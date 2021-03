L'Oroscopo della settimana che va dal 22 al 28 marzo - relativamente alla vita di coppia - vede protagonista Venere nel segno dell'Ariete. Ciò aiuta anche gli altri due segni di fuoco, ossia Leone e Sagittario.

L'amore si veste di passionalità, quindi sono favorite le coppie che amano condividere con il partner uno stile di vita sportivo e dinamico. In linea generale, ci sarà la tendenza ad avere dei colpi di fulmine e degli improvvisi innamoramenti.

Approfondiamo le previsioni segno per segno per l'oroscopo sull'amore della settimana.

Il Toro si sente in gabbia

Ariete - L'oroscopo di coppia è super positivo, con Venere e Marte positivi le cose procedono in modo fluido, senza problemi e senza discussioni.

Le giornate (e le serate) migliori sono quelle del 24 e del 25, quando ci sarà una splendente Luna in Leone che vi renderà super sensuali.

Toro - La vostra situazione di coppia è piuttosto critica da tempo, ci sono situazioni che tendono a legarvi in modo troppo stretto e avreste bisogno di aria e di libertà. Venere in Ariete non vi aiuta a risolvere nessun tipo di situazione e, dunque, dovrete avere molta pazienza. Attenzione ai giorni centrali della settimana, perché sono quelli più pesanti.

Gemelli - Per voi l'oroscopo di coppia è davvero ottimo, da voto 10. Marte nel segno vi rende dinamici e presenti, mentre Venere in Ariete vi aiuta a essere più romantici. La settimana per voi, quindi, è super positiva e anche la Luna del weekend, leggermente scontrosa, non farà molto danno.

Cancro - l'oroscopo di coppia vi vede leggermente in crisi, anche se forse si tratta solo di un po' di stanchezza. Avrete modo di chiarire con il partner eventuali incomprensioni, il consiglio è quello di parlare e di spiegare le vostre ragioni. Non fatelo, però, i primi giorni della settimana, perché avrete la Luna storta e potreste essere fraintesi.

Oroscopo della settimana per l'amore: Leone in netta ripresa

Leone - Il vostro cielo in amore si schiarisce, Venere in Ariete vi rimette in movimento e il partner sicuramente si accorgerà della differenza del vostro comportamento rispetto ai giorni passati. È bella, inoltre, la Luna nel vostro segno nei giorni 24 e 25 che, in ottimo aspetto con Marte, che vi permetterà di vivere l'eros in modo fantasioso.

Vergine - L'oroscopo di coppia per voi vi permette di raggiungere la sufficienza, ma solo perché il vostro partner si impegnerà molto per comprendere i vostri stati d'animo. Venere non vi aiuta e Marte vi sta mettendo a dura prova, siete troppo nervosi: dovete rilassarvi, iniziate con una tisana da bere ogni sera e qualcosa inizierà a cambiare.

Bilancia - L'aspetto di Venere in opposizione parla di un oroscopo di coppia molto dinamico. Il partner pretenderà la vostra attenzione e voi cadrete nella sua trappola. In questo periodo, però, avete poca voglia di pensare alla vostra situazione di coppia e agli eventuali problemi, quindi vivete alla giornata.

Scorpione - Il vostro cielo non è particolarmente dinamico, a vostro favore avete un ottimo Mercurio che vi aiuta nel lavoro e nell'amore, invece, vi rende molto fantasiosi.

La settimana è positiva, attenzione a qualche intoppo che si potrebbe presentare il giorno 24: sarà una giornata particolarmente nervosa.

Sagittario - Venere in Ariete per voi è super favorevole e il vostro rapporto di coppia vivrà una settimana assolutamente positiva, in cui ampio spazio sarà lasciato proprio all'eros. Marte opposto, infatti, vi stimolerà moltissimo a creare situazioni romantiche e seducenti.

Per l'Acquario l'oroscopo invita alla passione

Capricorno - Il vostro oroscopo non è troppo favorito in amore. Venere, infatti, vi vorrebbe molto dinamici e attivi, invece voi siete completamente presi da voi stessi. Il partner, quindi, soffrirà la vostra mancanza, anche se magari sarete solo occupati a leggere un libro in un'altra stanza.

Il weekend, però, avrete modo di riprendervi.

Acquario - Venere in Ariete vi renderà più comunicativi. L'amore per voi tornerà a essere positivo e vissuto con leggerezza. Marte vi rende, inoltre, più passionali del solito e il consiglio è di organizzare una cenetta romantica il 24 marzo, quando, con la Luna opposta, tutto sarà molto intrigante.

Pesci - Dalla vostra parte avete Mercurio che vi rende allegri. Venere, però, non vi guarda affatto e così voi farete altrettanto nei confronti del vostro partner. Il vostro oroscopo di coppia, quindi, è piuttosto neutro, attenzione, però, a non lasciarvi troppo andare nel fine settimana, rischiate di far innervosire chi amate.