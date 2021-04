L'Oroscopo del giorno 23 aprile è pronto per essere consultato. In evidenza sono le attese stelline quotidiane con le immancabili previsioni riservate ai settori della vita inerenti l'amore e il lavoro. In questo contesto le analisi astrologiche saranno messe in relazione ai sei simboli zodiacali interessanti la seconda sestina. Volendo quindi cominciare a sottolineare il simbolo astrale al "top del giorno" in assoluto, diciamo che la corona relativa al super-fortunato spetta senz'altro al segno dei Pesci, nel frangente risultante al primo posto nella nostra classifica.

Al secondo posto troviamo il simbolo astrale della Bilancia, valutato nel periodo con le cinque stelline della buona sorte: molti nativi avranno presto buone notizie su alcune questioni importanti che li riguardano. Di contro purtroppo, c'è da mettere in conto il pessimo avvio di giornata messo in luce nelle previsioni zodiacali di venerdì 23 aprile per coloro nativi del Capricorno, nel frangente giudicati con le tre stelle relative ai momenti "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del giorno 23 aprile

Bilancia: ★★★★★. Questa parte di settimana che sta per concludersi potrebbe cominciare davvero alla grande per tanti di voi del segno, magari anche regalando la possibilità di conquistare obiettivi che sembravano impensabili fino a poco tempo fa.

In campo sentimentale probabilmente quasi tutto andrà a gonfie vele. Momenti di accesa passione si alterneranno ad altri più romantici e sereni: approfittate della giornata per consolidare il vostro rapporto di coppia, soprattutto cercando di trovare solide soluzioni ad eventuali problemi, sia vecchi che nuovi. Single, avrete sicuramente ottime opportunità per brillare nella vita sociale e mettervi in luce tra amici e conoscenti.

Per qualcuno non si escludono eventuali viaggi o spostamenti di piacere (a breve) che non stavano affatto programmati. Magari incontrare persone davvero interessanti non sarà solo una speranza ma potrebbe presto trasformarsi in piacevole realtà. Nel lavoro invece, potrebbe essere un buon momento per migliorare la vostra posizione.

Scorpione: ★★★★. Partirà nella più scontata delle normalità questa parte della settimana, con un inizio di giornata sufficientemente buono. Diciamo che la strada verso la felicità non sarà facile, ma tra un imprevisto e l’altro arriverete comunque all'obiettivo finale e questo sarebbe già un ottimo risultato. In amore i favori di Venere, speculare positiva al 85%, saranno leggermente ridimensionati dalla quadratura con Saturno. In generale la vostra vita sentimentale sarà discretamente positiva: sarete più convincenti del solito ma questo in alcune situazioni potrebbe essere non sufficiente. In altri casi, l'impellente bisogno di stare vicini ispirerà molte coppie a cercare il contatto fisico: passione travolgente in arrivo.

Single, vi sentirete bene, quindi sceglierete svaghi piacevoli ed amicizie vere capaci di rilassarvi. Ci potrebbero essere, comunque, alcune situazioni capaci di innervosire. Sicuramente questi problemi scaturiranno più per colpa degli altri che per demerito vostro, quindi non pensate a nulla e divertitevi. Nel lavoro infine, sistemerete delle questioni pratiche che rischiano di diventare un cruccio.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 23 aprile al Sagittario indica una giornata che non contempla eccessive negatività a vostro sfavore, anche se potrebbe essere cadenzata da momenti anche abbastanza impegnativi. Per tanti di voi nativi, parlando in questo caso d'amore, sarà una giornata discreta specialmente per quelle persone che condividono gli stessi interessi: le passioni in comune sono un ingrediente vincente in un rapporto, sappiatelo!

Gli astri comunque prevedono senza meno un po' di maretta all'interno del rapporto. Problema riscontrabile soprattutto in ambito di coppia: qualcuno di voi con situazioni particolari alle spalle potrebbe trovare soluzioni soddisfacenti grazie ai provvidenziali consigli di un/a amico/a. Single, riaprite un po' alla volta quel cassetto della memoria in cui avete nascosto i vostri sogni o le vostre speranze migliori. Diciamo che state intraprendendo la strada giusta per la realizzazione degli stessi. Nel lavoro intanto, riuscirete a conciliare i vari impegni e a non farvi sopraffare dalle varie mansioni.

Oroscopo e stelle di venerdì 23 aprile

Capricorno: ★★★. È previsto un venerdì abbastanza difficile.

Dunque giornata valutata con le sole tre stelle relative ai frangenti "sottotono". Non demoralizzatevi, anzi, prendetevi pure cura di voi stessi e aspettate momenti migliori per fare e/o osare. Intanto, secondo le predizioni di venerdì per quanto riguarda l'amore, prima di fare polemiche per qualcosa che non avrà quasi certamente alcun fondamento, aprite gli occhi. Dovete moderare in parte il vostro ottimismo perché in questo momento non andrà proprio tutto a gonfie vele. La cosa migliore sarebbe quella di fare il punto della situazione e ristabilire eventuali equilibri. Single, nonostante l'aria distaccata e l'umore sotto i tacchi, saranno in molti a farvi il filo o almeno a fissarvi con sguardo adorante.

Quindi tiratevi a lucido se avete il cuore libero e non rinunciate a tutto questo per un capriccio. Nel lavoro, troppi impegni e/o progetti aperti vi renderanno ansiosi e abbastanza nervosi: cercate di organizzarvi.

Acquario: ★★★★. Periodo non al massimo delle potenzialità ma con frangenti abbastanza positivi. Valutata nelle predizioni di venerdì con le quattro stelline della normalità, diciamo che gran parte del giorno sotto analisi, se preso con una certa convinzione potrebbe riservare anche qualche simpatica sorpresa nel finale. Per quanto riguarda l'amore, fareste bene ad accantonare gli impegni meno importanti per dedicarvi esclusivamente alla persona che amate. Troverete certamente le parole giuste per chiedere scusa al partner se involontariamente lo aveste ferito: pronti a recuperare il tempo perso?

Siate dolci e comprensivi, scoprirete senz'altro di aver intrapreso il sentiero giusto. Tutta la vostra vita, ovviamente legata alla coppia, acquisterà uno spessore e un'intensità molto gratificante, basterà solo saper ben amalgamare pregi e difetti di entrambi. Single, sarete poco ricettivi agli stimoli esterni i quali, invece di aiutarvi, finiranno per disturbare ulteriormente il periodo allontanandovi dai vostri obiettivi. Nel lavoro invece, gli affari vi andranno a gonfie vele: regolarizzate le spese e cercate di tenere tutto sotto controllo, senza però fare scelte avventate..

Pesci: 'top del giorno'. L'oroscopo del giorno, di venerdì 23 aprile, indica che evolverà quasi sicuramente "col botto" questa parte finale della settimana.

A fronte del meraviglioso contesto astrologico previsto, si consiglia di sfruttare ogni situazione che dovesse intervenire nel settore legato ai sentimenti. In coppia senz'altro sarete più che fortunati; finalmente riuscirete a godere al massimo il vostro rapporto, ultimamente (forse) un po' troppo sotto stress. Soprattutto in coppia, sarete pronti a dare al partner tutto di voi e accogliere quanto col cuore senz'altro vi restituirà. Quanti hanno già una vita affettiva felice, di certo potranno rivivere momenti magici e di grande passione. Ricordate quando bastava solamente uno sguardo o un gesto per accendere i sensi di entrambi e scatenare il reciproco desiderio? Ebbene, preparatevi a rivivere tali situazioni.

Single, iniziate a guardare lontano: preparatevi a un globale rinnovamento nell'animo e nel fisico. Gli astri incitano a darsi una regolata: è tempo di cambiare ma, soprattutto, è ora di agire. Nel lavoro, finalmente una buona notizia: curiosi di sapere di cosa si tratta? Potrebbe trattarsi di una nuova proposta oppure un'occasione da non perdere.

Classifica 23 aprile, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 23 aprile vede in prima posizione il segno dei Pesci. Al secondo posto una nutrita partecipazione: ben quattro segni favoriti dall'Astrologia del periodo, tutti alla pari e meritevoli delle cinque stelline dei periodi fortunati. Scopriamo tutto il resto analizzando il prospetto posto a seguire.

Le stelline di venerdì 23 aprile: