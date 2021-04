L'Oroscopo del giorno 24 aprile è ufficialmente arrivato. Diciamo subito che in questa sede a essere sottoposti a valutazione saranno i segni relativi alla seconda sestina dello zodiaco. A portare buone notizie sia in campo sentimentale, come anche nelle attività quotidiane, un evento decisamente molto interessanti in Astrologia: l'arrivo della Luna in Bilancia. Allora, diciamo subito che questo sabato vedrà senz'altro favoriti oltre a Bilancia, anche Sagittario e Pesci, valutati entrambi in giornata a cinque stelle. Al contrario, le previsioni zodiacali del 24 aprile vedono abbastanza magra la giornata in oggetto per tutti quelli che hanno nel proprio Tema Natale il simbolo del Capricorno o quello dell'Acquario.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del giorno 24 aprile

Bilancia: 'top del giorno'. Partirà davvero in modo splendido questo primo giorno di weekend. A dominare in modo assolutamente positivo i settori legati ai sentimenti e agli affetti in generale un quadro astrale quasi perfetto con in bella evidenza una splendida Luna in Bilancia. Visto l'ottimo periodo, si consiglia in amore massima fiducia in se stessi. In molti casi la Luna invoglierà a godere pienamente dei piaceri della vita senza pensare a null'altro. Dunque splendida giornata per le emozioni del cuore, sempre piacevoli, ricche di novità ed a tratti molto romantiche.

Quindi tutto molto positivo nei riguardi dei sentimenti, specialmente in coppia: l'amore finalmente tornerà al centro dei vostri interessi, di conseguenza capirete ciò che vi rende veramente felici. Seguendo innanzitutto i vostri sogni, di riflesso realizzerete anche quelli del partner. Single, apparirete molto seducenti, quindi usate al meglio questa qualità intensificando appuntamenti e conoscenze.

Nel lavoro questo giorno potrà essere molto interessante e non mancherà di proporre situazioni vincenti.

Scorpione: ★★★★. In questo finale di settimana, anche se le difficoltà non mancheranno, riuscirete senz'altro a superarla con leggerezza e spirito positivo. In alcune situazioni vi invitiamo a stare un po' sul chi va là: le intemperanze del vostro carattere sono sempre in agguato, quindi cercate in tutti i modi di tenerle a bada.

In amore, la giornata si aprirà all'insegna del buonumore e la vita di coppia procederà in modo abbastanza tranquillo. In aumento la complicità e la passione: in qualche coppia potrebbe (ri)esplodere un'attrazione fisica prorompente in grado di dare nuova linfa al rapporto. Single, sarete di buon umore e ben disposti a ricominciare tutto da capo, oppure magari a dimenticare certi rancori passati, verso una persona in particolare (capito di chi si parla, vero?). Nel lavoro, per finire, la pazienza e la prudenza vi consentiranno di raggiungere quelle mete da voi spesso ambite. Nonostante la vostra puntuale impulsività e la vostra immancabile ansia, qualcuno vi spingerà nella giusta direzione.

Sagittario: ★★★★★.

L'oroscopo del giorno 24 aprile al Sagittario indica partirà e terminerà in modo molto positivo il periodo. Approfittate del momento "sì" per mettere sul tavolo della sincerità le cose migliori che tenete strette nel cuore, senz'altro andranno a buon fine regalando attimi di vera felicità. La cosa più importante sarà non perdersi d'animo. In amore altresì, i pianeti vi infonderanno una bella carica di vitalità ed alimenteranno il desiderio di rinnovare la vostra relazione. Sfruttate il buon momento approfittandone per mettere in luce eventuali desideri. Consiglio: non aspettatevi chissà che e non esagerate con eventuali richieste, ma regolatevi. Single, sarete comunicativi fino all'eccesso, ma potreste rischiare di annoiare, sappiatelo.

Non è che dovete stare muti, solo che il troppo storpia. Parlando in generale, se riuscirete a fare quel "giusto incontro", saranno scintille a volontà! La vita è fatta così: per esser felici basta davvero poco. Nel lavoro, gli astri favorevoli vi daranno un umore decisamente brillante e diverse opportunità da cogliere al volo.

Oroscopo e stelle di sabato 24 aprile

Capricorno: ★★. Questo nuovo sabato sarà decisamente poco positivo per voi nativi, certamente non buona per impegni gravosi o nei confronti di situazioni da risolvere. In molti casi eventuali risultati agognati quasi certamente si faranno aspettare, anzi, alcuni potrebbero risultare persino come "non pervenuti". Prestate attenzione a non immischiarvi in discussioni o in situazioni critiche che non vi toccano in modo diretto.

In amore intanto, qualche tensione si farà certamente sentire nel corso delle prossime ore, anche tra le coppie più solide e affiatate. In generale, alcune divergenze con il partner storico potranno causare litigi e incomprensioni, ma tranquilli, perché saranno solamente screzi passeggeri e presto tutto si sistemerà. Single, un eccessivo senso critico potrebbe ostacolarvi nei rapporti privati e sociali, come anche l'eccessiva diffidenza e/o permalosità non aiuteranno sicuramente su questi fronti. Nel lavoro intanto, attualmente state conducendo una dura lotta per il successo e dovete scontrarvi quotidianamente con persone (colleghi) che senz'altro annoteranno e ricorderanno eventuali sgarri o sgambetti eventualmente fatti da voi: fate attenzione!

Acquario: ★★★. La giornata sarà in linea generale abbastanza lenta e a tratti davvero farraginosa, forse anche un tantino difficile da governare. Quasi sicuramente questa giornata sarà fatta di scelte, sia per il breve che per il futuro medio-lungo. Comunque starà a voi scoprire quella che potrebbe fare di più al caso vostro: chiedete consigli all'occorrenza, ok? In amore, visto il momento "no", mettete da parte le ripicche inutili: la buona volontà e il dialogo sincero creano sempre radici profonde, ottime da sfruttare nel futuro nei rapporti a qualsiasi livello. In generale, cercate di mettere bene in chiaro le vostre intenzioni con le persone del vostro giro, senz'altro vivrete più tranquilli e rilassati.

Single, se state aspettando l'amore lasciate correre! Uscite con gli amici e non cercate qualcosa che non c'è: per ora rimandate cercando di tenere stretto quello che già (eventualmente) avete e fate passare. Nel lavoro, l'occasione giusta si presenterà quando meno ve lo aspetterete. Appena arriverà, non fatela scappare e soprattutto non sprecatela mostrandovi troppo esigenti.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 24 aprile, indica che partirà in modo brillante questo vostro avvio di weekend, soprattutto per i super attivi, quelli dotati di notevole forza di volontà e senso di responsabilità. Molti tra voi Toro riusciranno di certo ad affermarsi ed a ottenere risultati gratificanti e di risalto in diversi settori.

In amore, questo sarà un giorno tutto da assaporare. Avrete modo di attirare a voi il partner ed il vostro fascino vi aprirà tutte le porte per realizzare i vostri sogni. Parlando in generale, è arrivato per molti il momento di prendere una decisione seria: bisognerà scegliere se andare avanti oppure cambiare radicalmente alcuni obiettivi prefissati (a voi la scelta). Single, vi sentite più sicuri di voi stessi in merito alle ultime scelte fatte, sì o no? Bene, in caso di risposta negativa allora siate pronti a fare nuovi progetti oppure ad esplorare il mondo sentimentale che vi circonda con più oculatezza. Nel lavoro, sarà una giornata densa di soddisfazioni. Sarete contenti di come andranno le cose.

Un momento di respiro ogni tanto farebbe molto bene.

Classifica 24 aprile, le stelle dei dodici segni

La classifica completa riguardante la giornata del 24 aprile è stata appena svelata e mostra in primo piano il segno della Bilancia, valutato al "top del giorno" in questo primo giorno di weekend. A seguire altri quattro segni che andremo subito a confermare nella tabella posta di seguito.

Le stelline di sabato 24 aprile: