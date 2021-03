L'8 marzo è la giornata dedicata alla Festa della Donna. L'Oroscopo vede un transito della Luna nel segno del Capricorno che favorisce i segni di Terra, anche la Vergine sarà ancora sotto stress per colpa di Marte e occupata a risolvere un problema di tipo sentimentale. Vediamo cosa raccontano le stelle per questa giornata con le previsioni per tutto lo zodiaco.

Ariete è in crisi e il Toro si rilassa

Ariete - Per voi il bollino è rosso. La Luna vi renderà impazienti ed emotivi ed è uno stato d'animo che non vi aiuta, in particolare, sul lavoro. Il voto della giornata per voi è 5.

Toro - Avete un oroscopo in leggera ripresa e la Luna vi aiuterà a tornare concreti e attivi.

Tanti altri pianeti, però, sono in posizione critica, ma potrete comunque ritagliare qualche ora solo per voi. Il voto della giornata per voi è 6.

Gemelli - Non sarete proprio al top, tra Sole, Venere e Marte che vi spingono da una parte all'altra. Mercurio, però, è ancora ottimo e, quindi, ve la caverete. Dovete solo combattere la noia che arriverà puntuale. Il voto della giornata per voi è 6 e mezzo.

Cancro - Il vostro oroscopo vede la Luna in aspetto negativo e questo per voi conta di più che per qualche altro segno, visto che la Luna è il vostro astro-guida. Spostate l'attenzione da voi agli altri, al partner o ai colleghi di lavoro e tutto prenderà un'altra piega. Il voto della giornata per voi è 6.

L'oroscopo dell'8 marzo: la Vergine vuole novità

Leone - La Luna vi lascerà liberi di esprimervi e con Marte finalmente positivo e un Mercurio stimolante in opposizione sarete al top nel comunicare con il mondo! Il voto della vostra giornata è 6.

Vergine - Nel vostro oroscopo ci sono molti pianeti che vi mettono alla prova, soprattutto nei sentimenti.

Vi sentite un po' demotivati e forse desiderate situazioni nuove in amore. La Luna vi sostiene e vi potrebbe permettere di ritrovare la complicità con il vostro partner di sempre. Il voto della vostra giornata è 6 e mezzo.

Bilancia - La Luna in Capricorno vi rende volubili e le previsioni parlano di una giornata che potrebbe essere un po' nervosa, nonostante gli ottimi appoggi planetari dall'Acquario.

Non vi sentite in ottima forma, ma dipende solo dal vostro umore. Il voto della vostra giornata è 5.

Scorpione - Il vostro oroscopo è positivo. La Luna è ottima per voi, Venere e Sole vi mandano buoni influssi per l'amore e per la vostra attività professionale, in particolare se lavorate in campo artistico. Vi potrebbero arrivare molte email e telefonate. Il voto della vostra giornata è 7.

Oroscopo al top per Acquario e Capricorno

Sagittario - La Luna mette l'accento sui soldi: sono previste molte uscite, vista anche la posizione negativa di Venere che potrebbe rendervi spendaccioni più del solito. Se siete in coppia, il partner potrebbe non essere d'accordo sulle vostre spese, ma, grazie a Mercurio, troverete il modo per giustificarvi. Il voto della vostra giornata è 5 e mezzo.

Capricorno - Bella la Luna nel vostro segno e grazie all'appoggio di Sole e Venere parla di un oroscopo molto positivo. Concentratevi su di voi, sulla cura del corpo, del viso, dei capelli: rendetevi, insomma, affascinanti. Il voto della vostra giornata è 8.

Acquario - Siete in una botte di ferro con i grandi pianeti nel vostro segno e con Marte in posizione ottimale. La Luna potrebbe portarvi solo qualche momento di malinconia, ma nulla di grave, sarà qualche pensiero che potrebbe farvi andare al passato. Tutto il resto scorre bene. Il voto della vostra giornata è 7 e mezzo.

Pesci - L'oroscopo per voi Pesci è molto positivo. Sole e Venere nel segno vi rendono fascinosi e seducenti. Marte, però, vi consiglia di dosare bene le vostre energie e di trovare sempre qualche ora per il vostro relax.

Il voto della vostra giornata è 7.