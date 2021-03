L'Oroscopo di mercoledì è arrivato, pregno di novità soprattutto per quanto concerne i sentimenti e gli affetti in generale. Curiosi di sapere come andrà la giornata di mercoledì? In primo piano certamente spicca il transito della Luna in Scorpione, proveniente dal comparto della Bilancia. Direttamente favoriti dall'Astro della Terra senz'altro coloro appartenenti allo stesso Scorpione, valutati alla pari dei nativi dell'Acquario, entrambi super-fortunati per l'intero periodo e per questo meritevoli delle cinque stelle della buona fortuna. Invece, come è facile intuire, non sarà affatto un giorno positivo per quei segni costretti a chinare la testa a causa di inevitabili turbolenze astrali.

In questo caso le previsioni zodiacali del 3 marzo non vedono di buon auspicio l'andamento del terzo giorno dell'attuale settimana per coloro della Bilancia. Purtroppo ai nativi nel predetto simbolo di Aria è stata attribuita, seppur momentaneamente, l'antipatica spunta del "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo all'Astrologia in merito ai settori della vita relativi all'amore e al lavoro per poi passare alla classifica di mercoledì, come sempre valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di mercoledì 3 marzo

Bilancia: ★★★. Il prossimo mercoledì sarà poco performante e, in generale, risulterà improntato al classico "sottotono" per molti di voi nativi. In amore, avrete difficoltà ad accettare le richieste che eventualmente dovesse farvi il partner: potrebbe essere il caso di fare piccoli strappi alla regola (la vostra).

Spesso bisogna saper anche rinunciare a qualcosa per andare avanti nel rapporto, in primis per mantenere la giusta armonia e collaborazione. Specialmente in coppia, sorgeranno dubbi in relazione all'attuale vita a due, il che inevitabilmente potrebbe portare conflitti o contrasti con il partner, anche laddove non ce ne fosse bisogno. Single, la vostra capacità di fare sacrifici a favore di chi vi circonda sarà molto utile, soprattutto perché vi permetterà di creare legami emotivi di lunga durata.

Nel lavoro intanto, avrete poche possibilità di giostrare le vostre necessità più impellenti. Affidatevi alle cure di qualcuno che la sa più lunga di voi.

Scorpione: ★★★★★. Tanti di voi del segno avranno astri pronti a dare supporto in ambito sentimentale nel corso del periodo: dai, prendete coraggio e buttatevi, le stelle veglieranno sulle vostre azioni.

Intanto, tutto tranquillo per quanto concerne l'amore di coppia: il periodo evolverà a vostro favore, sarà quindi un buon momento per sistemare qualcosa rimasta in sospeso o chiarire una volta per tutte la vostra posizione nei confronti della vostra metà. Altresì, potrebbero esserci anche dei momenti di relax per chi avesse ripicche in atto: andateci piano con il fatto di puntare il dito su ogni piccola magagna; la parola d'ordine dovrà essere "comprensione". Single, giornata bella, positiva e ideale per mettere in opera qualcosa di agognato, meritevole o importante. Gli astri si faranno letteralmente in quattro nel cercare di aiutare: sarete armoniosi e sereni con gli altri ma soprattutto con voi stessi. Nel lavoro, altresì pochi o niente problemi: vietato comunque lasciarsi abbagliare dalle impressioni o farsi catturare da assurde "manie emulative", come qualcuno vorrebbe faceste.

Cercate di reagire al meglio, soprattutto impegnandovi molto nelle cose che vi riescono meglio.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo quotidiano al segno del Sagittario indica evolverà abbastanza bene questo mercoledì di centro settimana. Dunque, una giornata calma, sicuramente poco problematica riguardo la quotidianità generale. Tuttavia, da tenere in considerazione che potrebbe partire molto blandamente la mattinata e solo a inizio/metà pomeriggio potrebbe riprendere vigore. Senz'altro arriverà qualche piccola emozione sul finire con anche soddisfazioni non messe in conto. In amore, la tempra forte che vi sostiene, in parte integrata nelle qualità specifiche del vostro segno, vi aiuterà a superare anche le più ostiche situazioni. Single, non vi saranno sorprese o effetti degni di nota: qualcuno però potrebbe approfittare di una buona occasione per dare/avere chiarimenti da una delle persone che interessano: analizzate i vari punti di vista, ok?

Nel lavoro invece dovreste superare eventuali timori nascosti affrontando le questioni professionali in sospeso. Non indugiare ancora perché potrebbero presentarsi nuovi progetti che andranno comunque vagliati con attenzione per produrre, in futuro, ottimi guadagni.

Oroscopo e stelle del giorno 3 di marzo

Capricorno: ★★★★. Il prossimo mercoledì sarà in linea con la normalità, anche se, probabilmente, avrete (finalmente!) una svolta positiva nella vostra vita. Infatti, la giornata seguente, quella di giovedì potrebbe regalare una bella sorpresa in un settore della vita molto sentito: non siamo in grado di prevedere il futuro, però possiamo dire di stare sereni, qualcosa di bello sta per accadere! In amore, potrebbe iniziare un periodo indirizzato soprattutto verso la ricerca della tranquillità affettiva, in ogni genere e sotto tutte le forme possibili.

A portare un briciolo di conforto, Venere, fonte inesauribile di armonia specialmente nella vostra sfera emotiva. Se riuscirete a muovervi con una certa attenzione, soprattutto in ambito di coppia, tutto procederà senza intoppi: approfittatene per risolvere eventuali conflitti o per fare "concessioni" al vostro lui/lei. Se single invece, pare che ultimamente amate lanciarvi in avventure abbastanza rischiose o molto incerte: attenti, non tutto oro è quello che luccica, sappiatelo. Nel lavoro, astri lievemente a favore vi faranno vivere un periodo discreto. Il successo e la fortuna non arriveranno subito ma inizierete a trovare le soluzioni a tutti i vostri problemi, servirà solo crederci.

Acquario: ★★★★★. In arrivo una giornata davvero splendida sotto ogni aspetto.

Diciamo che il periodo sarà certamente meraviglioso per tanti voi soprattutto in campo sentimentale. In più di qualche caso arriverete ad una svolta importante, il che migliorerà la vostra attuale situazione generale. In amore, quindi, poco da temere e molto da guadagnare: coloro in coppia da tempo vedranno trasformarsi in realtà alcuni sogni, diciamo pure insperati. A quelli di voi legati da poco, invece, si raccomanda di tenersi alla larga dalle persone appartenenti a Gemelli, Bilancia e ancor di più da coloro del Sagittario, questo mercoledì vere calamite acchiappa-guai! Single, l'atmosfera sarà carica di aspettative, il vostro entusiasmo e la vostra passione verranno contraccambiati dalla persona che vi ha rapito il cuore. Nel lavoro invece potreste essere pronti per realizzate guadagni migliori del previsto.

Di certo, riuscire a conquistare posizioni di potere darà la giusta spinta alle aspettative.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno 3 marzo preannuncia un giro di boa settimanale più che buono. In campo sentimentale, il periodo dovrebbe trascorrere nella totale serenità, anche perché il partner si sentirà molto gratificato dal vostro supporto morale: nulla rovinerà questa bella intesa ritrovata. Diversi dubbi o incertezze potrebbero essere definitivamente risolti, restituendo ottimismo e fiducia in voi e negli altri. Nel corso del primo pomeriggio potreste avere il piacere di incontrare una vecchia cara amicizia oppure il piacere di avere di nuovo l'affetto di una bella persona. Molti rapporti saranno buoni dal punto di vista della fiducia reciproca e tutto potrebbe incanalarsi in una strada rosea e fortunata.

Single, non adagiatevi sugli allori: assolutamente da mettere al bando l'impulsività o il dare le cose "per scontate". In generale usate prudenza: il periodo potrebbe portare contro di voi persone invidiose. Nel lavoro potrebbero prender piede, spesso in modo irreversibile, dubbi e perplessità senza reale fondamento, frutto più delle volte di supposizioni illogiche a base catastrofica.

Classifica stelline del 3 marzo per tutti i segni

La classifica completa interessante tutti i dodici segni dello zodiaco, dall'Ariete fino a Pesci. In analisi la giornata del 3 marzo che vede al primo posto in classifica il segno del Cancro. Favoriti in ambito sentimentale come pure nel lavoro Gemelli, Leone, Scorpione e Acquario, tutti meritatamente posizionati al secondo posto.

A metà scaletta a questo giro troviamo invece altri quattro segni: Vergine, Sagittario, Capricorno e Pesci, nel contesto preventivati in giornata di routine, dunque avvalorati in classifica con le quattro stelle della normalità. Parlando di periodo non troppo favorevole, in questo caso facendo riferimento alla coda della classifica, al penultimo posto troviamo appaiati Toro e Bilancia. Ultimo posto riservato dall'Astrologia al simbolo dell'Ariete, sotto scacco dalla speculare negatività della Luna in Scorpione.

Le stelline di mercoledì 3 marzo: