoro è importante mettere in chiaro alcuni aspetti. Se siete in attesa di una gratifica, essa potrebbe arrivare molto presto. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, invece, non abbiate paura di mostrare la vostra vera natura al partner.

3° in classifica Ariete: dopo giorni un po' tesi, finalmente, a partire da oggi ci sarà una bella ripresa. L'Oroscopo del 18 marzo 2021 vi esorta a guardare avanti con ottimismo, senza lasciarvi sopraffare dalle paure e dalle preoccupazioni.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, invece, ci sono belle novità in arrivo.

2° in classifica Cancro: se ci sono state delle incomprensioni sia sul lavoro sia in amore, a partire da oggi potranno essere sanate. Mostratevi più propensi al dialogo e, soprattutto, ad accogliere i punti di vista diversi dai vostri. Inoltre, potreste aver cambiato idea su una persona a voi vicina.

1° in classifica Capricorno: grandi risvolti per quanto riguarda la sfera professionale. Presto si smuoveranno delle acque e starà a voi capire quali mari navigare. Non lasciatevi prendere troppo dall'entusiasmo e valutate attentamente i pro e i contro.