Stando alle previsioni dell'oroscopo del giorno 29 marzo i Sagittario e i Leone stanno per cominciare un periodo di vita molto promettente. Novità lavorative per Cancro, mentre i Pesci sono esausti.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: in questo periodo vi sentite particolarmente stanchi, sia fisicamente sia, soprattutto, mentalmente. Se potete, cercate di ritagliarvi un po' di tempo per voi in modo da staccare dai ritmi di vita quotidiana. Urge una ventata di aria fresca.

11° in classifica Vergine: l'Oroscopo del 29 marzo vi annuncia che in amore potrebbe nascere qualche piccolo disguido, specie se siete vincolati ad una relazione che va avanti da parecchio tempo.

Dal punto di vista professionale, invece, datevi da fare e sarete ricompensati.

10° in classifica Ariete: l'oroscopo del 29 marzo vi esorta a mantenere la calma. Per quanto riguarda il lavoro ci sono delle novità in vista, ma dovete essere pazienti. In amore è meglio non intavolare delle discussioni tra oggi e domani.

9° in classifica Scorpione: questo lunedì potrebbe cominciare in modo un po' fiacco. Ad ogni modo, già a partire da questo pomeriggio la situazione migliorerà. Cercate di essere spiritosi nei rapporti interpersonali e creativi per quanto riguarda la sfera professionale.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: siate lungimiranti nelle scelte che prenderete da qui a poco tempo. Dovete essere un po' più consapevoli e agire meno d'istinto.

Dal punto di vista sentimentale, invece, lasciatevi andare e non abbiate paura di non essere all'altezza.

7° in classifica Acquario: in amore c'è sintonia con il partner. I single, invece, potrebbero fare una certa fatica a trovare la persona giusta. Ad ogni modo, non demordete. Le cose belle arrivano quando meno le si aspetta.

6° in classifica Toro: siate più professionali sul lavoro.

Talvolta vi lasciate condizionare dal vostro umore e questo incide negativamente sul vostro rendimento. In amore bisogna scendere a qualche compromesso se si vuole continuare un rapporto.

5° in classifica Capricorno: piccoli intoppi per coloro i quali hanno cominciato un'attività di recente. In ogni caso, non è il momento di abbattersi. Nella vita è del tutto normale avere qualche impedimento.

In amore ci vuole più creatività per rendere più interessante un rapporto.

Oroscopo segni più fortunati

4° in classifica Cancro: qualcosa in campo professionale sta per cambiare. L'Oroscopo del 29 marzo esorta i nati sotto questo segno ad essere più intraprendenti per quanto riguarda la sfera lavorativa. In amore, invece, continuate sulla strada che avete intrapreso da poco.

3° in classifica Bilancia: se state facendo il tira e molla su di una decisione da prendere, a partire da oggi le cose vi appariranno molto più chiare. Non rimuginate sui rapporti chiusi e allargate i vostri orizzonti guardando al presente.

2° in classifica Leone: finalmente i nati sotto questo segno potranno prendersi delle piccole soddisfazioni in campo professionale. Se avete avuto delle discussioni di recente, a partire da oggi i dissapori andranno ad appianarsi.

Vi accingete ad intraprendere un periodo molto positivo e ricco di passione.

1° in classifica Sagittario: la fortuna è dalla vostra parte. Se state pensando di fare un investimento importante, approfittatene in questo periodo. Naturalmente, non commettete passi affrettati e ponderate attentamente i pro e i contro. In amore siete favoriti.