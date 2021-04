L'oroscopo di venerdì 23 aprile sarà ricco di cambiamenti e novità. I segni zodiacali avranno davanti a loro numerose opportunità, ma dovranno cogliere i segnali giusti.

Osservando la volta celeste di domani, sarà possibile individuare le posizioni principali degli astri. Tra esse spiccheranno le seguenti:

Sole, Mercurio, Venere e Urano in Toro

Luna in Vergine

Marte in Gemelli

Giove e Saturno in Acquario

Nettuno in Pesci

Plutone in Capricorno

Ecco i dettagli dei profili zodiacali del 23 aprile 2021.

Previsioni zodiacali del 23 aprile: Toro energico, Cancro a disagio

Ariete: il lavoro vi darà la spinta giusta per apportare alcuni cambiamenti alla vostra vita. Sarete alla ricerca di un nuovo equilibrio, che possa coltivare la vostra quotidianità, ma che riesca anche a lasciarvi del tempo libero. Sarà fondamentale dare il giusto spazio al riposo notturno perché avrete bisogno di tante energie per potare avanti i progetti prefissati.

Toro: avrete tante energie, ma forse non le indirizzerete nel modo giusto. Farete fatica a realizzare le vostre idee e quindi salterete da un progetto all'altro. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di concentrarvi su qualcosa di specifico, che riesca ad appassionarvi e a farvi battere il cuore.

In amore, sarete un po' indecisi.

Gemelli: vorrete vivere nuove esperienze e apportare delle modifiche alla vostra vita. Non sarà facile perché non vi sembrerà ancora giunto il momento di svolta, ma potrete iniziare a fare dei piccoli passi in avanti. Sul lavoro sarete intraprendenti e desiderosi di imparare tutto il possibile.

Se vi mostrerete audaci e determinati, potreste raggiungere degli ottimi risultati.

Cancro: non vi sentirete a vostro agio con alcune persone. Vi renderete conto di essere criticati per alcune scelte fatte in passato. Questo toccherà le corde del vostro cuore e vi spingerà a isolarvi, ma le previsioni zodiacali di domani consigliano di non dare troppo peso alle parole degli altri.

L'importante sarà rimanere fedeli a voi stessi.

Oroscopo di domani 23 aprile: Leone combattivo, Bilancia preoccupata

Leone: vi sentirete pronti ad affrontare tutti gli ostacoli che troverete sul vostro cammino. Vi sentirete pieni di energia e non vi farete buttare giù molto facilmente. Avrete voglia di frequentare persone allegre e che possano rendervi felice. In amore, farete un piccolo passo in avanti, ma preferirete che sia la persona amata a mandarvi dei segnali.

Vergine: non ci sarà spazio per la fantasia e per l'immaginazione in questa giornata. Preferirete rimanere con i piedi per terra perché avrete tante faccende da sbrigare. Vi sembrerà di non riuscire a fare tutto, ma con una buona organizzazione questo problema verrà arginato.

Potrebbero esserci delle piccoli incomprensioni con il partner: sarà meglio risolverle subito.

Bilancia: sarete un po' preoccupati per la vostra situazione economica. Avrete bisogno di fare il punto della situazione, ma tenderete a rimandare per paura di scoprire qualcosa di poco gradito. L'oroscopo di domani suggerisce di non chiudervi in voi stessi, ma di interagire con amici e parenti. Questo potrebbe fare davvero la differenza.

Scorpione: dare spazio al vostro lato artistico perché vorrete dare vita a qualcosa di nuovo e originale. Vorreste trasformare questo talento in un lavoro, ma non sarà semplice dato che dovrete gestire tutto in autonomia. I complimenti degli amici riaccenderanno la fiamma in voi e vi faranno sentire più determinati che mai.

Previsioni astrologiche di venerdì 23 aprile: Sagittario testardo, Acquario gentile

Sagittario: vi rivelerete difficili da influenzare. Andrete dritti per la vostra strada e respingerete qualsiasi suggerimento. Preferirete sbagliare, ma seguire il vostro istinto. In amore, sarà la passione a prendere il sopravvento. Sarete lieti di avere accanto il partner e cercherete di rendere questa giornata indimenticabile. Potrebbero esserci delle novità in arrivo sotto il profilo professionale.

Capricorno: potrebbero esserci dei piccoli imprevisti all'interno della vostra routine quotidiana, ma l'importante sarà non farvi trascinare dal nervosismo. Se manterrete la calma e se rimarrete legati alla vostra produttività, tutto andrà per il meglio.

In amore ci saranno alti e bassi e avrete bisogno di tempo per prendere una decisione a riguardo.

Acquario: sarete molto gentili con gli amici e non vi tirerete indietro davanti ai loro problemi. La vostra compassione vi consentirà di immedesimarvi nei loro panni e dare davvero un aiuto concreto. La situazione lavorativa migliorerà, anche se non ci saranno ancora i cambiamenti desiderati. Dovrete essere pazienti e credere nelle vostre capacità.

Pesci: sarà una giornata allegra e ricca di cose da fare. Vi sentirete connessi con il mondo circostante a potrete disporre di un'energia inesauribile. Il rapporto con il partner andrà a gonfie vele: riuscirete a capirvi con poche parole e non avrete bisogno di alcun intermediario.

Un po' più complicata sarà la situazione sul lavoro a causa del rapporto con i colleghi.