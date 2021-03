L'oroscopo della giornata di martedì 30 marzo prevede la Luna spostarsi nel segno zodiacale dello Scorpione, che sarà decisamente più naturale e comprensivo nei confronti del partner, mentre Capricorno potrebbe non avere una grande voglia di socialità. Mercurio in trigono per il segno del Leone permetterà un lento recupero in ambito lavorativo, mentre Pesci sarà piuttosto speranzoso in amore. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo di martedì 30 marzo.

Previsioni oroscopo martedì 30 marzo segno per segno

Ariete: inizierà solamente in questa giornata la vostra settimana secondo l'oroscopo.

Ora che la Luna non vi darà più fastidio, dal punto di vista sentimentale potrete esprimere tutto il vostro amore in maniera completamente disinteressata. Vi basterà fare qualcosa che piaccia a voi e al partner ad esempio. Se siete single i vostri sentimenti saranno forti e sarete propensi ad agire d'impulso. In ambito lavorativo risulterete tra i colleghi più efficienti del vostro settore. Voto - 8,5

Toro: oroscopo di martedì che vedrà un cielo che tenderà a peggiorare per voi nativi del segno, a causa della Luna che si troverà in opposizione. La giornata scorrerà con non pochi problemi dal punto di vista sentimentale, tant'è che non riuscirete ad andare d'accordo con il partner. Se siete single in questo momento la cosa più importante da fare sarà non assumere atteggiamenti impulsivi.

Per quanto riguarda il lavoro sarà un periodo piuttosto controverso, che richiederà attenzione per ogni dettaglio. Voto - 6

Gemelli: quanta passione in ciò che farete secondo l'oroscopo del 30 marzo. Queste ultime giornate del mese vi regaleranno un cielo grandioso dal punto di vista sentimentale, adatto per iniziare il mese successivo al meglio. Potrebbe essere il momento adatto per iniziare un nuovo progetto di coppia.

I single tenderanno ad essere vivaci, cercando di intensificare i propri rapporti sociali. Per quanto riguarda il lavoro potreste essere particolarmente intuitivi grazie a Mercurio in sestile. Voto - 8+

Cancro: periodo ancora pieno di incertezze nonostante la Luna in trigono dal segno amico dello Scorpione. Dal punto di vista sentimentale questa Luna favorirà il dialogo con la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella terza decade.

I single dovranno evitare un atteggiamento impulsivo se non vogliono ritrovarsi gente contro. In ambito lavorativo invece potreste non sentirvi al top, di conseguenza meglio non gravare troppo sui colleghi, mostrando un atteggiamento svogliato. Voto - 6,5

Leone: giornata di martedì che vedrà un calo di romanticismo da parte vostra in ambito sentimentale. La Luna in quadratura dal segno dello Scorpione potrebbe mettervi in crisi con il partner o in famiglia e farvi assumere atteggiamenti che solitamente non sono da voi. Meglio fare attenzione a come rispondete. Per quanto riguarda il lavoro invece Mercurio in buon aspetto vi spingerà ad impegnarvi in ciò che farete, assicurando una lenta ripresa. Voto - 6,5

Vergine: assetto astrale nel complesso favorevole nei vostri confronti secondo l'oroscopo della giornata di martedì 30 marzo.

La Luna si troverà in sestile dal segno dello Scorpione, e dal punto di vista sentimentale i rapporti con il partner saranno più convincenti. I cuori solitari cercheranno di non dar troppo peso ai pensieri negativi. Nel lavoro fisicamente non sarete messi bene, ma nella vostra mente balzeranno un sacco di idee che non vedrete l'ora di mettere in atto. Voto - 7,5

Bilancia: sperare in una relazione stabile con questo cielo non sarà affatto facile per voi nativi del segno. Venere infatti si troverà in opposizione dal segno dell'Ariete, così come Mercurio. Dal punto di vista sentimentale dunque voi per primi potreste non essere abbastanza lucidi da poter affrontare una discussione con il partner senza finire col litigare. Meglio aspettare tempi più maturi.

I single potrebbero non sentirsi ben accetti nel loro gruppo, cercando compagnia altrove. In ambito lavorativo prima di buttarvi in un progetto, valutate bene i pro e i contro. Voto - 6-

Scorpione: ottima Luna nel vostro segno secondo l'oroscopo del 30 marzo. Questo cielo si rivelerà ideale per cercare di essere naturali e comprensivi nei confronti del partner, dimostrando grande affetto e premurosità. Se siete single e nel vostro cuore c'è una persona speciale, non lasciatevela scappare, perché avrete buone possibilità di riuscita. In ambito lavorativo potrebbe essere necessario un passo più accelerato per riuscire a svolgere in tempo i vostri lavori. Voto - 8+

Sagittario: ondate di emozioni nell'aria secondo l'oroscopo di martedì con questa fantastica Venere in trigono dal segno dell'Ariete.

La vostra relazione di coppia tenderà ad essere molto affiatata, con l'occasione di poter vivere bei momenti con la persona che amate. Per quanto riguarda i single vi lascerete trasportare dalle emozioni, sperando di arrivare nel cuore di qualcuno. In ambito lavorativo spenderete tempo e fatica per poter contare su una stabilità maggiore. Voto - 8

Capricorno: non sarà una giornata grandiosa per voi nativi del segno, nonostante la Luna si trovi in buon aspetto. Dal punto di vista sentimentale essere diffidenti nei confronti del partner non vi aiuterà a ristabilire un buon legame. Se siete single la voglia di socialità non sarà così elevata. Per quanto riguarda il lavoro non aspettatevi di realizzare molto. Mercurio in quadratura infatti potrebbe spingervi a rimandare certi incarichi.

Voto - 6

Acquario: anche se gli imprevisti non rappresentano un problema al momento in ambito professionale, secondo l'oroscopo di martedì sentirete la necessità di poter contare su una situazione più stabile, che possa darvi delle garanzie. In ambito sentimentale purtroppo la Luna si troverà in quadratura e potrebbe esserci un lieve calo di romanticismo tra voi e il partner, fortunatamente non abbastanza da compromettere il dialogo tra voi e il partner. Se siete single i rapporti con gli amici saranno stabili, meno quelli con persone poco conosciute o poco affidabili. Voto - 7,5

Pesci: questa Luna in trigono dal segno dello Scorpione vi renderà molto più speranzosi dal punto di vista sentimentale, soprattutto voi single in cerca di qualcuno con cui stare.

Se avete una relazione stabile forse avrete bisogno di manifestare i vostri dubbi, e il partner sarà in grado di dissiparli. Per quanto riguarda il lavoro l'impegno sarà sempre ripagato in un modo o nell'altro, dunque non fermatevi di realizzare i vostri sogni. Voto - 8