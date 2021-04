L'Oroscopo del giorno 13 aprile prevede una giornata indimenticabile in campo sentimentale come pure in ambito lavorativo, ovviamente solo per alcuni segni prescelti dalle stelle. Questi ultimi mesi hanno lasciato dietro di loro giornate poco piacevoli, alcune delle quali al limite della drammaticità. Adesso le cose sembrano migliorare e la speranza è che presto tutto possa tornare alla normalità. Intanto la stagione del sole e del mare si avvicina sempre di più e ognuno di noi sente una gran voglia di ritornare a respirare un po' di vita vera.

Curiosi di conoscere quali saranno i simboli astrali baciati dalla fortuna di questo martedì? Ricordiamo che a essere analizzati in questo contesto saranno i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Bene, alla luce di quanto appena espresso, non resta che passare direttamente a decantare le previsioni zodiacali di martedì 13 aprile, segno per segno, non prima di aver messo in chiaro il segno più fortunato tra tutti: Bilancia.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo su amore e lavoro da Bilancia a Pesci per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del giorno 13 aprile

Bilancia: 'top del giorno'. Partirà deliziosamente bene questo vostro martedì di inizio settimana.

In amore, la Luna nel segno del Toro vi farà sentire il calore e l'affetto delle persone che amate. In generale, l'oroscopo indica che potrebbe essere una giornata da dedicare alle cose che più vi piace fare: raccomandato di evitare eventuali persone "pesanti". Vivrete finalmente un giorno capace di restituire parte di quelle buone situazioni che negli ultimi tempi avevate un po' perso.

Se attualmente siete stabilmente in coppia attenzione ad eventuali atmosfere troppo coinvolgenti: potrebbero suggestionare qualcuno di voi, trascinandolo verso un’avventura sì mozzafiato, ma ad alto rischio! Fatevi due conti e vedete se davvero vale la pena. Single, le predizioni per molti di voi solitari sono piuttosto piacevoli.

Venere in ottimo aspetto giocherà un ruolo importante, indirizzandovi verso ciò che interessa di più. Otterrete quasi tutte le risposte che cercate. Nel lavoro invece, il momento risulta essere propizio per nuovi agganci, anche se solo sulla carta (per ora).

Scorpione: ★★★. Periodo non troppo a favore indicato dagli astri con le tre stelle relative al "sottotono". In amore, la parte iniziale di questa settimana si presume non possa essere felicissima in quanto a sentimenti: non mettetevi in mente di averla vinta a tutti i costi sul partner, potreste uscire malconci dallo scontro e, forse, il gioco non varrebbe nemmeno la candela. Servirebbe tenere un po' più a freno la tentazione di stuzzicare la persona amata.

Il rischio di farla arrabbiare sarà alto, così tanto da poter iniziare una accesa discussione anche per motivi effimeri. Single, in famiglia non serve affannarsi nel cercare di mettere lo zampino in ogni cosa. Piuttosto organizzatevi, magari chiedendo collaborazione senza essere troppo pretenziosi: di certo eviterete tempo perso e relativo stress. Nel lavoro gli astri consigliano una pausa di riflessione, molto utile a chi fosse già alle prese con problemi irrisolti. I pensieri e le preoccupazioni potrebbero accumularsi e predisporvi a momenti di notevole affaticamento.

Sagittario: ★★. L'oroscopo del 13 aprile al Sagittario indica che partirà abbastanza negativamente questa parte della settimana, con un martedì giudicato dagli astri con il "ko".

In amore, scontri all'ordine del giorno metteranno in difficoltà qualche rapporto di coppia, anche quelli abbastanza maturi: cosa fare? Uno stimolo o un diversivo divertente, magari capace di ridare nuova carica al ménage a due sarebbe l'ideale. Forse nuvole nere potrebbero stagliarsi all'orizzonte già dalla primissima mattinata, qualcuna anche abbastanza minacciosa: tranquillizzatevi, scacciate i pensieri negativi e cercate di evitare discussioni inutili. Single, vi sentirete un po' fiacchi. In prospettiva quindi potrebbe maturare una scarsa capacità o propensione a dialogare: sfruttate anche la più un'esigua opportunità di attaccar bottone con chi interessa sul lato sentimentale. Nel lavoro, un/una collega vi aiuterà a superare una piccola incomprensione, ma dovreste imparare a smussare certi spigoli del vostro carattere, per rendere meno stressanti i rapporti con chi avete accanto.

Fate attenzione a non calcare troppo la mano con chi sapete.

Oroscopo e stelle di martedì 13 aprile

Capricorno: ★★★★★. La parte della settimana sotto analisi quest'oggi annuncia un periodo certamente da vivere in grande stile. Se nativi di prima decade, cercate di non agire in modo impulsivo o troppo esagerato, evitando soprattutto i soliti errori. Buone nuove in programma se invece appartenete ai nativi di seconda e terza decade. In amore - questo vale per tutti - approfittate dell'attuale stato di grazia per dimostrare i vostri veri sentimenti a chi amate. Lasciatevi andare alle emozioni e godevi la giornata sereni e spensierati, consolandovi con il fatto che questo periodo "di clausura" sta per finire.

Single, l'oroscopo del giorno indica che già da oggi, più che mai, avete fascino da vendere. Qualunque cosa facciate, sarete irresistibili e non passerete inosservati. Diciamo che il momento è adatto per dare inizio a quella cosa che sapete. Nel lavoro infine, migliorano i guadagni per molti di voi del segno, anche se è ancora presto per parlare di conferme o sicurezze definitive.

Acquario: ★★★★. Il prossimo martedì si prospetta di normale gestione per quasi tutto il periodo. Nel caso voleste attenuare eventuali insoddisfazioni o colpi andati a vuoto in precedenza, puntate tutto sulle cose concrete e/o sugli obiettivi da realizzare. In amore invece, l'oroscopo indica che potrebbe essere una giornata, se non meravigliosa, almeno da vivere a piena serenità con le persone che avete accanto.

Alcune vicissitudini famigliari ormai risultano sicuramente superate e di loro resta solo un lontano ricordo: fate in modo che non ritornino. Single, molti di voi riusciranno senza troppe difficoltà a superare brillantemente alcune complicanze. A mancare potrebbe essere però un po' di passionalità, ma la potrete sempre recuperare prendendo da voi iniziative "piccantine". Consiglio: cercatevi qualcuno/a con cui parlare/condividere una vostra particolare passione. Nel lavoro potrebbe manifestarsi qualche ostacolo di troppo: non agitatevi, qualcuno arriverà in vostro aiuto consigliandovi. Riuscirete a risolvere.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 13 aprile, mostra (almeno sulla carta) un periodo semplice ma positivo.

Lasciatevi pure sedurre da situazioni difficili quanto improbabili, proprio per questo così affascinanti da portare a buon fine. Se avete già delle questioni aperte, non rinunciate ad un sereno confronto sulle problematiche impellenti: prevenire è meglio che curare, sappiatelo! In amore le stelle sono convinte che ce la metterete tutta affinché il rapporto di coppia funzioni. Solo impegnandovi a fondo i risultati non mancheranno. Ne siete convinti? Se sì, allora non rimuginate cose che non stanno né in cielo né in terra e agite. Single, contrariamente agli appartenenti ad altri segni, il vostro fascino è decisamente aumentato, merito vostro o di qualche nuovo trattamento di bellezza? Comunque sia, sappiate che le emozioni iniziano a farsi largo nella vostra vita, anche se un vero e proprio miglioramento si vedrà tra qualche mesetto.

Nel lavoro invece, sarete in grado di trasformare le situazioni più difficili in favorevoli e di mantenere il controllo su quanto vi circonda. Qualche nota d’insoddisfazione potrebbe avere un'evoluzione positiva.

Classifica 13 aprile, le stelle dei dodici segni

Nuovo incontro con la classifica completa interessante tutti i segni dello zodiaco dall'Ariete fino a Pesci. In primissimo piano la giornata del 13 aprile: curiosi di scoprire quali segni avranno il piacere di "respirare" l'aria fortunata in vetta alla scaletta quotidiana? Ebbene, ad avere massima positività a questo giro saranno gli amici nativi della Bilancia, seguiti a ruota da altri quattro segni valutati in periodo vincente. Andiamo pure a scoprirli insieme analizzando la scala di valori preposta a tale scopo.

Le stelline di martedì 13 aprile: