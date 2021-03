L’Oroscopo dall’8 al 14 marzo apre le porte a una settimana piuttosto differente per ciascun segno zodiacale. C’è chi dovrà fare i conti con un cambiamento inatteso e chi invece tirerà fuori il meglio di sé. Potrebbero verificarsi una serie di eventi, ma bene o male ci sarà spazio anche per l’amore, la carriera e le proprie questioni personali.

Approfondiamo ogni cosa attraverso le seguenti previsioni settimanali segno per segno.

Oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete - Da tempo siete in attesa di un forte segnale che vi faccia capire quale strada prendere, ma in settimana le stelle promettono chiarezza.

Scenderete dall’altalena di umori e tutto risulterà limpido. Le nubi, che hanno a lungo sorvolato il cielo familiare e sentimentale, spariranno. Via libera alle nuove idee, progetti ed anche viaggi. Avrete tutta l’energia mentale per dare quella scossa decisiva alla vostra intera esistenza.

Toro - Sarà bene tenere lo sguardo fisso su ciò che conta davvero ed eliminare tutto il resto. Non dovrete dare troppa retta alle critiche, anzi sarà bene cercare di seguire l’istinto. L’amore per i single sta per sbocciare, ma bisognerà mettersi in gioco tramite chat e chiacchiere. Sono ancora tempi difficile, perciò cercate di non abbassare la guardia. Avrete mille impegni, inoltre dovrete riorganizzare i vostri spazi. In alcune giornate rischierete di avere un attacco d’ansia o di panico: prendetevela con calma, non fate sempre le cose con affanno.

Gemelli - Da tempo state maturando nuove certezze o abitudini, avete tanta voglia di un cambiamento. Attenzione a ciò che si desidera perché spesso una certa cosa sembra migliore nei propri pensieri, mentre nella realtà può benissimo essere diversa. Comunque sia, le previsioni astrologiche rivelano che sarà la settimana giusta per iniziare una dieta, cambiare casa, allacciare nuovi contatti, trovare lavoro, chiudere un affare, eccetera.

Non ponetevi limiti e puntate al massimo. Possibili tensioni in famiglia.

Cancro - Questa sarà la settimana della ripresa, finalmente non avrete più timori e dubbi in merito ad una certa faccenda. Affrettare i tempi e fare il passo più lungo della gamba è il peggior modo di inguaiarsi l’esistenza. Dunque, in queste prossime giornate preferirete tirare il freno a mano e prendervi del tempo per stare in mezzo alla natura, in compagnia della famiglia/partner e/o trascorrere delle serate calme e rilassanti davanti ad un libro o una bella serie tv.

La vostra salute risulterà migliore della precedente settimana, ritroverete quello sprint e quella motivazione che credevate di aver perso per sempre. Amore stellare per chi si ama.

Previsioni astrali della settimana al 14 marzo

Leone - Settimana che porta sprazzi di sole all’interno della vostra vita privata. La voglia di fuggire in zone sperdute e pulite sarà elevata, ma attenzione a non fare gesti troppo avventati. Evitate di fare quello che fanno tutti gli altri e non abbassate la guardia. Le previsioni settimanali invitano a fare progetti di coppia e a lunga scadenza: non mettetevi fretta o rischierete di pentirvene. Un occhio di riguardo andrà riservato alla salute dato che tendete a soffrire spesso di mal di testa o di dolori articolari.

Svagate la mente attraverso la lettura e attività inedite.

Vergine - State correndo una specie di maratona, perciò siete affannati. La settimana ventura porrà l’accento sulle questioni private. Chi lavora non sembra soddisfatto di ciò che fa e vorrebbe un’esistenza diversa, magari con più possibilità e una paga migliore. Non tutto è perduto e in questa settimana avrete molto tempo per riflettere sulla vostra vita. Aspettatevi un dietro-front, una sorta di chiusura che vi permetterà di frenare un po’. La primavera è arrivata in anticipo, chi ha la fortuna di vivere in zone di campagna potrà trascorrere del tempo nella natura e ritrovarsi.

Bilancia - Le previsioni astrali settimanali al 14 marzo parlano di tormenti da combattere. Saranno delle giornate strane, a tratti incerte.

Da tempo state cercando di fingere che tutto sia sotto controllo, ma in settimana rischierete di "crollare" perché non ne potrete proprio più della situazione generale. Sarà alta la voglia di fuggire il più lontano possibile, ma niente panico. Dovrete riorganizzare la vostra quotidianità e stabilire dei limiti invalicabili. Tutto passa e tutto cambia, perciò sarà bene accettare il fatto che la vita di prima forse non tornerà più e che occorre imparare a giocare con le nuove regole.

Scorpione - Quella che vi attende sarà una settimana così così. Vi sentirete stretti e incatenati, ma non dovrete scivolare nella scontentezza e nel pessimismo. Avrete a che fare con una certa situazione che si trascina dietro da fin troppo tempo e questo rischierà di farvi avere una crisi.

Attenzione a non abbassare la guardia, sta per iniziare un altro periodo negativo in cui bisognerà proteggersi dalle insidie ancora di più. Amore di coppia traballante, vi sentirete incompresi e poco desiderati: rinnovate il guardaroba e dedicatevi al vostro corpo.

Oroscopo settimanale per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario - I rapporti sentimentali, familiari o lavorativi finiranno al centro dell’attenzione in questa nuova settimana che si preannuncia mediocre. In alcune giornate avrete a che fare con dei grossi dubbi esistenziali e in altre vi ritroverete a combattere con un certo problemino fisico. Anche questo 2021 richiede il massimo sforzo da parte vostra, perciò cercate di non gettare la spugna. Il weekend porterà novità, serenità e amore per le coppie unite.

Qualche relazione sembra essere in piena crisi, sul fronte si intravedono delle rotture. Non dovrete strafare nel lavoro/studio, perché a tutto c’è un limite.

Capricorno - Fortunati saranno coloro che vivono lontano dal caos cittadino e in case grabdi. Avrete dei giorni di riflessione profonda e trarrete delle conclusioni. La vostra vita sentimentale è stata fiacca nel 2020, ma le stelle invitano a tenere duro in vista di una positiva stagione estiva. Chi ha un’attività potrebbe subire una sorta di arresto, ma verso fine marzo giungeranno liete novelle. Qualcuno sta costruendo qualcosa di nuovo, solido: avanti così. Chi ha dei figli piccoli, in settimana avrà a che fare con i loro capricci/crisi.

Acquario - La primavera è giunta in anticipo e con essa anche la voglia di esplorare nuovi orizzonti e di prendersi cura di sé.

Sfruttate le belle giornate per stare all’aria aperta, magari nel verde della natura. Anche se delle azioni saranno limitate, dovrete sempre cercare di fare tutto il possibile per non lasciarvi andare. Farete shopping e questo vi risolleverà l’umore. Si attenuerà quel mal di testa o quel forte senso di stanchezza che vi ha pervaso in quest’ultimi tempi. Le coppie solide che recentemente hanno avuto uno scontro e si sono allontanante, si riavvicineranno e tutto tornerà a splendere. I single farebbero meglio a concentrarsi su altro, inoltre, sembra esserci un amore non corrisposto.

Pesci - L’oroscopo vi sorride in questa settimana ricca di spunti e novità. Siete un segno capace di adattarsi alle più disparate situazione e, se non fosse per la vostra bassa autostima, splendereste.

Il 2020 vi ha messo a dura prova e non tutti hanno digerito completamente le vicissitudini, tuttavia è tempo di darsi una mossa e di andare avanti. Concentratevi su ciò che vi procura felicità e appagamento, non "annullatevi" per gli altri perché avete diritto di vivere appieno la vostra vita. Nuove conoscenze via chat, potrete cogliere al volo delle occasioni importanti.