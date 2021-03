Per il segno dello Scorpione, questo mese di aprile 2021 sarà molto faticoso sotto molti aspetti, ma sarà l'opposizione di Mercurio a dare più problemi, sia a livello sentimentale che lavorativo.

Le energie non sono ottimali e potrebbero dare allo stress l'occasione di insediarsi e di irritare ulteriormente i nativi.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per il segno dello Scorpione.

Amore

Questo mese per l'amore non sarà propriamente idilliaco, ma non presenterà neanche delle criticità rilevanti per il proseguimento della vostra relazione o per la vostra storia d'amore. Purtroppo ci saranno delle incomprensioni, dal momento che le conversazioni spesso e volentieri non andranno a buon fine a causa di Mercurio in opposizione, ma sicuramente non riguarderanno il vostro trascorso.

Verteranno invece sulle questioni familiari e sulle questioni prevalentemente di gestione, però con anche Marte in opposizione si creeranno vicende molto pesanti che vi daranno modo di riflettere di più. Alcune relazioni purtroppo conosceranno un epilogo, seppure sereno. Altre invece potrebbero arrivare a raggiungere qualche compromesso.

Lavoro

Il vostro lavoro purtroppo conoscerà un periodo turbolento, fatto di tante difficoltà e di sfide che per il vostro punto di vista potrebbero anche essere insormontabili. Gli affari saranno scarsi, avrete a che fare con uno stress sempre più forte: Marte non vi darà che poche energie e di conseguenza anche poca voglia di mettervi in gioco. Prestate cautela in tutti gli aspetti legati alla sfera finanziaria, siate sempre all'erta ed evitate spese rimandabili a data a destinarsi.

Non sarà il momento di fare troppe “follie”, così come non sarà indicato cercare di cambiare lavoro. Dovrete semplicemente impegnarvi di più, anche se siete alle prese con gli studi.

Fortuna e salute

Ci saranno poche iniziative che vi faranno pensare che la fortuna stia dalla vostra parte. Infatti, troppe opposizioni planetarie sinceramente non vi favoriscono.

Sarà il caso di ridimensionare la vostra giornata lavorativa, di riorganizzare qualche dettaglio che non vi consente di essere più elastici nel vostro lavoro. Sarà il caso di non essere avventati, di procedere con cautela sia con gli investimenti sia con le proposte che potrebbero essere semplicemente “illusorie” e portarvi non solo in un vicolo cieco, ma anche a perdere qualcosa che al momento potrebbe essere fondamentale per le spese.

Dovrete fare attenzione a come gestite le vostre risorse, perché non sempre si riuscirà a contare sulla fortuna: essa al momento “non collabora”. Fare del vostro meglio per costruirla con le vostre sole forze sarà buono per proseguire il vostro percorso lavorativo o di studi, ma anche in questi casi dovrete evitare di stressarvi troppo e di stancarvi anche dal punto di vista fisico.