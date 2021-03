L'oroscopo della giornata di sabato 6 marzo prevede un Mercurio più influente nei confronti dei nativi Ariete, in particolare in ambito lavorativo, mentre per Scorpione sogni, fantasie e desideri d'amore si faranno sempre più forti, merito in particolare di Venere in trigono dal segno dei Pesci. Periodo piuttosto stimolante per i nativi Acquario, forti di Marte in trigono che darà una buona dose di energie, mentre i Gemelli dovranno avere più coraggio e provare a vivere un rapporto sereno con le persone che ama. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di sabato 6 marzo.

Previsioni oroscopo sabato 6 marzo segno per segno

Ariete: voi cuori solitari sarete tra i più desiderati in questa giornata secondo l'oroscopo, merito in particolare della Luna in buon aspetto che vi dona fascino.

Se avete una relazione fissa alcune proposte del partner potrebbero interessarvi molto. Per quanto riguarda il lavoro vi impegnerete a dare il meglio, come solitamente fate, facendo gli straordinari se necessario. Mercurio inoltre è sempre più influente nei vostri confronti, permettendovi di svolgere per bene il vostro lavoro. Voto - 8+

Toro: tanti alti e bassi in questa giornata per voi nativi del segno. Questo cielo è un po’ incerto nei vostri confronti, soprattutto nel lavoro, dove più v'impegnate, e meno vi sentite soddisfatti. Discreta, ma non più di tanto la sfera sentimentale. Va bene che Venere si trova in buon aspetto, ma che siate impegnati, o che siate alla ricerca del primo amore, non potete pretendere che siano gli altri a fare sempre la prima mossa.

Anche se il fascino non vi manca, prendete voi per primi l'iniziativa. Voto - 7-

Gemelli: non ci siamo purtroppo, cari Gemelli. Questa configurazione astrale non vi si addice per quanto riguarda i sentimenti, con Venere e la Luna negativi. Ciò nonostante per riuscire ad ottenere un rapporto sereno, o cercare di costruirne uno, dovrete essere più coraggiosi, affrontare le questioni di cuore con maggior convinzione.

Non chiudetevi tutto dentro nell'attesa che qualcuno vi chieda cosa avete. Nel lavoro almeno avrete modo di distrarvi, di pensare ad altro e portare avanti i vostri progetti. Voto - 6,5

Cancro: un po’ incompresi in questa giornata in amore, forse perché la Luna comincerà a guardarvi storta. Ciò nonostante non si potrà dire che dal punto di vista sentimentale avrete problemi di coppia secondo l'oroscopo della giornata di sabato 6 marzo.

Se foste single la vostra tenerezza non passerà inosservata. Per quanto riguarda il lavoro ci saranno ottimi presupposti per trovare il vostro spazio e lavorare a modo vostro. Voto - 7,5

Leone: relazione sentimentale che diventerà sempre più convincente per voi nativi del segno. La Luna in trigono dal segno amico del Sagittario vi aiuterà ad esaltare il vostro rapporto di coppia, trovando la giusta via per stare bene insieme. Se foste single il cuore batte forte, ma non dovrete convincervi che non può essere vostro. In ambito lavorativo ci vorrà un po’ di olio di gomito per rimettervi in pista, considerato quante cose ci sono da fare. Voto - 7+

Vergine: sicuramente non una giornata al top per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Venere e la Luna non vi sorridono affatto e soprattutto voi cuori solitari avrete poca voglia di interazioni sociali.

Se avete una relazione stabile non è questo il momento di cercare il dialogo con il partner. Nel lavoro la situazione sarà ancora molto gestibile, anche se qualche impuntamento ogni tanto potrebbe esserci. Voto - 6+

Bilancia: cielo tutto sommato discreto secondo l'oroscopo della giornata di sabato 6 marzo. In amore se avete una relazione stabile tornerete coi piedi per terra e cercherete di basarvi su quelle cose che davvero contano. Attenzione però che perché questa Luna pronta ad essere negativa da domani preoccupa un po’. Se foste single preferirete trovare l'amore a modo vostro, in una maniera unica. In ambito lavorativo sarete assolutamente concentrati e produttivi, e con Marte adesso favorevole le energie saranno in abbondanza. Voto - 8-

Scorpione: chiedi e ti sarà dato, in particolare in amore.

La buona posizione di Venere vi mette a vostro agio con il partner, e vi godrete il vostro rapporto senza troppe pretese. Se foste single un incontro intrigante potrebbe tenere impegnata la vostra mente per tantissimo tempo. Nel lavoro se un collega o il vostro capo vi farà notare un errore, dovrete accettare lo sbaglio, imparare e andare avanti. Voto - 7,5

Sagittario: con la Luna in congiunzione sarà più facile trovare il dialogo e l'incontro con il partner secondo l'oroscopo della giornata di sabato 6 marzo. Questo inizio di fine settimana si prospetta discreto in amore, ma non dimenticate questa Venere negativa nei vostri confronti. Se foste single potrebbero proporvi un’uscita, che se sfruttata bene, potrebbe piacervi. Chissà, una piccola luce in questo buio.

Per quanto riguarda il settore professionale saprete gestire molto bene il vostro gruppo di lavoro, ma che stanchezza a fine giornata. Voto - 7+

Capricorno: oroscopo di sabato che vedrà un'intesa di coppia molto soddisfacente per voi nativi del segno. Voi single saprete gestire molto bene le vostre emozioni e la vostra fiamma probabilmente vi noterà. Se avete una relazione fissa ricaverete molta forza dalla vostra anima gemella, soprattutto se foste nati nella prima decade. In ambito lavorativo tornerà una certa vitalità che vi renderà particolarmente attivi. Voto - 8+

Acquario: Marte in trigono dal segno dei Gemelli vi regalerà una giornata molto stimolante, e assieme a Giove e Saturno in buon aspetto i buoni risultati non tarderanno ad arrivare.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale ci sarà la Luna in sestile a dare un po’ di movimento alla vostra relazione di coppia. Se foste single non sempre dovrete essere voi i predatori. Voto - 8

Pesci: bellissima la posizione in questo periodo, che secondo l'oroscopo di sabato 6 marzo non farà mancare il romanticismo tra voi e la vostra anima gemella. La Luna inoltre comincerà ad influire positivamente, dunque non avrete problemi a recuperare, così come voi single non avrete problemi ad avvicinarvi alla persona che vi piace. Per quanto riguarda il lavoro ci sarà tanto da fare, e la vostra voglia potrebbe non essere altissima. Voto - 8-