Marzo volge al termine, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per quest'ultima giornata del mese. Le stelle lasciano presagire una giornata di recupero per il Cancro, che può finalmente prendersi la sua rivincita, ma anche per il Sagittario, protetto da un cielo romantico e passionale. Fisico sottotono per il Leone, novità per i Pesci. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo di mercoledì 31 marzo 2021 per i dodici segni dello zodiaco, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del 31 marzo 2021 per tutti i segni

Ariete: il mese si conclude con entusiasmo per il segno.

È un buon momento per quanto riguarda l’ambito lavorativo e questa giornata si rivela ideale per coloro i quali intendono portare a compimento delle particolari situazioni professionali.

Toro: potrebbero essere 24 ore agitate per il segno, negativamente sorpreso da un inaspettato ritorno dal passato, come quello di un ex. Ottima la forma fisica.

Gemelli: la giornata di mercoledì 31 marzo 2021 si prevede vantaggiosa per quanto riguarda la sfera professionale e pratica. Chi intende partecipare o desidera candidarsi per un concorso, farebbe bene a muoversi proprio in queste ore. Amore sereno.

Cancro: nonostante lo stress emotivo e psicologico delle giornate precedenti è il momento per il segno di riprendersi la sua rivincita e finalmente lasciarsi alle spalle i malumori e le malelingue delle giornate passate.

Leone: il mese si conclude in maniera sottotono per il segno. Soprattutto per quanto riguarda il fisico qualcuno potrebbe accusare un calo di energie e risentire di piccoli fastidi. Le stelle consigliano di agire con attenzione e di guidare con prudenza. Amore in recupero.

Vergine: l’oroscopo di mercoledì 31 marzo consiglia al segno di concentrarsi sulla sfera professionale, che durante le prossime ore potrebbe regalare interessanti soddisfazioni.

In amore e all’interno della sfera familiare arrivano dei chiarimenti. Meglio il fisico.

Bilancia: il consiglio degli astri per il segno è quello di concludere le ultime trattative prima che il mese finisca. È dunque la giornata ideale per sistemare alcune questioni bancarie o legali.

Scorpione: l’oroscopo consiglia al segno di rimettere la testa a posto e concentrarsi con attenzione soprattutto nel lavoro.

Durante le giornate precedenti l’amore potrebbe essere stata alquanto litigioso, ora tocca a voi fare il primo passo.

Sagittario: un cielo sensuale e passionale protegge il segno durante la giornata di mercoledì 31 marzo, favorendo l’amore e rapporti con gli altri. È un momento di grande energia e vitalità per il fisico e anche nel lavoro si può tenere molto.

Capricorno: è l’amore è il protagonista delle prossime 24 ore. Dopo un inizio settimana dedicato al lavoro e alla sfera pratica il segno può concentrarsi sulle persone care, ma anche ritagliarsi qualche momento per se.

Acquario: il consiglio dell’oroscopo per la giornata del 31 marzo è quello di non fidarsi delle malelingue. Non fate affidamento su ciò che vi viene detto se prima non l’avete visto con i vostri occhi.

Pesci: le prossime 24 ore potrebbe però piacevolmente sorprendere il segno che potrebbe ricevere delle inaspettate ma molto gradite notizie da lontano. Amore in recupero. Bene il lavoro.