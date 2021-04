L'Oroscopo del giorno 5 aprile è pronto a dare le giuste informazioni sul prossimo inizio settimana. In campo i settori legati al lavoro e ai sentimenti, messi sotto analisi in relazione ai soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Nel primo giorno della nuova settimana, ad avere il positivo supporto da parte degli astri sarà l'Acquario, segno supportato dalla Luna in ingresso nel comparto proprio questo lunedì. Volendo continuare ad anticipare qualche chicca in merito agli altri simboli fortunati, ci preme mettere in risalto l'ottima previsione riservata alla coppia Bilancia-Capricorno, in questo contesto considerati in giornata a cinque stelle.

Invece decisamente in difficoltà in questa parte iniziale della settimana, secondo le previsioni zodiacali di lunedì, gli amici Sagittario, purtroppo valutati nelle previsioni con le tre stelle relative ai frangenti "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del 5 aprile su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del giorno 5 aprile

Bilancia: ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di lunedì preannuncia senza dubbio una giornata molto fortunata. Disporrete di soluzioni facili o quantomeno alla vostra portata da usare nella risoluzione dei problemi più impellenti. In questo frangente gli astri consigliano di dare più spazio alle intenzioni.

Secondo quanto indicato dall'Astrologia del giorno poi, riuscirete a dedicarvi in modo pieno a una serata assolutamente rilassante da preparare e poi da vivere in totale armonia con la persona amata. Single, siete pronti ad approfondire (eventualmente) le prossime conoscenze in arrivo? Per avere un'idea più chiara, indagate sulle reali vostre motivazioni in merito al fare nuove amicizie: la vostra sincerità nel darvi risposte vi porterà alle giuste conclusioni.

A voi tanta meritata fortuna. Nel lavoro, sappiatelo, una volta data una parola, vi dovete impegnare in ogni modo per mantenerla. Ciò a cui dovreste puntare di più è di essere reputati onesti e credibili, solo così migliorerete la vostra immagine.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di lunedì indicano che partirà abbastanza bene questo vostro giorno di inizio settimana.

Diciamo che gran parte della giornata assorbirà una buona fetta delle vostre energie e della vostra attenzione. Del resto, sarete stimolati ad impegnarvi sempre di più e questo non è affatto un male, sappiatelo. In amore, il cielo vi addolcirà e vi renderà sensibili alle manifestazioni affettive. Avrete voglia di coccole e una piacevole giornata vi aiuterà a comunicare con il partner. Così l'atmosfera potrebbe farsi frizzantina: lasciate da parte fissazioni e paranoie e fatevi trasportare dalla passione, vedrete che non ve ne pentirete. Single, l'oroscopo del giorno indica che cercherete attivamente di mettere in atto una sorta di cambiamento: target, la vostra vita amorosa. Sarà attraverso la simpatia e il sorriso che sarete in grado di porre le basi per trasformare un semplice rapporto in qualcosa di più.

Nel lavoro infine, il momento risulterà propizio per nuovi agganci che potrebbero rivelarsi ottimi in un futuro molto prossimo. Alcune scelte potrebbero cambiare in meglio la vostra vita.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo di lunedì 5 aprile al Sagittario indica che partirà sottotono questo primo giorno della settimana. Non sarà dunque una bella giornata? Sulla carta è così: sarete alle prese con una serie di ostacoli oppure torneranno a galla questioni difficili mai definitivamente risolte. Ok, fate un bel respiro e affrontate tutto di petto cercando soluzioni definitive. In amore, impegnati come al solito in mille faccende, avete sempre meno tempo per la persona amata: prendetevi una giornata di libertà da dedicare solo a voi stessi.

Le previsioni zodiacali del giorno sottolineano la possibilità seppur remota, che pur avendo fatto di tutto per dimenticare una persona, quando meno ve l’aspetterete potrebbe rifarsi avanti con l’intenzione di ricominciare. Single, potreste avere un contrattempo in famiglia, il che potrebbe cambiare le attuali carte in tavola, facendo saltare un programma formulato con tanta cura. Forte la voglia di ribellarsi ma non saprete esattamente contro chi, perché nessuno avrà colpa e nemmeno ragione. Nel lavoro muovetevi con calma. Tanta la voglia di modificare alcune cose o di cambiare la qualità della vita lavorativa.

Oroscopo e stelle di lunedì 5 aprile

Capricorno: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di lunedì sottolineano una giornata buona in quasi tutti i campi.

Soprattutto in amore tutto andrà alla grande. E nel lavoro? Tranquilli, anche il comparto dedicato alle attività di sostentamento andrà a gonfie vele per molti di voi nativi. Dunque ottimo periodo questo valutato nelle predizioni di lunedì, perfetto soprattutto per coppie e single. È finito il tempo per chiacchierare, è arrivato il momento di agire e sfruttare il favore degli astri. Preparatevi a godere appieno la vita di coppia con i relativi annessi e connessi. Single, le stelle del periodo vi serviranno una giornata effervescente, all'insegna della leggerezza, del dinamismo e del buonumore. Vi attendono nuove collaborazioni e amicizie che potrebbero stupirvi. Potreste perfino sciogliere qualche inghippo, magari dovuto a malintesi che si sono creati in merito ad eventuali modi di comunicare non perfetti.

Nel lavoro infine, occhio, nel circondario (leggasi pure ambito operativo), qualcuno parlerà e sparlerà senza senso all'indirizzo della vostra persona: tenetevi pronti a ricambiare.

Acquario: 'top del giorno'. L'oroscopo di lunedì prevede che questa parte della settimana partirà e chiuderà quasi certamente "col botto!". In moltissimi casi, merito di una meravigliosa Luna nel segno, comincerete a vedere la luce alla fine del tunnel, anche grazie all'impegno messo in campo ultimamente. La vostra vita sentimentale si illuminerà di luce buona, le vostre azioni saranno istintivamente gentili e vi condurranno alla passione più dolce. In coppia sarete ripagati delle attenzioni che avete donato alla persona fisicamente vicina a voi, soprattutto che portate nel cuore, vivendo con questa momenti di puro romanticismo e indubbia profondità di sentimenti.

Sarete dolci e passionali con il partner e forse ci sarà anche quella giusta complicità attesa da tempo che vi permetterà di godervi appieno le emozioni. Single, saranno buone le stelle per tanti di voi "cuori solitari"? Sicuramente sì: quest'ultime faciliteranno quasi ogni vostra iniziativa rendendo splendida questa giornata. Vitalità e voglia di vivere non mancheranno e potrete dividerle con gli amici del cuore. Nel lavoro, molto positivo il giorno in questione se non altro perché sarete pronti a rimboccarvi le maniche per ottenere i risultati migliori. Ce la metterete infatti tutta, dando fondo alle vostre risorse di spirito organizzativo e collaborativo.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 5 aprile, preannunciano un frangente routinario.

Senz'altro la giornata partirà e chiuderà sulla discreta positività in molti settori. In alcuni casi, parlando in linea generale, potrebbero essere rivalutati positivamente alcuni sacrifici (pesanti) che avete fatto in passato. In amore, di certo sarete abbastanza carichi di energia positiva e saprete trasmettere una grande vitalità al vostro rapporto di coppia, incoraggiando magari anche la partecipazione del partner. Se siete fra quelli che stanno vivendo una storia d'amore un po' travagliata, state tranquilli, poiché il vostro segno entrerà sicuramente in una fase molto più positiva. Single, nulla sarà scontato o banale durante questa giornata, quindi aspettatevi qualche sorpresa. Diciamo che potrebbe presentarsi a breve l'occasione della vostra vita.

Cercate di non perdere i doni della vita per troppa leggerezza che (a volte) mettete nelle cose. Nel lavoro, in particolare nella scalata al successo, niente potrà fermarvi. Sarete colmi di energie, pronti a mettere a tappeto gli avversari ed a imporre senza condizioni le vostre regole.

Classifica 5 aprile, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 5 aprile è pronta a dare una visione generale di come sarà distribuita la positività in questo primo giorno della settimana. Il responso delle stelle è già stato emesso e aspetta solo di essere svelato nel prospetto sottostante.

Le stelline di lunedì 5 aprile: