L'Oroscopo del giorno 17 aprile è pronto a rendere di pubblico dominio le previsioni zodiacali di sabato. In scena le analisi sul quinto giorno della settimana. Sotto controllo da parte dell'Astrologia quotidiana, in questa sede, la seconda tranche dello zodiaco, quella per capirci inglobante gli ultimi sei segni: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci tutti messi sotto puntiglioso controllo nei settori relativi all'amore e al lavoro.

Prima di dare la parola alle anticipazioni di rito, iniziando a mettere in evidenza i segni alla testa della nostra classifica giornaliera, è utile dare qualche notizia a livello astrologico sicuramente di prim'ordine: l'arrivo della Luna nel segno del Cancro e la splendida posizione di Marte in trigono a Giove in Acquario.

Diciamo subito che ad avere il massimo appoggio da parte di astri altamente positivi verso i rispettivi segni saranno senz'altro il Sagittario e l'Acquario, entrambi considerati in giornata a cinque stelle.

Ad avere qualche grattacapo invece, secondo le previsioni zodiacali del 17 aprile, saranno gli amici della Bilancia e poi quelli del Capricorno e dei Pesci: il primo classificato in periodo 'sottotono' mentre gli ultimi due valutati con il più duro 'ko'.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di venerdì su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del giorno 17 aprile

Bilancia: ★★★. Vi avvicinerete al fine settimana con una incontenibile tensione da dover necessariamente smaltire...

Ombrosità e indecisione apportate dalla quadratura Luna-Nettuno, per voi speculari negativi al 85%, potrebbero essere un ostacolo se dovete prendere un importante provvedimento. Se invece non avete di questi problemi e ve ne starete buoni in un cantuccio, non combinerete guai. Cercate intanto uno sfogo qualsiasi, purché piacevole, se non altro per riprendere fiato dopo un periodo non troppo equilibrato.

Fare una attività all’aria aperta servirà al vostro equilibro interiore e di conseguenza a quello esteriore. Parlando di lavoro, la fiducia è d’obbligo quando dovete stabilire dei rapporti nel mondo degli affari. Se non siete certi, però, occorre più tempo.

Scorpione: ★★★★. Faccende finanziarie di famiglia da risolvere? Se così fosse, mettetevi il cuore in pace, da questo momento in poi dovrete attentamente seguire la gestione della vostra economia.

A breve una spesa riguardante la casa dovrà essere affrontata e sostenuta con cospicua partecipazione da parte vostra. Con un pizzico di costanza in più potreste smuovere mari e monti. È vero però che è anche sabato e volete pure rilassarvi un po’. In merito ai sentimenti, se qualcosa è cambiato nel rapporto di coppia non date tutta la colpa al partner: in ogni cosa si è sempre al cinquanta e cinquanta! Con questi presupposti, meglio rimandare le cose importanti. A qualche single potrebbe capitare l’occasione di fare un salto fuori dalla routine, forse per seguire un sentiero irto di insidie ma decisamente appassionante: cautela... Nel lavoro è meglio cominciare a pensare a qualche brillante idea, se non volete essere sorpassati dalla concorrenza.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 17 aprile al Sagittario prevede un avvio di weekend altamente positivo, soprattutto nelle cose relative ad affetti e sentimenti in generale. In alcuni momenti della giornata avrete voglia di inventarvi situazioni nuove, magari più stimolanti, in modo da stuzzicare il partner e renderlo più entusiasta verso il ménage affettivo. Accettate con serenità il fatto di dover rallentare un po', dovendo camminare di pari passo con la persona al vostro fianco. Forse chi amate ha bisogno solo di più tempo per riflettere, tutto qui. A volte mettete alla prova la persona che condivide la vostra vita, per sentirvi più sicuri del suo amore: bene, purché fatto senza esagerare.

Se single, tutto potrebbe rientrare nei ranghi grazie ad una salutare spiegazione e ad un pizzico di umiltà. In questo caso l'oroscopo invita a mantenere il ritmo giusto negli approcci, evitando altresì di lasciar cadere nel vuoto relazioni potenzialmente promettenti. Nel lavoro, la soluzione a molti problemi potrebbe essere molto vicina: nell'aria un'occasione insperata.

Oroscopo e stelle di sabato 17 aprile

Capricorno: ★★. Si prevede un sabato decisamente 'no': infatti gli astri vi hanno riservato un giorno abbastanza difficile da portare a fine, ovvero secondo le vostre intenzioni. Se la situazione non dovesse presentarsi come delle migliori, non raccogliete provocazioni, anzi, dimostrate di essere superiori.

In ambito affettivo vi sentirete bloccati: siete ricchi d’idee ma non riuscite a portare niente a compimento. Sappiamo che alcuni eventi non sono favorevoli ma se riuscirete a mantenere alto il vostro interesse per quello cui tenete, riuscirete lo stesso nel vostro intento. Se siete ancora in status single invece, avrete voglia di rimanere per conto vostro, forse per fare il punto e non vorrete che il mondo circostante vi disturbi. Non avrete difficoltà, anzi proverete piacere a stare soli, impedendo che qualcuno invada i vostri spazi. E se non dovete riflettere, si fa sentire il bisogno di riposo. Nel lavoro, problemi di massima urgenza avranno bisogno di soluzioni tempestive. Per quanto vi riguarda voi, non riuscirete proprio a vederle!

Acquario: ★★★★★. Il primo giorno di weekend sarà decisamente incanalato verso una meritata positività. L'oroscopo giornaliero mette in primo piano il settore sentimentale, soprattutto se associato a ricordi oppure a belle esperienze condivise; attenti, potrebbe anche venir fuori un cruccio per qualche sottile rancore mai sopito del tutto. Si raccomanda caldamente di mantenere eventuali impegni presi, di ogni tipo e ad ogni livello. Momenti emozionanti si annunciano quasi per tutti, ma un pelino in più per i più giovani: una persona che state strenuamente corteggiando da tempo vi dirà finalmente sì. Single di vecchia data? Allora occhio a provocare le persone: evitate i capricci, un atteggiamento ostinato o i rancori.

Tenete presente che anche se le cose al momento non vanno nel verso desiderato, avrete delle belle possibilità. Scacciate i rimpianti e i ricordi del passato. Nel lavoro, potrete contare su grandi energie che daranno sicuramente buoni frutti, ma solo se saprete indirizzarle verso una fase creativa mantenendo alta la concentrazione.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 17 aprile, predice un periodo nel quale di buono non c'è nulla o quasi da aspettarsi. Pianeti dissonanti saranno pronti a mettere i classici paletti alle vostre azioni/intenzioni. Come comportarsi, dunque? Intanto, per quanto riguarda il campo sentimentale, i battibecchi con il partner saranno all'ordine del giorno. Tiritere e musi lunghi potrebbero perfino susseguirsi per tutto il pomeriggio ed arrivare fin anche a tarda serata.

Se dovete prendere una decisione o parlare di una questione importante, mostrate pazienza. Sebbene l’agitazione possa essere il motore che vi spinge a fare dei miglioramenti, il buon senso vi dice che è un processo che richiede tempo. Voi single invece non sarete propensi a tutto ciò che è nuovo. Una certa diffidenza da parte vostra sarà all'ordine del giorno: terrete un certo distacco nelle nuove amicizie e le relazioni che nasceranno saranno vissute con cautela. Nel lavoro invece, tutto procederà come al solito: niente di nuovo all'orizzonte, almeno in questo momento, poi staremo a vedere.

Classifica 17 aprile, le stelle dei dodici segni

Nuovo incontro con la classifica completa interessante i dodici segni dello zodiaco.

Ad essere presa in carico dall'Astrologia, la giornata del 17 aprile, analizzata in base alla qualità delle effemeridi relative ai singoli segni. Senza dilungarci troppo, passiamo subito al dunque: curiosi di sapere qual è la posizione in scaletta riservata dagli astri al vostro segno? I dettagli nel prospetto seguente.

Le stelline di sabato 17 aprile: