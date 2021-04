L'Oroscopo del giorno 15 aprile è pronto a mettere sul piatto della bilancia la classifica e le nuove previsioni astrali relative al quarto giorno della settimana in corso. Come da copione, a dare un senso di misura al periodo è l'Astrologia, in questo caso applicata agli ultimi sei segni dello zodiaco. Ansiosi di sapere se il vostro segno rientri nei primi posti della classifica stelline di giovedì? Andiamo pure ai dettagli iniziando a mettere in evidenza le previsioni zodiacali del 15 aprile messe a disposizione nell'oroscopo di giovedì su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del giorno 15 aprile

Bilancia: ★★★★★. Partirà molto bene questa parte della settimana, senza troppi patemi d'animo o problemi duri a portare a buon fine. In amore preparatevi a 'volare'. Questo è infatti ciò che a molti di voi del segno le stelle stanno preparando: sarà una giornata ottima, seppur nel contesto poco piacevole in cui tutti ci troviamo. Col partner vivrete dei momenti indimenticabili e, come conseguenza diretta, otterrete il ripristino della serenità soprattutto nelle coppie che condividono problemi pregressi. Single, la Luna in Gemelli vi rinnoverà fisicamente: avrete così tutto il tempo da dedicare solamente a voi stessi, facendo ciò che più vi recherà felicità.

Nel lavoro invece, sarete pieni di slancio e vi butterete alla conquista di obiettivi prestigiosi. Sarà la cosa giusta da fare e il cielo odierno vi sarà amico e vi sosterrà, regalando grandi energie e tanta buona comunicativa.

Scorpione: ★★★★★. Giornata altamente positiva giudicata dall'Astrologia del momento come quasi perfetta.

Insomma, questa parte della settimana per voi nativi è stata valutata con le cinque stelline della fortuna: contenti? In amore, massimo appoggio astrale: comunque vadano le cose tra voi e il partner in questo periodo, sappiate sfruttare con la massima destrezza eventuali situazioni. Ottima l'intesa sessuale, finalmente efficace ed appagante per entrambi: approfittatene per vivere nottate all'insegna della passione pura.

Single, ritagliatevi del tempo per rilassarvi dedicandovi alla lettura ed all'ascolto di buona musica. Avrete l'opportunità di fare delle scoperte su voi stessi: attraverso le vostre reazioni, beneficerete di una buona forma mentale capace di restituire energia al vostro corpo. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero indica che potrebbe essere molto interessante questo periodo e non mancherà di proporre situazioni o opportunità abbastanza interessanti.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 15 aprile al Sagittario indica una giornata a tratti buona, anche se con probabili risvolti lievemente negativi da metà a fine pomeriggio. In generale, troverete alcune interessanti soluzioni in grado di ristabilire il dialogo con una persona che avete particolarmente a cuore (partner o familiare).

In amore, se saprete gestire la situazione stupirete piacevolmente la persona del cuore. Sarete attraenti e magnetici e il vostro istinto vi porterà a scegliere i programmi più vantaggiosi per il bene della coppia. Single, il vostro istinto potrebbe esservi di aiuto al fine di prendere una decisione rapida, riguardo una situazione che vi tiene in ansia. Molti nati del segno potranno anche programmare qualcosa di particolare, come ad esempio lasciarsi corteggiare - in modo virtuale - proprio dalla persona che interessa. Nel lavoro, la vostra professionalità andrà di pari passo con la vostra voglia di emergere. Non abbiate timore di sbagliare, gli astri saranno con voi.

Oroscopo e stelle di giovedì 15 aprile

Capricorno: ★★★★. La giornata in esame si presume possa essere non troppo convincente, anche se usando un po' di buon senso non mancherà di dare discrete soddisfazioni. Diciamo che, a fronte di quanto appena svelato, non avrete troppo da esultare, ma nemmeno essere troppo preoccupati. La giornata in amore non lascerà certo l'amaro in bocca, anzi. In coppia, se siete affiatati già da un po' di tempo, potrete finalmente tirare un sospiro di sollievo. Le incomprensioni sembreranno proprio risolte e l’intesa sarà magica ed appagante, anche se in alcuni momenti avvertirete il bisogno di ritagliarvi spazi solamente per voi. Single, troverete la soluzione giusta al momento giusto, vi dimenticherete così dei vecchi malesseri e finalmente, dopo tante amarezze vi prenderete delle discrete soddisfazioni personali.

Nel lavoro, stanno avvenendo diversi cambiamenti e presto vedrete i primi risultati. Al momento non siete molto in forma e avete solo voglia di staccare la spina: fatelo, vi farà bene!

Acquario: ★★. Alcuni di voi del segno si sentiranno un po' giù, per questo potrebbero rischiare seriamente di essere 'massacrati' dalla quadratura in atto da Urano nei confronti del vostro Saturno. Immuni da questa turbolenza saranno coloro in ascendente Toro, Ariete o Gemelli, grazie al trigono salvagente Marte-Giove o agli ottimi sestili generati dal trio Venere-Sole-Mercurio. Vietato autocommiserarsi! In amore, potreste avere dei contrasti con la persona amata, quindi sarà meglio cercare di fare le cose con attenzione, altrimenti potreste andare incontro a liti per questioni banali.

Quindi sappiate che, senza le giuste attenzioni, non ci sarà una grande intesa con la dolce metà: visto il periodo, converrà ad entrambi cercare di convivere in serenità. Single, l'oroscopo del giorno invita a portare pazienza: questi tempi un po' tristi presto saranno solo un pessimo ricordo e quando succederà ve ne renderete conto da un qualcosa di unico: difficile sbagliare! Nel lavoro invece, farete appello alla vostra forza di volontà, ma soprattutto alla pazienza. Per non cedere al nervosismo continuate a fare buon viso a cattivo gioco...

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 15 aprile, prevede in netta risalita il periodo, soprattutto grazie a Plutone in splendido sestile a Nettuno.

E poi ottima anche la posizione speculare positiva al 60% della Luna rispetto al vostro segno. Gli astri intanto contemplano per tanti di voi un giovedì davvero 'speciale' sia in amore che nelle professioni. In campo sentimentale il periodo è piuttosto curioso, ma tutto sommato non vi dispiacerà perché l’imprevisto e l’imprevedibile a volte sono piccanti ingredienti che alimentano l’amore nella coppia. Non curatevi delle critiche che vi dovessero arrivare dall'esterno: gli altri in fondo potrebbero essere invogliati a certi atteggiamenti solo per invidia. Single, sarà una giornata come tante. Se siete impegnati nella scuola o in università, al posto dell'amore potreste preferire lo studio: una ricerca al computer su un argomento didattico sul quale 'zoppicate' potrebbe essere una scelta saggia...

Nel lavoro invece gli astri invogliano a cercare nuovi percorsi capaci di stimolare le vostre esigenze: preparatevi a primeggiare o raggiungere traguardi di prestigio.

Classifica 15 aprile, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 15 aprile è pronta a mostrare i segni considerati a massima positività e quelli con presunte difficoltà in arrivo. Al primo posto troviamo il segno dei Gemelli, meritatamente considerato in giornata 'top'. Ansiosi di sapere quale sarà la sorte dettata dall'Astrologia ai restanti simboli dello zodiaco? Scopriamolo insieme.

