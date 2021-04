Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 18 aprile 2021, i nati sotto il segno della Bilancia saranno un po' sottotono. Scorpione e Sagittario, invece, vivranno una giornata molto interessante.

Approfondiamo le previsioni astrologiche di questa domenica per tutti i segni.

L'oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Bilancia: domenica un po' sottotono per i nativi di questo segno. Vi sentite un po' scoraggiati e demotivati, tuttavia, potrebbe essere solamente l'effetto classico della domenica. Cercate di fare qualcosa in grado di stimolare la vostra fantasia e la vostra attenzione.

11° in classifica Toro: l'Oroscopo del 18 aprile non vi vede esattamente in forma. Avete bisogno di un po' di riposo e quale giorno migliore per godersi un po' di relax se non la domenica? Siate un po' più "zen" nell'affrontare alcune questioni. Arrabbiarsi non serve a nulla.

10° in classifica Vergine: un po' di malinconia potrebbe rendere sgradevole questa giornata. A ogni modo, per allontanare i pensieri negativi non vi resta da fare altro che concentrarvi un po' di più su voi stessi e sulle cose che vi fanno stare bene. Cosa importante, non lasciate nulla al caso in amore.

9° in classifica Cancro: meglio non intavolare futili discussioni. Il periodo non è estremamente favorevole per i chiarimenti, pertanto, cercate di mantenere la calma il più possibile.

I rapporti con i nati sotto i segni di fuoco potrebbero rivelarsi particolarmente difficili. Fate ancora più attenzione se vi relazionate con persone di tali segni.

Previsioni astrali 18 aprile, le posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: una battuta d'arresto in campo professionale potrebbe rivelarsi decisiva per cambiare in negativo il vostro umore.

Dopo aver passato dei giorni decisamente al top, adesso potrebbe esserci un abbassamento delle energie. Approfittate di questa domenica per ricaricarvi.

7° in classifica Ariete: mete sana in corpo sano, questo è un concetto che dovete interiorizzare il più possibile. Prendetevi cura del vostro aspetto fisico, perché questo gioverà anche alla vostra mente e viceversa.

Nel lavoro, a partire dalla prossima settimana ci saranno delle novità interessanti da valutare.

6° in classifica Acquario: se siete in attesa di una risposta in campo professionale essa potrebbe tardare ad arrivare. L'Oroscopo del 18 aprile 2021 vi esorta a mantenere la calma e a non compiere passi affrettati. In amore è opportuno fare qualche importante valutazione, non è più tempo di rimandare.

5° in classifica Capricorno: chi si ferma è perduto, pertanto, non abbassate mai la guardia e non lasciatevi intimidire dalle persone che potrebbero manifestare un certo interesse nel mettervi i bastoni tra le ruote. In campo sentimentale è opportuno fare delle scelte.

Oroscopo dei primi quattro segni

4° in classifica Leone: posizione abbastanza alta in classifica per i nativi del Leone. La giornata non è esattamente una delle migliori dell'ultimo periodo, a ogni modo, sarete tranquilli. Godetevi un po' di più il relax e staccate la spina, ogni tanto è necessario.

3° in classifica Pesci: una persona conosciuta da poco potrebbe scombussolare la vostra vita. Se siete in attesa del grande amore, smettete di cercare con troppa insistenza e vedrete che arriverà. Nella vita le cose non vanno sempre come si immagina, ma voi siete dei grandi giocatori, quindi sapete perfettamente come fare per rimettervi in carreggiata.

2° in classifica Scorpione: l'oroscopo del 18 aprile denota una giornata molto positiva per quanto riguarda l'amore.

Se ci sono due situazioni in ballo, è opportuno decidersi quanto prima. Anche in campo professionale sono in arrivo delle belle soddisfazioni.

1° in classifica Sagittario: i nati sotto questo segno tornano a occupare la prima posizione. Giornata tranquilla e piena di spirito d'iniziativa. Per la prossima settimana ci sono molte cose da fare, pertanto non fermatevi e continuate a lottare per raggiungere i vostri obiettivi.