L'oroscopo del mese di aprile prevede svariati alti e bassi in ambito sentimentale per i nativi Scorpione, complice Venere in continuo movimento, a tratti favorevole, così come per la Bilancia, che avrà modo di godersi appieno il proprio rapporto soltanto nella seconda metà del mese. Ottimo periodo invece per i nativi Pesci, grazie a un cielo forte e stabile, mentre Acquario continuerà a centrare il successo in ambito lavorativo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il mese di aprile 2021 per la seconda sestina dello zodiaco.

Previsioni oroscopo aprile 2021, 2^ sestina

Bilancia: il mese di aprile non si aprirà molto bene per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

Venere è già in opposizione da qualche giorno, dunque il suo transito negativo non durerà a lungo. La prima parte del mese infatti non sarà delle migliori, dunque attenzione a gestire per bene il vostro rapporto, soprattutto i nati nella terza decade, che faticheranno più di tutti. La situazione tenderà a migliorare nella seconda metà del mese, e soltanto allora potrete concentrarvi sulla vostra relazione e godervi ogni momento con il partner. Per quanto riguarda i single l'amore non sarà una vostra priorità in questo periodo. Potrebbe quindi essere momento di dedicarsi ad altro. In ambito lavorativo le opportunità non mancheranno, considerato che Giove e Saturno continuano a sostenervi. Il problema saranno Mercurio e Marte, negativi per buona parte del mese, che potrebbero farvi mancare voglia e concentrazione.

Voto - 7-

Scorpione: oroscopo del mese di aprile tra alti e bassi per voi nativi del segno. Il pianeta Venere balzerà da un segno all'altro rapidamente in questo periodo, e per quanto riguarda i sentimenti, la vostra relazione di coppia sarà a tratti soddisfacente, a tratti difficoltosa. Cercate di gestire al meglio il vostro rapporto, ma soprattutto di bilanciare per bene dovere e piacere.

Se siete single in questo periodo avrete modo di accumulare esperienza in amore, ma non sarà affatto facile trovare qualcuno con cui andare d'accordo. Anche in ambito lavorativo la situazione sarà molto altalenante. Marte vi darà il suo sostegno, ma Giove e Saturno continuano a remarvi contro. Se avrete a che fare con progetti ambiziosi dunque, cercate di non commettere errori.

Molto buona invece la salute. Voto - 7-

Sagittario: configurazione astrale discreta nel prossimo mese secondo l'oroscopo. In amore il vostro rapporto sarà tutto sommato stabile durante la prima parte del mese, grazie in particolare a Venere in trigono dal segno amico dell'Ariete. Se ci sono stati problemi nella vostra relazione dunque, avrete modo di recuperare, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Nella seconda parte del mese Venere smetterà di essere favorevole, ma fortunatamente il vostro rapporto non ne risentirà più di tanto. Se siete single e volete approfittare di conoscere nuova gente, la prima parte del mese sarà la più proficua. Per quanto riguarda il lavoro questo cielo continuerà a favorirvi, ma con meno forza rispetto a prima.

Certo, Marte smette di essere opposto, e le energie di conseguenza tenderanno a salire, ma in ogni caso meglio non strafare con i vostri progetti. Voto - 7,5

Capricorno: oroscopo di aprile tutto sommato discreto per voi nativi del segno, almeno nella seconda parte del mese. Nelle prime due settimane infatti, Venere si troverà in quadratura dal segno dell'Ariete, rendendo difficile il rapporto con il partner. Nulla di così drammatico se sarete in grado di gestire bene la situazione, per poi riprendervi alla grande quando Venere si troverà in trigono dal segno amico del Toro. Se siete single potrebbe essere un periodo fertile qualora siate alla ricerca di nuovi amori. Per quanto riguarda il settore professionale se avete intenzione di fare passi in avanti, questo periodo non sarà affatto male, ciò nonostante sarà necessaria cautela e tanta attenzione, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Energie in calo nella seconda metà del mese a causa di Marte opposto. Voto - 7+

Acquario: un cielo piuttosto brillante durante la prima parte del mese secondo l'oroscopo. In ambito sentimentale potrete contare su Venere in sestile dal segno dell'Ariete, utile per rafforzare il vostro legame di coppia. Attenzione però nella seconda parte del mese, quando questo cielo tenderà ad andarvi contro, considerato che Venere si troverà in opposizione. Se siete single vi farete coraggio e affrontare la vita quotidiana con maggior determinazione. In ambito professionale le energie saranno più che sufficienti per centrare più di un successo lavorativo, soprattutto se siete nati nella prima decade, merito di astri come Giove, Saturno e Marte tutti in buon aspetto.

Voto - 7,5

Pesci: oroscopo del mese di aprile tutto sommato convincente per voi nativi del segno. Questo periodo sarà ancora favorevole dal punto di vista sentimentale, anche se Venere ha lasciato già tempo fa il vostro segno. Dovrete solamente considerare qualche piccolo imprevisto di coppia, che se gestito per bene, riuscirete a risolvere. Nella seconda parte del mese la stessa Venere tornerà a sostenervi, dunque non smettete di fare i romantici, anche voi cuori solitari. Per quanto riguarda il settore professionale potrebbe essere prevista qualche spesa in più, ma nel complesso i risultati che otterrete saranno soddisfacenti, in particolare per i nati nella seconda decade. Voto - 8-