L'Oroscopo del giorno 20 aprile mette sotto analisi ancora una volta l'Astrologia applicata ai settori dell'amore e del lavoro. Iniziamo subito in grande stile andando ad analizzare la giornata per i segni appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco. Senz'altro a trarre grossi vantaggi in ambito affettivo/sentimentale, tra i sei segni sotto analisi in questa sede, il Capricorno e l'Acquario, favoriti da una splendida Luna in ingresso in Leone. Volendo continuare a spulciare in anteprima i segni in analisi in questo contesto, che ricordiamo sono Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, ad avere un martedì positivo saranno anche coloro nativi della Bilancia e dello Scorpione, entrambi considerati in periodo normale.

In relazione ai segni in difficoltà nel frangente, secondo le previsioni zodiacali del 20 aprile, a portare la zavorra relativa alle giornate indicate con il sottotono saranno coloro nativi in Sagittario. Peggior sorte per Pesci, nel contesto considerati con la spunta del ko.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo su amore e lavoro, per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del giorno 20 aprile

Bilancia: ★★★★. Il prossimo martedì si prospetta di normale gestione per quasi tutto il periodo. Pertanto l'oroscopo in amore prevede che sarà una giornata sufficientemente positiva, ma con qualche piccolo intoppo a metà periodo. Tranquilli, risolverete tutto usando la sempre conveniente diplomazia, ottima medicina per le situazioni senza via di uscita.

Le coppie di lunga data recupereranno eventuali sintonie perdute o magari in via di affievolimento, raccogliendo i frutti di ciò che è stato seminato in precedenza. Single, l'oroscopo del giorno pensa che potrebbe essere questo il momento giusto per invogliare qualcuno, magari tra i vostri amici più cari, a guardare con occhi diversi l'attuale rapporto.

Le previsioni del giorno invitano a essere più fiduciosi. Nel lavoro, invece, avrete delle ottime intuizioni che vi alleggeriranno le incombenze quotidiane.

Scorpione: ★★★★. Martedì giornata non male anche se, a dirla tutta, non sarà nemmeno "da urlo". Diciamo che va bene anche così, visto che in giro c'è chi sta peggio. In generale qualcosa di stimolante potrebbe far capolino a breve, ma per le novità di rilievo dovrete aspettare ancora un po'.

In amore dunque, specialmente con il partner, passerete qualche momento di astio per lo più dovuto a piccolezze senza reale fondamento: riuscirete, comunque, a risolvere la maggior parte dei vostri problemi con la determinazione e la buona volontà di cui siete dotati. Single, organizzate qualcosa fuori dall’ordinario: approfittate magari per avviare un dialogo costruttivo con chi vi sta a cuore. Per qualcuno di voi è arrivato il momento di allontanare chi non è sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Nel lavoro l'oroscopo invita a non intestardirsi su quelle difficoltà che alla fine potranno essere superate senza affanno.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del giorno 20 aprile indica al Sagittario l'arrivo di un giorno non proprio positivo, in questo frangente sottomesso ai capricci di pianeti poco amichevoli.

Praticamente avrete a che fare con un martedì valutato purtroppo "sottotono". In amore si consiglia di non dare mai per scontato l'affetto della persona che vi sta vicino. Perciò cercate di essere affettuosi e presenti, altrimenti la dolce metà potrebbe (forse) anche allontanarsi per sempre da voi. Single, purtroppo la giornata comincerà con il piede sbagliato, anche se alcuni astri saranno ancora disposti a dare sufficiente sostegno. Reagite, scacciate la tristezza dalla vostra vita, perché sta per arrivare il tempo di (ri)mettersi in gioco. Nel lavoro sarà una giornata piuttosto nervosa e complicata. Distrazione e scarsa concentrazione saranno i vostri peggiori nemici, pertanto state in campana, ok?

Oroscopo e stelle di martedì 20 aprile

Capricorno: ★★★★★. Il prossimo martedì sarà di certo meraviglioso per voi del segno. Gli astri, in primis la splendida Luna in ingresso in Leone, favoriranno alla grande eventuali iniziative sentimentali, con un particolare sostegno verso coloro che sono single. In amore infatti, in base a quanto indicato dall'oroscopo, la felicità albergherà soprattutto all'interno della coppia. Allora ritagliatevi qualche momento di benessere e di serenità e fate quello che più vi piace, magari in compagnia della vostra dolce metà. Single, sarete su di giri, tutto andrà per il meglio e i risultati tanto attesi non si faranno attendere. Gli amici vi dimostreranno di esservi sempre vicini e, all'occorrenza, pronti a dare una mano facendovi provare un grande sollievo.

Nel lavoro, per chiudere, sarete molto tenaci nel sostenere i vostri punti di vista. Riuscirete senza troppa fatica a far comprendere quali sono le vostre aspettative.

Acquario: ★★★★★. Giornata certamente molto fortunata in diversi campi. Il periodo è stato valutato dall'oroscopo con le cinque stelle della buona sorte e questo non per caso, ma grazie ai favori di una specialissima Luna in Leone. In amore comunicherete una profondità di sentimento come raramente successo in passato. Tutte le cose in seno al rapporto saranno particolarmente coinvolgenti: avrete la propensione alla buona comunicazione e l'espansività. Single, questo è proprio il tempo giusto per cambiare qualcosa in merito ai sentimenti: se volete veramente essere felici non rifiutate eventuali inviti.

Sarà soprattutto in quei contesti che potreste iniziare al meglio un'eventuale nuova vita sentimentale. Nel lavoro invece, oltre alle gradevoli sensazioni che avvertirete intorno a voi, non mancherà quel pizzico di genialità che vi caratterizza.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 20 aprile, indica l'arrivo di un periodo abbastanza pesante. Diciamo che, nei casi più disperati e con ascendente negativo, la giornata risulterà difficile qualora dovessero presentarsi problemi imprevisti. Anche l'umore sarà pessimo e intorno a voi ci saranno poche vie di fuga: calma, siate statici e non fate nulla, passerà. In amore qualche discussione per motivi familiari potrà portare malumori, ma l’affetto con la persona amata sarà così forte che metterà a tacere facilmente tutte le divergenze.

Quindi rasserenatevi e cercate di mantenere freddezza e distacco. Single, per quanto riguarda l'amore vi sentirete molto confusi. Anzi, in qualche caso completamente disorientati. La situazione astrale sarà piuttosto complessa in questi giorni, quindi non prendete nessuna decisione importante in merito ai sentimenti. Nel lavoro, infine, sarebbe cosa buona e saggia rinunciare a un'idea che si sta rivelando meno interessante del previsto. Ritornare sui propri passi sarà una scelta indubbiamente coraggiosa, ma vincente!

Classifica 20 aprile, le stelle dei dodici segni

Nuova edizione dell'attesissima classifica stelline interessante tutti i segni dello zodiaco. Sotto osservazione le effemeridi relative alla giornata del 20 aprile: ansiosi di mettere nero su bianco i segni fortunati e quelli con preventivate difficoltà?

Bene, passiamo subito a scoprire la tabella quotidiana ricordando che il primo posto spetta meritatamente al Leone, segno favorito dall'arrivo della Luna nel segno.

Le stelline di martedì 20 aprile: