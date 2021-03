L'oroscopo della giornata di mercoledì 31 marzo prevede un momento astrologico piuttosto pesante per i nativi sotto il segno del Toro a causa della Luna in opposizione, mentre l'ultima giornata del mese si rivelerà entusiasmante per i nativi Sagittario. Momento da non sottovalutare per i Gemelli, sia in amore che al lavoro, mentre un bel Sole nel segno dell'Ariete aiuterà a celebrare i propri sentimenti con il partner. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo di mercoledì 31 marzo.

Previsioni oroscopo mercoledì 31 marzo 2021 segno per segno

Ariete: avrete modo di chiudere al meglio questo mese secondo l'oroscopo, grazie alla presenza di Venere e di Mercurio nel vostro cielo, oltre ad un Sole splendente.

In amore avrete modo di celebrare i vostri sentimenti insieme al partner, godendo un'ottima intesa di coppia. I single saranno particolarmente sensibili in questa giornata. In ambito lavorativo avrete bisogno di maggiore ottimismo, e con questo cielo riuscirete sicuramente a trovarlo. Voto - 8,5

Toro: configurazione astrale che non prometterà bene per voi nativi del segno. Con la Luna in opposizione il vostro rapporto potrebbe diventare piuttosto pesante da gestire, ma fortunatamente questa situazione non durerà ancora per molto. Se siete single questa giornata non vi regalerà tante novità purtroppo. Nel lavoro ascoltare potrebbe essere il modo migliore per imparare qualcosa e cercare di non sbagliare con i vostri progetti. Voto - 6

Gemelli: giornata da non sottovalutare secondo l'oroscopo del 31 marzo.

Questo cielo sarà davvero promettente al momento, e soprattutto in ambito lavorativo dovrete approfittarne per riuscire a massimizzarne i risultati. In amore Venere favorisce il vostro legame, sfruttando bene le vostre energie per la vostra anima gemella. Attenzione però da domani considerato che la Luna si metterà in opposizione. Se siete single trovate del tempo per prendervi più cura dei vostri cari.

Voto - 8

Cancro: Luna in trigono dal segno dello Scorpione che vi aiuterà come può in ambito sentimentale, ma sperare in una bella e tranquilla giornata non sarà facile. In ogni caso, se potete, provate a stabilire un dialogo con il partner. Per quanto riguarda i single cercate di non sentirvi superiori agli altri su tutto. Tensione anche in ambito professionale, in particolare se ci saranno dei disaccordi nel vostro gruppo di lavoro.

Voto - 6,5

Leone: con tale cielo, questo sarà il momento di imparare la lezione, di dimostrare maturità e se necessario, di fare un passo indietro secondo l'oroscopo del 31 marzo, soprattutto voi cuori solitari. Se avete una relazione stabile il partner potrebbe aiutarvi a vedere i vostri problemi da un altro punto di vista. In ambito lavorativo Marte in sestile non vi farà mancare le energie, anche se un po’ di malumore potrebbe farsi sentire. Voto - 6+

Vergine: è possibile che in questa giornata vi assumiate alcune responsabilità in ambito sentimentale, al fine di garantire una certa fiducia al partner, godendo di un rapporto sano. Cuori solitari qualcuno potrebbe aiutarvi a capire bene i sentimenti che provate. In ambito lavorativo la creatività non vi mancherà, il vero problema potrebbero essere le energie che saranno in calo per via di Marte sfavorevole.

Voto - 7+

Bilancia: rapporti sociali ancora sottotono secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì 31 marzo. La morsa di Venere non rallenterà affatto, e interagire con le persone intorno a voi non sarà facile, sia per coloro che sono già impegnati, sia per chi è in cerca dell'amore. Per quanto riguarda il settore professionale il vostro metodo di lavoro porterà risultati, ciò nonostante potrebbe penalizzare i vostri colleghi, dunque meglio limare la formula. Voto - 6,5

Scorpione: potrebbe essere una giornata piena di novità in amore per voi nativi del segno. Con la Luna nel segno oltre ad un po’ di fortuna, potrebbe anche arrivare una piacevole sorpresa proprio da parte della vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Se siete single vi divertirete molto quando siete in compagnia. In ambito professionale questo cielo potrebbe essere piuttosto critico con voi, dunque meglio fare il vostro lavoro per bene. Voto - 7+

Sagittario: oroscopo di mercoledì che vi permetterà di chiudere bene questo mese grazie ad una entusiasmante Venere in trigono dal segno dell'Ariete. Potreste approfittarne per rafforzare il vostro legame. Inoltre, da domani la Luna vi sosterrà, rendendovi particolarmente romantici. I single tenderanno ad essere gentili e cordiali con tutti. Nel lavoro al momento va tutto bene, ciò nonostante meglio astenersi da progetti che al momento sono fuori portata. Voto - 8

Capricorno: ci sarà un po’ di tranquillità in più nel vostro rapporto in questa giornata secondo l'oroscopo, merito della Luna in sestile dal segno dello Scorpione.

Ciò nonostante ancora non ci sarà una grande affinità tra voi e il partner, ragion per cui, se ci tenete a recuperare, meglio non forzare la cosa. Se siete single incertezze e atteggiamenti mutevoli non vi aiuteranno a trovare la vostra dolce metà. In ambito lavorativo sarete piuttosto impegnati con i vostri progetti, ciò nonostante potreste non essere all'altezza di certi incarichi a causa di Mercurio in quadratura. Voto - 6+

Acquario: oroscopo di mercoledì tutto sommato discreto. Nonostante la Luna in quadratura, potrete contare comunque su una buona configurazione astrale a vostro favore, come Venere e Mercurio, oltre che Giove, Saturno e Marte. In ambito sentimentale dunque continuate ad esprimere i vostri sentimenti, semplicemente siate meno insistenti se necessario.

Se siete single ci sarà un certo ottimismo in voi, anche se nel vostro cuore non c'è nessuno da amare. Nel lavoro continuate a realizzare i vostri sogni e progetti, grazie ad una discreta disponibilità, non solo economica. Voto - 7,5

Pesci: particolarmente affascinanti secondo l'oroscopo grazie a questa Luna che illumina ed esalta la vostra bellezza. In amore che siate single oppure no, in un modo o nell'altro avrete modo di lasciare il segno nei confronti della persona che vi piace, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito professionale sta per arrivare un periodo di ricerca e di riflessione, al solo scopo di migliorare le vostre prestazioni. Voto - 7,5