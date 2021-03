L'oroscopo di lunedì 29 marzo avrà come protagoniste le relazioni sentimentali. Alcuni segni godranno della compagnia del partner, mentre altri si preoccuperanno di risolvere situazioni spinose. Osservando la mappa celeste di domani, sarà possibile individuare i diversi aspetti planetari. Tra essi spiccheranno i seguenti:

Sole in congiunzione a Luna e in congiunzione a Venere

Luna in opposizione a Venere, in trigono a Marte e in trigono a Saturno

Mercurio in congiunzione a Nettuno

Marte in trigono a Saturno

Saturno in quadratura a Urano

Nella giornata di domani 29 marzo, il segno dei Gemelli cercherà di riportare il sereno nella relazione con il partner, mentre il Leone non avrà alcun problema nel creare la giusta empatia.

La Vergine preferirà godere della sua libertà e il Sagittario non vedrà l'ora di staccare dal turno lavorativo.

Di seguito, tutte le caratteristiche dell'Oroscopo del 29 marzo 2021.

Previsioni zodiacali del 29 marzo: novità per Toro, Cancro poco allenato

Ariete: non sarà facile confidarvi con il prossimo, dato che rifletterete su questioni molto personali. Da una parte, vorreste parlarne con gli amici, ma dall'altra preferirete attendere il momento più opportuno. Per allontanare i cattivi pensieri, dedicherete tempo al lavoro e al partner. Verso la fine della giornata, vi sentirete più sereni.

Toro: sentirete il bisogno di introdurre alcune novità all'interno della vostra routine quotidiana. Purtroppo, la realtà odierna vi si stringerà addosso repentinamente.

L'oroscopo consiglia di ritagliarvi degli spazio personali, dove poter essere voi stessi e vivere secondo le vostre idee. Alcuni amici condivideranno lo stesso pensiero.

Gemelli: non sarete molto soddisfatti della vostra vita di coppia. Proverete una profonda attrazione verso il partner, ma sarete consapevoli di dover risolvere delle questioni importanti.

Non sarà facile dare avvio al discorso, soprattutto perché avrete paura di dare avvio a nuovi litigi. Il lavoro riuscirà un po' a distrarvi dai vostri problemi quotidiani.

Cancro: tralascerete l'attività fisica a scapito di quella mentale. Adorerete i giochi di logica e i manuali di lettura, ma sarete poco propensi a uscire per una passeggiata nel parco.

Avrete bisogno di ritrovare voi stessi, ma non sarà un obiettivo facile. Per prima cosa, sarà necessario ridefinire i vostri obiettivi e lo stile di vita desiderato.

Oroscopo di lunedì 29 marzo: Leone empatico, Vergine libera

Leone: il dialogo con il partner sarà sorprendente. Riuscirete a stabilire un legame profondo e duraturo. Non avrete problemi nell'immedesimarvi nelle sue necessità. Cercherete di renderlo felice, senza però trascurare i vostri obiettivi. Gli amici nutriranno una grande stima nei vostri confronti, ma attenzione a non nascondere l'affetto provato.

Vergine: non sarete molto interessati ai rapporti di coppia, perché preferirete occuparvi della vostra libertà. Non vedrete l'ora di praticare i vostri hobby preferiti e di dedicare tempo alla crescita personale.

Vi divertirete a sfogliare manuali a tema e a guardare video su Youtube sull'argomento. Le informazioni acquisite potranno tornarvi molto utili.

Bilancia: le parole della persona amata potrebbero sorprendervi. Non saprete come reagire e, per un po', preferirete isolarvi per riflettere. Sarà un comportamento inaspettato, che genererà preoccupazione nella persona amata. Per fortuna, non ci metterete molto a riprendervi e a osservare la questione dal giusto punto di vista.

Scorpione: non riuscirete a smettere di sorridere. Vi sentirete carichi di ottimismo e di energie, grazie alle persone che vi circonderanno. Il partner sarà pieno di idee e gli amici non vedranno l'ora di condividere con voi la giornata. Avrete un progetto segreto su cui lavorare, ma dovrete ancora definirne gli aspetti principali.

Previsioni astrologiche di domani 29 marzo: relax per Sagittario, Acquario di fretta

Sagittario: anche se il lavoro occuperà buona parte della giornata, non vedrete l'ora di staccare la spina, per tornare a casa e rilassarvi. Non avrete un progetto specifico in mente, ma avvertirete la necessità di recuperare le energie. Il partner sarà di grande supporto emotivo, anche se non riuscirà a comprendervi fino in fondo.

Capricorno: sarete molto preoccupati per il vostro futuro lavorativo, perché non vi sembrerà di avere molte occasioni davanti a voi. Sarete impazienti di raccogliere i frutti del vostro impegno, ma questo potrebbe essere controproducente. L'oroscopo consiglia di attendere e di non gettare la spugna: tutto si realizzerà a tempo debito.

Acquario: il lavoro vi metterà alla prova, soprattutto perché non riuscirete a portare a termine tutti gli impegni prefissati. Avrete l'impressione di non avere abbastanza tempo, ma sarà solo questione di organizzazione. L'oroscopo di domani consiglia di trovare un nuovo modo di gestire la giornata. Potreste rimanere molto sorpresi dai cambiamenti che ne conseguiranno.

Pesci: avrete la sensazione di essere in cima a una giostra. La vostra giornata si comporrà di alti e bassi, non lasciandovi modo di esprimere tutte le vostre potenzialità. Sarete costretti a rimandare, ma questo non significherà allontanare qualsiasi forma d'impegno. Il partner, se gliene darete modo, vi fornirà dei consigli molto preziosi.