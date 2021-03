Il 5 marzo sarà una giornata particolarmente interessante secondo l'Oroscopo per Vergine e Bilancia. Gli Scorpione, invece, sono sottotono, mentre i Leone aspettano risposte.

Oroscopo del 5 marzo ultime posizioni

12° posizione Capricorno: giornata turbolenta per voi. Ci sono troppe cose da fare e questioni a cui badare, per questo potreste mostrare una certa insofferenza. Dal punto di vista sentimentale vi sentite un po' irrequieti. Non date peso alle piccole discussioni, tutto si risolverà nel giro di qualche giorno. Sul lavoro bisogna attendere prima di ottenere dei buoni risultati.

11° posizione Scorpione: continuate ad essere particolarmente nervosi e suscettibili.

Non fate passi azzardati in campo lavorativo e ponderate attentamente i pro e i contro nel caso in cui vi stiate cimentando in una nuova attività. In amore, invece, sentite il desiderio di vivere qualche momento di romanticismo con il partner.

10° posizione Toro: fisicamente non vi sentite al top e questo potrebbe incidere negativamente anche sul vostro stato psicologico. Prendetevi un po' di tempo per voi e non affaticatevi troppo. In campo sentimentale, invece, potreste sentire il bisogno di novità. Sul lavoro usate cautela.

9° posizione Cancro: non è la vostra giornata migliore, ma la situazione cambierà presto. Nei prossimi giorni recupererete la fiducia di una persona cara. In campo professionale, invece, rivalutate i termini di un accordo per renderli maggiormente a vostro favore.

Posizioni intermedie

8° posizione Leone: sul lavoro potreste ricevere qualche spiacevole notizia, ma nulla di eccessivamente allarmante, non fasciatevi la testa prima di cadere. Se ci sono delle questioni burocratiche da risolvere, meglio farlo in fretta. In amore c'è chi è in attesa di una risposta.

7° posizione Ariete: periodo un po' altalenante per voi.

Un giorno vi sentite in paradiso e l'altro all'inferno. Cercate di fermarvi un attimo e di capire nello specifico che cosa desiderate veramente. Anche in campo professionale siete un po' confusi, forse non state andando nella direzione giusta.

6° posizione Sagittario: d'ora in avanti comincia una fase di vita diversa dalla precedente. Ci sono delle responsabilità che dovete assumervi e delle decisioni da prendere.

In amore è opportuno fare chiarezza su certi aspetti del vostro rapporto. I single, invece, dovrebbero chiedersi se non sia il caso di passare un po' di tempo con se stessi prima di cimentarsi in un nuovo rapporto.

5° posizione Pesci: l'Oroscopo del 5 marzo vi esorta a non dare troppo peso alle critiche, a meno che esse non siano estremamente costruttive. Dal punto di vista sentimentale potreste vivere qualche momento sottotono, ma si tratta solo di una nuvola passeggera. Per quanto riguarda il lavoro, invece, sono favoriti i nuovi inizi.

Primi quattro segni dello zodiaco

4° posizione Acquario: se dovesse nascere qualche piccola incomprensione dal punto di vista sentimentale cercate di mostrarvi un po' più comprensivi. Questo è un periodo nervoso per molti, pertanto, è opportuno cercare di venirsi in contro.

Buoni risvolti in campo professionale, potrebbe essere il momento giusto per una promozione.

3° posizione Gemelli: soddisfazioni nel lavoro per coloro i quali hanno dimostrato impegno e dedizione. Se vi siete dati da fare, in questo periodo potreste ottenere dei bei risultati. Dal punto di vista sentimentale ci sono dei risvolti interessanti specie tra oggi e domani. Occhi ben aperti.

2° posizione Bilancia: l'Oroscopo del 5 marzo 2021 denota un periodo davvero sfavillante per i nati sotto questo segno. Mettetevi in gioco in campo sentimentale e non abbiate paura di farvi male. Dal punto di vista professionale, invece, il periodo è decisamente migliore di quello dei mesi precedenti.

1° posizione Vergine: in amore avete ritrovato quell'equilibrio che vi era un po' mancato nei giorni precedenti.

Anche sul lavoro ci saranno delle belle occasioni per farvi notare. Questo è il momento giusto per dimostrare a tutti quanto valete.