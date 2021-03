Per il mese di aprile 2021, il segno del Sagittario avrà entrambi i pianeti della fortuna (Giove e Venere) dalla sua parte. I nati sotto questo segno saranno in grado di essere romantici nell'ambito privato. Le energie di Marte saranno utili per il lavoro ma anche per lo sport. La creatività sarà il punto su cui ruoterà l'ambito professionale e collaborativo. Di seguito le previsioni dell'oroscopo per il segno del Sagittario dedicato al mese di aprile 2021.

Amore

Venere sarà fortunata per il vostro segno nella prima metà del mese, vi darà modo di essere romantici e sorprendenti con il partner, ma anche con la persona amata che vorreste conquistare.

Quindi non esitate a fare sorprese, a tirare fuori tutto il romanticismo di cui siete capaci con quel pizzico di passione che sicuramente renderà la relazione molto più armonica. Marte sarà in trigono, favorevole a tutti i segni di fuoco in virtù della sua posizione nei gradi dell'Ariete, ma dovrete anche tenere in conto che con l'andare del mese questa sintonia eccellente potrebbe calare. Sicuramente non ci saranno ripercussioni sulla vostra relazione, ma d'altro canto subentreranno una maggiore responsabilità e una serenità di fondo che non avrà nulla a che fare con il romanticismo.

Lavoro

Sul lavoro avrete dalla vostra parte molti pianeti che fino al giorno 20 non vi arrecheranno altro che buoni affari e una maggiore stabilità per quel che riguarda la vostra professione.

Però se avete intenzione di espandere i vostri profitti, probabilmente dovrete essere molto più persistenti e lavorare molto più tenacemente del solito. Tutto andrà bene con la posizione di Giove in Acquario, ma oltre a questa fortuna, che comunque vi darà qualche occasione, dovrete essere voi a costruirvi la vostra fortuna. La creatività sarà uno dei vostri strumenti dai quali attingere per poter emergere, ma sarà opportuno anche darvi da fare per creare una situazione agevole anche per i mesi che verranno.

Fortuna e salute

Molti pianeti saranno dalla vostra parte, in particolare Giove e Venere. Quindi la fortuna vi darà modo di formarvi, di avere delle grandi occasioni e di fare qualche passo in più, soprattutto se state costruendo qualcosa con le vostre mani. Ci saranno comunque grandi accordi, ma anche molte possibilità di risolvere delle problematiche legate al settore burocratico.

Non sarà semplice soprassedere alla stanchezza nella seconda metà del mese, anche se avrete tante energie nel corso della prima settimana del mese.