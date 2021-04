Secondo le previsioni dell'oroscopo del 21 aprile 2021 questa sarà una giornata molto promettente per i nati sotto il segno del Cancro. Capricorno e Ariete, invece, potrebbero avere alti e bassi.

Previsioni astrali ultime quattro posizioni

12° in classifica Capricorno: giornata un po' di alti e bassi per i nati sotto questo segno. Oggi non vi sentite esattamente al top, pertanto, potrebbero nascere dei piccoli inconvenienti in amore. Sul lavoro, invece, è meglio se vi mostrate tranquilli e sicuri di voi.

11° in classifica Ariete: il nervosismo potrebbe accompagnare la vostra giornata, pertanto, cercate di stare lontani dalle polemiche.

Sul fronte lavoro, l'Oroscopo del 21 aprile 2021 vi esorta ad essere attenti se state per cominciare una nuova trattativa.

10° in classifica Pesci: negli ultimi giorni ci sono stati degli eventi che potrebbero aver scombussolato i vostri equilibri. Voi ci mettete sempre un po' di tempo per riassestarvi, quindi, non preoccupatevi che nel giro di poco le cose torneranno al loro posto.

9° in classifica Vergine: piccole soddisfazioni in campo professionale rallegreranno la vostra giornata. Ad ogni modo, in questo periodo vi sentite un po' turbati dalla Luna contraria. Il vostro umore non è esattamente al top, quindi, potrebbero nascere delle incomprensioni.

Oroscopo posizioni centrali

8° in classifica Leone: i nuovi inizi sono favoriti in questo periodo.

Se avete da poco cominciato una nuova attività, non esitate a mettervi in gioco al 100%. Siete solitamente soggetti temerari e in questo periodo potreste darne piena dimostrazione. In amore è meglio non osare troppo.

7° in classifica Scorpione: l'oroscopo del 21 aprile denota una giornata alquanto impegnativa. In questo periodo molti di voi sono sommersi dalle cose da fare e questo potrebbe generarvi un po' di agitazione.

Ad ogni modo, poco per volta si sistemerà tutto.

6° in classifica Acquario: siete soggetti estremamente risoluti e, maggiormente in questo periodo, lascerete prevaricare questo vostro aspetto caratteriale. Non abbiate paura di mostrarvi per quello che siete nei rapporti sentimentale. Le maschere non servono a nulla e, soprattutto, possono cadere facilmente.

5° in classifica Sagittario: sul lavoro ci sono dei risvolti interessanti. Cercate di essere sicuri di voi e intraprendenti e tutto andrà per il verso giusto. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, invece, è meglio non essere troppo permalosi, prendetevi di più in giro.

I segni più fortunati del 21 aprile

4° in classifica Toro: ripresa per quanto riguarda i sentimenti. In questi giorni potrebbero esserci delle interessanti novità sotto questo punto di vista. Se state aspettando il grande cambiamento, sappiate che tutto si fa un passo alla volta.

3° in classifica Gemelli: il vostro umore torna ad essere positivo. Dopo alcuni giorni un po' burrascosi. le previsioni dell'oroscopo del 21 aprile denotano l'arrivo di buone notizie per quanto riguarda i sentimenti.

Se siete innamorati, dichiaratevi quanto prima. A che serve aspettare?

2° in classifica Bilancia: piccoli passi in avanti per quanto riguarda l'amore. Le relazioni appena nate potrebbero essere caratterizzate da un po' di turbolenze, ma a partire da oggi tutto andrà sistemandosi. Siate onesti e sinceri e non cercate di apparire per quello che non siete. Momento positivo anche sul lavoro.

1° in classifica Cancro: ottimo quadro astrale per i nati sotto questo segno. Oggi sarete pieni di energia, specie la mattina, pertanto, destinate a questa parte della giornata i vostri impegni più importanti. Anche in amore ci sono delle novità.