L'Oroscopo del giorno 29 aprile cosa porterà d'interessante ai sei segni dello zodiaco rappresentanti la seconda sestina? Intanto in bella evidenza, direttamente per bocca dell'Astrologia applicata al periodo, la presenza di una specialissima Luna in Sagittario. L'Astro della Terra senz'altro favorirà l'amore, l'amicizia, la famiglia e gli affetti in generale, ovviamente non a tutti i segni. A proposito di predizioni fortunate, diciamo subito che a poter contare della massima collaborazione sponsorizzata da stelle esclusive e di parte, solamente cinque "prescelti" tra i sei in analisi in questo contesto.

Ansiosi di scoprire quali potrebbero essere i diretti interessati? Vediamo allora di fare una breve analisi sul prossimo giovedì, con l'intento di rilevare i segni fortunati e meno nel periodo indicato.

Tra i segni i più fortunati del periodo, Sagittario e Acquario: ai predetti segni sono state pronosticate cinque stelle super fortunate. A reggere il generoso passo dei primi in classifica parziale solamente Bilancia, Scorpione e Capricorno, valutati in questo frangente con le quattro stelle della normale routine. Per chiudere questa breve anteprima, le previsioni zodiacali di giovedì del 29 aprile indicano poco performante il giro di boa settimanale a coloro appartenenti al simbolo astrale dei Pesci, indicati nel periodo con la spunta poco favorevole della giornata "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di giovedì su amore e lavoro, per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del giorno 29 aprile

Bilancia: ★★★★. In preventivo un giovedì abbastanza soddisfacente, in questo frangente valutato con quattro stelle positive. Approfittate di questa giornata libera da vincoli di lavoro (si spera) per sistemare un po' di questioni "domestiche accumulate o rimaste in sospeso: se vi organizzate bene senz'altro resterà anche il tempo per l'agognato relax.

Come? Semplice: basta saper dividere equamente le ore della giornata. In amore qualche piccola apprensione, soprattutto potreste avere delle preoccupazioni per cose inesistenti (o esistenti solo nella vostra testa): un problemino passeggero sarà chiarito subito con il partner, a patto di non rimandare nuovamente. Alla fine, riuscendo a smorzare eventuali battibecchi, andrete subito alla pace con coccole e carezze garantite.

Single, in questa giornata non sarete semplicemente felici di vivere insieme agli altri, ma avvertirete una sensazione di pienezza nel condividere qualcosa con chi vi è caro. Nel lavoro, invece, "la calma è la virtù dei forti" recita un famoso proverbio, e sarà proprio la calma che vi permetterà, anche nelle situazioni più complicate, di trovare il sistema migliore per affrontare le difficoltà e ribaltare risultati a vostro favore.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di giovedì indicano che partirà un pochino "a marcia bassa" questo giro di boa infrasettimanale, per poi risalire sensibilmente da metà del pomeriggio. La discreta positività della Luna, in questi giorni presente in Sagittario, invoglia alcuni di voi del segno a darsi una svegliata: c'è bisogno di sane distrazioni oppure di qualcosa che sia leggero e divertente.

Per i sentimenti, visto l'attuale cielo, sarà abbastanza facile comunicare con il vostro partner: non importa come, basterà che siate entrambi invogliati a farlo. Non perdete tempo sui dettagli, vedrete che otterrete soddisfazioni davvero indimenticabili. Single, l'atmosfera sentimentale di questo periodo non sarà per molti troppo positiva. Qualcuno potrà dare libero corso ai sogni più reconditi, anche se eventuali possibilità che si realizzino saranno ridotte al lumicino. Nel lavoro prenderete la giornata con molta calma e spensieratezza e i vostri ritmi saranno rallentati. Non perderete mai di vista gli obiettivi che dovete raggiungere.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 29 aprile al Sagittario indica che il prossimo giovedì in calendario è pronto a regalare momenti di gioia e massima affidabilità a gran parte di voi nativi.

Non ci credete? Liberi di farlo, d'altronde l'Astrologia può benissimo sbagliare previsione. Sappiate comunque che la Luna non mente: sarà tutta allineata alla massima potenza, ergo, "toppare" potrebbe dipendere esclusivamente da voi. In amore approfittate di questa splendida giornata puntando tutto su iniziative ad ampio respiro. Se potete spassatevela pure in compagnia di chi vi ama e vi sostiene. Single, l'ondata di passione proveniente da astri particolarmente positivi verso il vostro segno vivacizzerà la vostra vita affettiva presente e futura. Traetene vantaggio e dimenticate le preoccupazioni, perché un colpo di fulmine potrebbe scombussolare la vostra solitudine. La parte riguardante il lavoro, intanto, invita a porsi degli obiettivi importanti concentrandosi esclusivamente su di essi.

Le stelle saranno dalla vostra parte e vi regaleranno l'energia necessaria per raggiungere la meta desiderata.

Oroscopo e stelle di giovedì 29 aprile

Capricorno: ★★★★. Giornata decisamente discreta su più fronti, anche se la parte finale della stessa si presume possa essere leggermente più buona. Potrebbe darsi che, dopo un periodo non proprio fortunato, vi attenda qualcosa di positivo. Alcune relazioni in crisi potrebbero riprendere quota proprio in questo giorno e, con il vostro necessario impegno, senz'altro riuscirete a trasformare il periodo da "così così" ad abbastanza positivo. In merito agli affetti date pure un po' più di fiducia alla persona amata, magari cercando di delegare quelle mansioni che non potete svolgere in prima persona.

In serata momenti di recupero per quelle coppie che risentono del logorio del tempo. Dare ascolto al consiglio di una persona amica sarà la cosa giusta da fare per molti nativi: un invito disinteressato dettato dall'affetto nei vostri confronti. Single, forse manca un po' di positività in più nelle iniziative, in quanto vi sentite leggermente stanchi: suvvia, fatevi coraggio e organizzate un'uscita con amici fidati! Nel lavoro prospettive abbastanza serene. Sarete in grado di avviare piccoli progetti che si riveleranno redditizi.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali del giorno preannunciano un giovedì abbastanza pregno di buone notizie, qualcuna anche molto interessante. In generale non sarà certo la noia a farvi compagnia in questo periodo.

Per i più trasgressivi tra voi, ci saranno parecchie tentazioni in vista: siate cauti e massima discrezione, ok? In campo sentimentale il periodo potrebbe essere davvero al limite della perfezione. La vita sentimentale, pertanto, scorrerà senza intoppi: con la persona amata riuscirete a stabilire finalmente un rapporto basato sulla serenità e sul rispetto reciproco; continuate così e tutto sarà speciale. Single, scoprirete che forse è arrivato il momento di un nuovo amore, tutto all'insegna della curiosità reciproca: che aspettate, buttatevi! Nel lavoro, infine, avrete la possibilità di adottare dei cambiamenti, ma dovrete analizzare i vostri limiti. Per non fare dei passi avventati, mettendo in pericolo il vostro operato, agite con prudenza.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 29 aprile, preannuncia che partirà e si chiuderà mediamente sottotono questo vostro giovedì di metà settimana. La specularità negativa generata da Urano e Saturno, tra loro in quadratura, quasi certamente tenderà a stravolgere gran parte del periodo: con parenti, amici e figli (se ne avete) l’intolleranza crescerà e scatenerà battibecchi e incomprensioni. In amore potrebbero nascere litigi a causa della vostra eccessiva gelosia. Nonostante il partner vi ami davvero e non voglia farvi soffrire per le vostre paranoie, datevi una calmata, la situazione è fuori controllo solo nella vostra testa, ok? Single, decisamente non sarete al massimo della forma.

Diciamo che la voglia di rimandare le attuali responsabilità, magari per isolarvi su un'isola di pace tutta vostra, sarà forte: le previsioni del giorno invogliano affinché non esageriate. Il lavoro andrà a rilento. Tenete gli occhi aperti nell'ambiente dove operate: qualcuno potrebbe cercare di mettervi in cattiva luce con i vertici.

Classifica 29 aprile, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata di giovedì 29 aprile apre in bellezza con la presenza del Cancro al primo posto. Curiosi di appurare quali saranno gli altri segni ritenuti a massima positività dall'Astrologia del periodo e chi invece dovrà attendere tempi migliori? I dettagli nel prospetto seguente.

Le stelline di giovedì 29 aprile: