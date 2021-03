L'oroscopo della giornata di domenica 7 marzo prevede la Luna spostarsi nel segno zodiacale del Capricorno, e potrebbe regalare una favola speciale ai nativi del segno, mentre Bilancia dovrà limare alcuni aspetti della propria relazione, in particolare la comunicazione. Per Gemelli tenere sotto controllo le emozioni non sarà semplice, considerato che ci sarà ancora Venere in quadratura, mentre Leone guarderà o si lascerà guardare con occhi teneri. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di domenica 7 marzo 2021.

Previsioni oroscopo domenica 7 marzo 2021 segno per segno

Ariete: fine settimana che diventerà meno piacevole dal punto di vista sentimentale a causa della Luna che si troverà in quadratura.

Che siate single oppure no, dovreste imparare a lasciarvi andare, usando meno la testa e di più il cuore. Nel lavoro sarete molto operativi, grazie in particolare a questo cielo che prevede Marte e Giove in posizione favorevole. Voto - 7-

Toro: previsioni astrali di domenica più che soddisfacenti dal punto di vista sentimentale. La Luna vi guarderà sorridente dal segno del Capricorno e insieme a Venere in sestile il vostro rapporto farà scintille. Se siete single la vostra sincerità sarà apprezzata dagli altri. Per quanto riguarda il lavoro fate attenzione perché con astri negativi come Giove e Saturno potreste essere un po’ scontrosi con i colleghi. Voto - 7+

Gemelli: le vostre emozioni sono difficili da tenere a bada quando avete Venere in posizione negativa.

Secondo l'oroscopo della giornata di domenica 7 marzo viaggiare sulla stessa lunghezza d'onda del partner non sarà facile, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single potreste sentirvi incompresi dagli altri. In ambito lavorativo invece non avrete nulla da temere per il momento. Voto - 6,5

Cancro: purtroppo per voi la settimana si concluderà sottotono secondo l'oroscopo di domenica.

La Luna infatti si sposterà in opposizione e per quanto riguarda la sfera sentimentale l'intesa tra voi e il partner potrebbe scendere un po’. Se magari avete fatto qualcosa di sbagliato dunque, ammettete le vostre responsabilità. Se siete single fate in modo che le persone intorno possano comprendervi al volo. Per quanto riguarda il lavoro sarete abbastanza sereni, pronti ad iniziare con il piede giusto nuovi progetti.

Voto - 7-

Leone: questa settimana si chiuderà in modo abbastanza soddisfacente per voi nativi del segno per quanto riguarda i sentimenti. Voi cuori solitari in particolare potreste essere osservati da una persona in particolare, e voi potreste anche ricambiare. Se avete una relazione stabile vi concederete del tempo solamente per la vostra dolce metà. In ambito lavorativo per il momento meglio prendere le distanze da decisioni che sono più grandi di voi. Voto - 7+

Vergine: Luna che per una volta vi sorriderà secondo l'oroscopo di domenica 7 marzo. Non pensate però che con il partner le cose torneranno ad essere come prima, perché ancora dovrete faticare un po’. Infatti ci sarà ancora qualche intoppo, ma vi farete perdonare. Se siete single prendete le vostre scelte con calma.

In ambito lavorativo sarà una fase costruttiva per voi nativi del segno, dove avrete modo di imparare nuove cose e fare esperienza. Voto - 7+

Bilancia: voi cuori solitari vi guarderete attorno con un po’ di cautela in questa giornata, considerato che avrete la Luna in quadratura. Se avete una relazione fissa ci saranno alcuni aspetti da limare nel vostro rapporto, primo fra tutti la comunicazione. Per quanto riguarda il lavoro potreste riuscire a fare qualcosa di complesso con meno fatica, e ciò per voi sarà una grande soddisfazione. Voto - 7-

Scorpione: darete più valore ai vostri pensieri ma anche a quelli della vostra anima gemella secondo l'oroscopo di domenica. Venere e la Luna riescono a mettervi in sintonia con il partner e questo periodo sarà promettente per provare a fare dei passi in avanti.

Se siete single potrebbe arrivare una nuova fiamma. Nel lavoro questa sarà una giornata intensa, dove dovrete impegnarvi tanto se volete riuscire a recuperare terreno. Voto - 7,5

Sagittario: la Luna se ne va, e secondo l'oroscopo torneranno di nuovo le difficoltà per voi nativi del segno. Se siete single quella persona che vi piace così tanto sembra far di tutto per apparire difficile ed inarrivabile. Se avete una relazione stabile sappiate che in una storia d'amore bisognerà mettere le cose in chiaro subito per far sì che la situazione non precipiti. In ambito lavorativo dovrete prestare particolare attenzione verso alcuni dettagli che potrebbero essere molto importanti. Voto - 6+

Capricorno: finirà molto bene la settimana per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, con la possibilità inoltre di iniziare la prossima ancora meglio, tutto grazie alla Luna in congiunzione, che in amore vi renderà particolarmente romantici, permettendo in particolare ai single di poter dare inizio ad una favola molto speciale.

In ambito lavorativo troverete la soluzione ad alcuni piccoli problemi e andrete avanti veloce. Voto - 8,5

Acquario: configurazione astrale che vi vedrà con Venere e la Luna rispettivamente davanti e indietro al vostro segno. Per quanto riguarda i sentimenti dunque non avrete particolari problemi a manifestare i vostri sentimenti al partner e fargli capire quanto l'amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single considerate con attenzione alcune proposte. In ambito lavorativo sarà un bel momento, accompagnato da una fase costruttiva che vi darà grandi soddisfazioni. Voto - 8

Pesci: oroscopo di domenica dove vi sentirete a vostro agio con il partner, merito di Venere in congiunzione e della Luna in sestile dal segno del Capricorno.

Se siete single con un po’ di determinazione in più potreste riuscire ad attirare l'attenzione proprio della persona che vi piace. In ambito lavorativo le energie e le forze non saranno al top, ma almeno avrete le idee chiare su cosa fare in questa giornata. Voto - 7,5