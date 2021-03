L'Oroscopo della giornata di domenica 21 marzo avrà in serbo brillanti sorprese per tutti i segni zodiacali. Tra gli aspetti planetari principali, la Luna si troverà in trigono a Giove e in quadratura a Nettuno, Mercurio in quadratura a Marte, Marte in trigono a Saturno e Saturno in quadratura a Urano. Cancro e Bilancia saranno travolti da un folle romanticismo, mentre il Sagittario sarà già proiettato nel prossimo futuro lavorativo. Il Leone sarà pronto a iniziare un nuovo percorso e il Toro non riuscirà a tenere a freno la sua testa calda. Approfondiamo, nel dettaglio, le caratteristiche dell'oroscopo del 21 marzo.

I profili riguarderanno tutti i segni, dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni astrologiche del 21 marzo: Toro innamorato, Gemelli lontano dai litigi

Ariete: la vostra determinazione inizierà a vacillare, ma cercherete di tenere duro. Dovrete lavorare sulla motivazione e sugli stimoli, in modo da non perdere occasioni preziose. La vita sociale, seppur limitata, non andrà dimenticata, così come quella amorosa. Sarà fondamentale non concentrarvi sulle delusioni ricevute, ma sulle gioie che i sentimenti potranno ancora donarvi. Una persona speciale cercherà di starvi accanto: se le darete il giusto spazio, le cose diventeranno più facili.

Toro: perderete la pazienza molto facilmente e farete fatica a recuperarla. Per voi, questa domenica non costituirà una giornata di relax, ma al contrario sarà causa di un forte stress.

Non vi sentirete capiti dalle persone che vi circonderanno e cercherete una via di fuga per isolarvi da tutta questa superficialità. L'oroscopo di domani consiglia di ritagliarvi uno spazio che sia solo vostro e di affrontare le cose una alla volta. Piano piano, riuscirete a lasciarvi tutto alle spalle.

Gemelli: nelle discussioni tra i vostri amici, non avrete voglia di prendere una posizione netta.

Cercherete di evitare i litigi e tutte quelle situazioni che potrebbero mettervi in difficoltà. Preferirete concentrarvi sulla relazione con il partner e sulle incomprensioni che dovrete ancora risolvere. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di lavorare sulla giusta atmosfera. Se riuscirete a creare un ambiente positivo e stimolante, sarete già a metà dell'opera.

Cancro: l'amore non avrà segreti per voi. Vi sentirete travolti da un romanticismo senza precedenti e non farete altro che cercare la compagnia del partner. Approfitterete di questa domenica per passare del tempo insieme e per sperimentare nuove attività. Sarete fieri di avere accanto una persona tanto speciale, ma non vedrete l'ora di approfondire il vostro rapporto sentimentale. Vorrete scoprire tutto del partner, in modo da non avere brutte sorprese in futuro.

Oroscopo di domenica 21 marzo: novità per il Leone, Scorpione alla ricerca di stimoli

Leone: ci saranno tante novità in arrivo riguardanti il vostro futuro personale e lavorativo. Avrete numerosi assi nella manica da giocare, ma dovrete farlo con attenzione e prudenza. Forse, avrete paura di non essere all'altezza di tutto ciò che vi aspetterà, ma i fatti vi smentiranno.

In amore, desidererete vivere una storia libera e senza eccessivi vincoli. Per voi, l'indipendenza sarà uno degli elementi fondamentali. La vostra ribellione potrebbe portare a conseguenze poco piacevoli.

Vergine: non sarà facile controllare lo stress, soprattutto in vista delle ultime notizie. Tenderete a sfogarvi con le persone che vi saranno attorno e a prendervela per cose da nulla. Questo causerà un clima domestico poco piacevole, che non farà altro che peggiorare il vostro umore. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di trovare una valvola di sfogo efficace. Potreste puntare sui vostri hobby o riprendere a praticare un po' d'attività fisica.

Bilancia: sarà l'amore a muovere ogni vostro passo. Avvertirete il cuore del partner battere assieme al vostro e non ci sarà niente che potrà farvi cambiare idea sul suo conto.

Cercherete di coinvolgerlo in ogni vostra attività e di metterlo al corrente degli ultimi avvenimenti. La vostra vicinanza sarà visibile anche agli occhi esterni, ma attenzione a non dare troppo credito alle parole di chi vorrà solo farvi del male. In famiglia potrebbe esserci un po' di trambusto.

Scorpione: sarete alla ricerca di emozioni travolgenti e durature. Non vi accontenterete di relazionarvi con persone piatte e poco interessanti. Darete grande valore al sentimento romantico e non vedrete l'ora di incontrare la persona giusta per voi. L'oroscopo consiglia di non temere di fare la prima mossa, potreste rimanere molto sorpresi dal risultato. L'importante sarà mostrare aspetti reali del vostro carattere, senza modifiche di alcun genere.

I consigli degli amici vi saranno di grande aiuto.

Previsioni zodiacali del 21 marzo: Sagittario impegnato, Capricorno testardo

Sagittario: riuscirete a concentrarvi solo sul vostro futuro lavorativo. Le ambizioni prenderanno piede nel vostro cuore e vi spingeranno a fare sempre di più. Il partner vi chiederà di passare del tempo insieme e di approfondire il vostro rapporto, ma il vostro atteggiamento distaccato lo spingerà a tornare sui suoi passi. L'oroscopo di domani consiglia di non trascurare i sentimenti e di provare a curare ogni aspetto della vostra vita. In ambito lavorativo, avrete modo di migliorare.

Capricorno: sarete molto testardi, soprattutto sulle cose che vi staranno a cuore. Cercherete un modo per realizzare i vostri sogni e non vi farete intimorire da chi proverà a mettervi i bastoni tra le ruote.

In amore, non ammetterete gelosie, perché secondo voi la fiducia sarà alla base di tutto. Tenderete a riprendere il partner in varie situazioni e questo potrebbe causare una rottura nella vostra relazione. Sarà fondamentale aprirvi al dialogo e non dare niente per scontato.

Acquario: farete fatica a rapportarvi con la realtà di questa giornata. Volerete in alto con la fantasia e vi rifugerete in tutto ciò che possa darvi un po' di sollievo. Non vi sentirete capiti dagli amici e dalla famiglia, ma il partner sarà perfettamente in sintonia con voi. Avrete modo di instaurare un rapporto empatico, ricco di dolcezza e di supporto. Grazie al suo aiuto, vi sarà molto più facile non farvi buttare giù dalle difficoltà quotidiane. Ci saranno importanti novità in arrivo.

Pesci: la vostra sensibilità vi metterà in situazioni difficili. Non saprete prendere delle decisioni definitive e questo potrebbe condizionare negativamente il vostro percorso. L'oroscopo consiglia di lavorare sull'autostima e sulle vostre risorse. Se imparerete a sfruttare al momento giusto, tutto migliorerà. In amore, cercherete riparo tra le braccia del partner. La persona amata sarà pronta ad accogliervi e a darvi tutto il suo supporto. L'amore sarà la vostra ancora di salvezza.