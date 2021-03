Mercoledì 3 marzo troviamo sul piano astrologico il Nodo Lunare e Marte sostare sui gradi dei Gemelli, mentre la Luna risiedere nel segno dello Scorpione. Urano continuerà il moto in Toro, così come Mercurio, Saturno e Giove permarranno nel segno dell'Acquario. Infine, Nettuno, Venere e il Sole rimarranno stabili in Pesci. Oroscopo di domani favorevole per Pesci e Scorpione, meno entusiasmante per Capricorno e Vergine.

Cancro brioso

Ariete: irruenti. Il modo di porsi dei nati Ariete avrà ottime chance di risultare irruento alle persone con cui si rapporterà questo mercoledì, ma fortunatamente le persone care non daranno molto peso a ciò essendo a conoscenza della loro tempra sanguigna.

Toro: faccende pratiche. Mercoledì dove il primo segno di Terra potrebbe essere chiamato ad ultimare qualche faccenda pratica procrastinata nei giorni precedenti, come tosare l'erba del prato o tinteggiare le pareti della stanza degli ospiti.

Gemelli: aiuti. Un nuovo collega nel luogo di lavoro tenderà, con tutta probabilità, la mano ai nati Gemelli in queste 24 ore aiutandoli nello sbrigare una difficoltosa mansione, candidandosi anche per divenire presto un loro amico.

Cancro: briosi. Sebbene gli imprevisti pratici potrebbero non mancare all'appello questo mercoledì in casa Cancro, i nativi li affronteranno col sorriso sulle labbra e senza farsi mai scoraggiare.

Relax per la Bilancia

Leone: stacanovisti. Marte in Gemelli e Venere in Pesci saranno presumibilmente gli sponsor d'eccezione di questa giornata di marzo per i nati Leone, i quali metteranno in campo un mood stacanovista nel settore professionale che difficilmente passerà inosservato.

Vergine: in preda alla confusione. Nettuno e Venere in opposizione spingeranno, c'è da scommetterci, i nati della Vergine a porre sotto analisi le ultime tappe del loro percorso sentimentale, ma ciò sarà affrontato potendo contare su poca lucidità. Sarà bene, quindi, che i nativi evitino categoricamente di prendere decisioni in questa giornata.

Bilancia: relax.

Le pile fisiche ed emotive avranno probabilmente bisogno di essere rigenerare questo mercoledì per il secondo segno d'Aria, il quale riuscirà a rimettersi in sesto concedendosi ampi spazi di relax.

Scorpione: affettuoso. Il clima in coppia parrà attestarsi su livelli più armoniosi in queste 24 ore ed i nati Scorpione, come piacevole conseguenza, risulteranno decisamente più affettuosi nei confronti dell'amato bene.

Amore in pole position per il Sagittario

Sagittario: amore in pole position. Mercoledì in cui il terzo segno di Fuoco sembrerà non avere occhi che per il partner, ricoprendolo di coccole e attenzioni. Il merito della loro insolita vena romantica sarà da attribuirsi ai languidi influssi della Bianca Signora.

Capricorno: risultati flop. Sebbene l'impegno e la dedizione non dovrebbero mancare da parte dei nativi in questa giornata, soprattutto nel settore professionale, a venire meno potrebbero essere i risultati che ne conseguiranno.

Acquario: soluzioni. In campo pratico il quarto segno Fisso avrà ottime possibilità di giungere a delle insperate soluzioni in queste 24 ore, in particolar modo nel focolare domestico dove saranno necessari degli interventi manutentivi.

Pesci: lavoro a gonfie vele. Ad avere una marcia in più durante questa giornata potrebbero essere i nati Pesci che hanno da poco intrapreso una carriera professionale del tutto nuova, i quali avanzeranno col vento in poppa grazie al binomio Sole-Venere nel segno.