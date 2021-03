L'Oroscopo di domani, venerdì 5 marzo, apre la giornata con previsioni interessanti. In analisi la parte finale di questa settimana lavorativa: curiosi di sapere quali saranno i segni più fortunati del giorno? Bene, partiamo immediatamente mettendo in evidenza i due simboli dello zodiaco baciati dalle stelle nel periodo, ovviamente scelti tra i sei sotto analisi in questa sede. Certamente, ad avere molte possibilità di sfruttare appieno l'intera giornata sarà un segno di Fuoco: il Leone, fiducioso per via della Luna presente nel periodo nel campo del Sagittario, altro simbolo di Fuoco. A dare compagnia al migliore del giorno un altro super-fortunato: il Cancro, segno meritatamente classificato a cinque stelle.

Periodo interessato dalla normale routine intanto, per coloro nativi dell'Ariete e del Toro, ambedue sottoscritti con quattro buone stelle.

Poche chance di cogliere a pieno gli obbiettivi prefissati, intanto, secondo quanto analizzato nelle previsioni astrologiche di venerdì per coloro nati sotto al simbolo dei Gemelli (sottotono) e della Vergine (ko). Andiamo a scoprire qualcosa di più analizzando uno ad uno i singoli segni.

Previsioni zodiacali 5 marzo, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 5 marzo al segno dell'Ariete annuncia sicuramente un buon periodo per la quasi totalità di voi del segno. Vi anticipiamo che potreste non essere di ottimo umore, soprattutto al mattino: forse avrete piccoli inconvenienti da risolvere oppure incombenze da portare a termine.

In amore, contate pure sulla Luna favorevole, il che vi aiuterà a sentirvi più leggeri e meglio disposti ad affrontare impegni e difficoltà del momento. Qualcuno o qualcosa porterà molta serenità nella sfera affettiva, soprattutto a quanti di voi vivono attualmente una storia d'amore poco soddisfacente. Single, sarete decisamente in forma in questo momento e di ciò potete ringraziare i pianeti che ruotano nei pressi del vostro segno.

Sappiate comunque che niente e nessuno vi saprà togliere il buonumore che senz'altro ritroverete in questa giornata. Nel lavoro infine, il giorno sarà prodigo di buone notizie: gli astri sopra il vostro capo promettono imprese coronate da discreto successo. Non che tutto pioverà dal cielo, beninteso: sappiate che dovrete sudarvi ugualmente i risultati e questo vi costerà fatica; proprio per questo la soddisfazione sarà ancora maggiore.

Toro: ★★★★. Le previsioni astrologiche di venerdì preannunciano un periodo tranquillo. In generale la giornata non presenterà penalizzazioni importanti, anzi, quasi tutto potrebbe scorrere all'insegna della calma e nella serenità più assoluta. Diciamo pure che, forse, un paio di progetti che avete da parte da un bel po' di tempo potrebbero finalmente essere (ri)messi in gioco. In amore, la vostra relazione sarà caratterizzata da stabilità e fantasia: ci sarà un grande equilibrio tra voi ed il partner e trascorrerete bei momenti insieme. Se volete trovare le risposte che tanto cercate dovrete guardare altrove ed allargare i vostri orizzonti. Single, avrete l’arte di sedurre con eleganza, i vostri affetti saranno in armonia con la situazione attuale.

Bisognerebbe solo lasciarsi andare e non esitare, soprattutto perché non avete nulla da perdere. Nel lavoro, la Luna punterà l'indice verso coloro che lavorano alle dipendenze altrui: si prevedono molte novità e cambiamenti e tra questi qualcuno senz'altro non vi piacerà. Situazioni in forte evoluzione si potranno verificare nel settore dei servizi, in quello amministrativo, in quello burocratico e per chi lavora a contatto con il pubblico.

Gemelli: ★★★. Si preannuncia un venerdì classificato con l'odiosa spunta relativa al "sottotono". In generale, il periodo sarà immerso nella solita routine dove tutto è dato per scontato e non succede mai qualcosa di nuovo o di interessante. In amore invece questo venerdì si profila abbastanza irrequieto.

Non fateci troppo caso, giusto per non appesantire ulteriormente la situazione; perché lo sapete, siete sotto lo sguardo attento di una Luna ostile. Perciò sarebbe meglio concentrarsi su qualcos'altro piuttosto che sulle magagne da sistemare. In coppia il vostro rapporto sarà come un'altalena inarrestabile che vi porta su, verso momenti di gioia purissima e poi giù, in improvvisi abissi di frustrazione: calma! Single, niente paura se vi sentirete un po' giù di corda: avete solo bisogno di un attimo di pausa. Vedete che il giusto riposo farà miracoli. Ricordate che oggi potrete contare anche sull'aiuto di chi vi circonda, quindi accettatelo senza timori. Nel lavoro, per attivarvi a dovere in mattinata avrete bisogno di qualcuno che vi dia una spintarella e poi, come in automatico, andrete avanti da soli.

Oroscopo e stelle di venerdì 5 marzo

Cancro: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di venerdì a tanti del segno non indicano particolari problemi o seccature. In generale si annuncia una giornata di grande vivacità, pervasa da una spensierata gioia di vivere. Le stelle illumineranno la vostra vita di coppia e tutto andrà secondo le aspettative comuni. In amore, saprete stupire il vostro partner grazie alla vostra delicatezza e sensibilità. La Luna si trova in aspetto armonico e vi suggerisce di sedurre con calore e determinazione, avvolgendo la persona amata con una marea di coccole e di attenzioni. Inventatevi qualcosa per movimentare il rapporto di coppia. Single, grazie alla vostra onestà ed al vostro bel modo di comportarvi, non avrete difficoltà a trovare supporto e stima nelle persone che vi circondano, rendendole felici e grate.

Nel lavoro invece, saprete muovervi saggiamente e vantaggiosamente. Farete nuove esperienze allargando i vostri orizzonti: non abbiate paura di seguire ciò che vi suggerisce la fantasia, perché i risultati ricompenseranno il vostro coraggio.

Leone: 'top del giorno'. La parte terminale dell'attuale settimana vi vedrà detentori dell'ambita corona riservata al segno più fortunato del periodo. L'arrivo della Luna nel segno del Sagittario, avvenuto questo giovedì, porterà una ventata di novità soprattutto in campo sentimentale/affettivo. In amore infatti si annuncia quanto mai suggestivo il periodo per la vostra vita sentimentale. In coppia soprattutto, sarà una giornata molto propizia perché le stelle vi regaleranno entusiasmo, allegria ed una spiccata voglia di avventura.

In risalita il rapporto di coppia, complici un'appassionata sessualità ed un dialogo aperto e sereno. Single, avendo il pieno supporto da parte della Luna saprete trovare il tempo da dedicare a voi stessi e al vostro benessere, quello stesso tempo che a volte non riuscite a trovare. Vi meritate un po' di sano relax, quindi concedetevelo senza indugio e rigenerativi. Nel lavoro, con il cielo che vi ritrovate darete il meglio di voi. Sarete apprezzati per la vostra abilità negli affari o per la vostra intelligenza, in grado di scovare le soluzioni più improbabili ai problemi più difficili. Adotterete nuove tecniche, strategie che stimoleranno la curiosità di chi vi circonda.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, venerdì 5 marzo, predice una giornata ottima.

Il periodo pertanto è stato valutato come perfetto per agire, anche in situazioni altamente complicate. In alcuni casi, soprattutto quelli in cui dovessero esserci problemi da risolvere, potreste avere un vero e proprio colpo di fortuna! In campo sentimentale, se non volete rovinare l'armonia del rapporto di coppia, siate più comprensivi nei confronti del partner. Ciò non significa che dovete essere sempre d'accordo con chi amate, ma almeno cercate di ascoltare senza aggredire... Single, non cadete nella trappola di rinfacciare a qualcuno dei torti solamente perché vi sentite sotto accusa. Dovreste prendervi le vostre responsabilità senza paura, perché siete (e lo sapete, siete della Vergine!) perfettamente in grado di sostenere qualsiasi confronto.

Nel lavoro, la vostra saggezza in questo momento, consisterà nel fermarvi a riflettere. In tal modo eviterete di fare il passo più lungo della gamba oppure di affrontare in modo superficiale una faccenda che merita invece più attenzione e senso di responsabilità da parte vostra.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di venerdì 5 marzo.