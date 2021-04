L'Oroscopo del giorno 26 aprile è pronto a mettere in chiaro le predizioni e l'Astrologia d'inizio settimana. Sotto la lente è quindi la giornata di lunedì, valutata in questo contesto in merito ai sei segni della seconda metà dello Zodiaco. In primo piano pertanto sono i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In questo caso, visto il buon cielo favorito dal transito della Luna in Scorpione, ad avere la corona di migliore in assoluto saranno solamente in tre: ovviamente lo Sagittario con, a far da cornice, Sagittario e Capricorno, al momento preventivati in giornata da cinque stelle.

Decisamente di altro spessore le previsioni zodiacali del 26 aprile per i nativi dell'Acquario: poche le speranze di successo per questo splendido segno di Aria, nel frangente indicato "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del giorno 26 aprile

Bilancia: ★★★★. Giornata di lunedì valutata come ottima su molti fronti per voi del segno. Il periodo evolverà in special modo in direzione dei sentimenti, regalando attimi davvero da vivere a pieno ritmo. La giornata sicuramente si aprirà molto bene, con punte di positività davvero alte in alcuni settori della vita che avete più a cuore.

In amore, se volete trascorrere una giornata serena e tranquilla, cercate di assecondare il vostro partner, che forse in questo periodo avrà bisogno di tutto il vostro affetto. Single, prendete questa giornata con molta calma, potreste scaldarvi per una sciocchezza, quindi meglio evitare. Non state troppo a pensare ad eventi passati, pensate invece ai cambiamenti che potranno portarvi anche un nuovo amore.

Nel lavoro, altresì prevede un frangente altrettanto buono. Se gli impegni dovessero diventare pesanti o onerosi da portare a termine, tranquilli: avrete al fianco la persona giusta al momento opportuno.

Scorpione: 'top del giorno'. Giornata davvero meravigliosa, valutata dall'Astrologia del momento come interessantissima soprattutto in ambito sentimentale.

Il motivo? Ebbene, come già annunciato più volte, l'arrivo di una splendida Luna nel comparto, ovviamente positiva al 100%, darà senz'altro ottime possibilità da investire in amore o negli affetti in generale. Specialmente le situazioni in bilico tra positività e negatività legate al mondo degli affetti e dei sentimenti in senso lato, di certo troveranno una giusta soluzione. e coppie troveranno l’intesa e la voglia di proseguire verso progetti solidi. Riuscirete a trasformare tutti i vostri sogni in realtà. Se single invece, giorno felice per la maggior parte di voi, porterà novità, nuovi incontri e tanta gioia di vivere. Potrebbero arrivare belle novità, in particolare per chi ha il cuore libero.

Nel lavoro la giornata si rivelerà importante sul piano finanziario. Questo periodo potrebbe portare degli ottimi guadagni: fanno comodo? Bene, se così fosse, allora ringraziate le vostre buone stelle (leggasi pure la Luna nel segno).

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 26 aprile al Sagittario indica che partirà in modo splendido questo lunedì, soprattutto in campo sentimentale. Certamente il buon dialogo sarà fondamentale per motivare alcune delle vostre prossime scelte. Con buone argomentazioni sarete vincenti e convincenti, a patto di essere anche preparati a dare sufficienti motivazioni a sostegno delle vostre prese di posizione. Farete un'ottima figura, sappiate comunque che è già pronto qualcuno disposto a smontare le vostre belle tesi...

In amore, vivrete sicuramente tantissimi momenti magici, ovviamente con la dolce metà. I pianeti vi saranno favorevoli soprattutto a coloro già in coppia: finalmente molti del segno decideranno di programmare eventi importanti per la vita futura. Single, sarà un ottimo momento per consolidare un legame affettivo attualmente in corso d'opera. Ottimo frangente anche per viaggiare, ma anche per approfondire argomenti nuovi o molto affascinanti con qualcuno a voi molto caro. Nel lavoro, la vostra razionalità vi porterà lontano. Potrete contare sul vostro sesto senso per organizzare l'agenda in modo efficiente.

Oroscopo e stelle di lunedì 26 aprile

Capricorno: ★★★★★. Una giornata semplicemente spettacolare.

Durante questo periodo vincerete senz'altro quella vostra amata/odiata voglia di "dolce far niente" risultando spesso anche abbastanza iperattivi. In alcune cose finalmente riuscirete a organizzarvi al meglio delle possibilità: bene così. In molti altresì sarete puntuali e precisi, senz'altro sostenuti da uno spirito votato alle buone iniziative decisamente molto positivo. In amore vi sentirete sicuri e padroni del vostro cuore. Transiti generosi vi metteranno in perfetta sintonia con un'atmosfera allegra ed affettuosa tale da rendere il rapporto con il partner davvero armonioso. Single, nel corso della giornata riuscirete a risolvere alcune questioni in ambito sentimentale grazie al buon aspetto di Venere.

Avrete occasioni per recuperare il vostro equilibrio e sconfiggere i momenti di stress che vi hanno turbato. Nel lavoro, l'Astrologia vi sorriderà amichevolmente. Ora potete darvi da fare per concludere eventuali affari o quelle attività che state portando avanti da tempo.

Acquario: ★★★. Un lunedì non proprio indicato per fare o quantomeno disfare, valutato nelle predizioni del giorno come negativo, pertanto servito con tre stelline indicanti il probabile "sottotono". In effetti, non si può dire che sarà un giorno brillante soprattutto riguardo le finanze: parlando di soldi, gli astri contrari non inclinano a lauti guadagni, anzi tenderanno a far evaporare le sostanze. In amore, gli astri non saranno troppo favorevoli: se avete un partner diciamo così "nervosetto" o "musone", cercate di non farvi sopraffare da eventuale voglia di primeggiare nelle discussioni (che non mancheranno).

Evitate quindi di esasperare certi dialoghi, come fate di solito, in modo da stemperare gli animi e rendere vivibile la giornata. Single, dormire qualche ora in più non potrà che darvi giovamento, sappiatelo. Nonostante vi sentiate instancabili e pronti a vivere la giornata a un ritmo più che sostenuto, sarà sicuramente meglio non esagerare. In generale di certo la situazione lavorativa non è che migliori più di tanto, sappiatelo: il momento richiederà una maggior attenzione alle cose che normalmente fate in scioltezza.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 26 aprile, preannuncia a voi nativi un inizio settimana decisamente buono, anche se in qualche momento potrebbe presentare piccoli inconvenienti ai quali prestare attenzione.

In amore, diciamo pure che sarà una giornata discreta, forse ideale (quasi) per riallacciare il dialogo con la persona amata e, magari, consolidare eventuali rapporti che negli ultimi tempi risultano in lieve. In caso di contrasti con la persona amata invece, se costretti a confrontarsi con strascichi da situazioni pregresse, cercate di tergiversare in attesa che la situazione astrologica cambi in meglio. Single, potrete consolidare un’amicizia e magari trasformarla in qualcosa di più intenso, dipenderà solamente da voi e se sono rose fioriranno. Nel lavoro la vostra mente sarà completamente rivolta agli impegni che avete in agenda. Infatti, in mattinata il cielo vi infonderà discrete certezze, senz'altro necessarie per poter procedere con disinvoltura.

Classifica 26 aprile, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 26 aprile è servita. L'Astrologia applicata ai dodici simboli dello zodiaco a questo giro presenta al primo posto lo Scorpione: il segno di Acqua avrà la forza e le energie a sufficienza per portare a termine qualsiasi cosa, merito di una splendida Luna in arrivo nel comparto proprio questo lunedì. Invece cosa dovranno aspettarsi i restanti segni? Andiamo a scoprirlo subito mettendo in rilievo la scaletta preposta a tale scopo.

Le stelline di lunedì 26 aprile: