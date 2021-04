L'Oroscopo del giorno 9 aprile è pronto a svelare come sarà l'ultimo giorno della settimana lavorativa. In evidenza le previsioni zodiacali per i segni dello zodiaco appartenenti alla seconda sestina. Ansiosi di conoscere il responso astrale relativo a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Questo venerdì l'Astrologia ci mostra la presenza della Luna in splendida congiunzione a Nettuno, entrambi posizionati nel settore dei Pesci. L'Astro d'Argento risulta nel contesto in sestile a Plutone e allo stesso tempo in quadratura a Marte.

Per quanto riguarda il Sole, la stella della Terra si troverà confortata dai sestili con Marte e Giove nonché in splendido sestile a Venere. Ottima invece la preziosa stabilità di Venere in Ariete, al momento in sestile a Marte e Giove.

Iniziamo a togliere il velo alle previsioni zodiacali del 9 aprile entrando nel merito dell'oroscopo di venerdì su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del giorno 9 aprile

Bilancia: ★★. La giornata sotto analisi in questo contesto potrebbe portare a tanti di voi del segno qualche delusione o problemi sia in campo sentimentale che nelle attività lavorative. Le previsioni del giorno indicano dunque momenti segnati dal "ko": gli astri perciò preannunciano abbastanza negatività per le faccende sentimentali, in primis in quelle legate alla coppia.

Diciamo che i sentimenti gireranno come una giostra e vi sentirete spiazzati dagli eventi. Guardatevi dentro prima di prendere qualsiasi decisione e, soprattutto, pensate a tutto quello che il vostro partner ha fatto per voi. Molti single invece stanno attualmente attraversando un periodo di estrema debolezza, sia fisica che mentale.

Questa sfavorevole condizione arrecherà notevoli svantaggi, in primis nei confronti di persone con le quali potreste trovarvi spesso in contrasto. Nel lavoro non fatevi intrappolare da un imprevisto. Mai rinunciare alla creatività e alla sensibilità. Insieme potranno essere uno strumento da sfruttare adeguatamente.

Scorpione: ★★★.

L'oroscopo prevede un periodo messo in conto come "sottotono". Con solo le tre stelle della svogliatezza e della noia, diciamo che la giornata si presume possa portare più intoppi e contrattempi che momenti positivi. Senza dubbio, questo venerdì lascerà un'impronta negativa a determinati momenti della giornata: state sereni, presto tutto tornerà alla normalità. In ambito sentimentale l'andamento generale si profila abbastanza stressante. In vista un periodo segnato dal "ko"? Sembrerebbe di sì, ma state calmi, una soluzione si trova sempre. In arrivo probabilmente tensioni o alterchi di vario genere, in primis con il partner. Questo stato vi costringerà a dosare con attenzione parole ed energie: fatelo!

Single, sarete talmente concentrati su voi stessi, i vostri impegni ed i vostri interessi che finirete per trascurate tutto il resto. Cercate di vivere la solitudine come un'occasione di crescita e di confronto con voi stessi, senza sentirvi inadeguati verso la vita: stanno per arrivare situazioni molto importanti. Giornata in salita nel lavoro, più a causa del vostro malumore che per le situazioni che dovrete affrontare. E qui entra in gioco la speculare positività di Venere: anche se vi sembrasse di impegnarsi tanto e ottenere poco, state sereni. Novità in arrivo la prossima settimana.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 9 aprile al Sagittario indica che partirà con un certo sprint questo vostro venerdì, per chiudere poi decisamente in modo ottimale a fine serata.

Riuscirete a portare allegria a chi vi sta accanto, condividendo ideali e sogni, come anche alcuni spunti creativi. A molti nativi la giornata recherà grandi soddisfazioni, a patto di smetterla di essere insicuri e senza fiducia nel futuro o peggio in se stessi. In amore, ottimi i rapporti con le persone amate; questo si che è un bel regalo da parte dell'Astrologia. Concentratevi al massimo in modo da realizzare e vivere al meglio il vostro rapporto. In molti casi sarete di fronte ad una giornata ricca di consensi o di conferme in molti campi: molto dolce l’amore di coppia. Single, potrebbe essere un buon giorno per concedersi uno svago extra, magari in grado di rimettervi in pace con il mondo.

Ci potrebbero essere degli incontri sentimentali ricchi di momenti emozionanti, capaci di farvi battere forte il cuore. Nel lavoro giorno all'altezza delle aspettative. Una combinazione vincente senza dubbio vi farà mettere a segno punti importanti.

Oroscopo e stelle di venerdì 9 aprile

Capricorno: ★★★★. La giornata del 9 aprile sarà da considerare buona, anche se con possibili piccoli diversivi potenzialmente dannosi per il vostro umore. In alcuni casi però sarete abbastanza convinti delle proprie capacità avendo le energie giuste per portare a termine gli impegni che senz'altro si presenteranno. In amore la vita di coppia procederà seguendo il ritmo di sempre e questo grazie a un clima di completa distensione.

Intanto un maggiore impegno nelle questioni riguardanti il ménage sentimentale potrebbe risultare una mossa vincente: cercate di essere più presenti nella vita della persona a cui tenete, dedicando più tempo al rapporto, ok? Single, la vostra giornata non sarà negativa sotto il profilo della vita sentimentale, anzi, potrebbe giungere l'occasione che aspettavate da tempo, starà a voi afferrarla al volo. Nel lavoro invece creatività e spirito d'iniziativa saranno i vostri veicoli preferenziali per distinguervi dagli altri e dare un'impronta personale e originale al vostro operato.

Acquario: ★★★★. Evolverà normalmente questo quinto giorno della settimana, anche se in alcuni momenti potrebbe restituire ottime occasioni (attimi!) da sfruttare nelle situazioni che più riterrete opportune.

Nel complesso, vi impegnerete nel mantenere la stabilità che avete nel frattempo conquistato e che, giustamente, questo venerdì vorreste cercare di consolidare o almeno conservare. In amore farete il vostro meglio per ritrovare l'affiatamento con il partner e le stelle vi assicureranno un crescendo di emozioni. Qualcuno avrà a che fare con un piccolo dilemma: optate secondo coscienza e siate pronti ad assumervi eventuali responsabilità. Single, questo finale di settimana a tratti effervescente non farà mancare colpi di fulmine ed attrazioni fatali. Sappiate che l'eventuale solitudine ormai ha sicuramente le ore contate. Ci potrebbero essere novità: un'amicizia è pronta a dominare la scena. Se poi vorrete trasformarla in amore, nessun ostacolo.

In ambito lavorativo intanto, vi darete da fare e vi sentirete utili, cosa che renderà questa giornata particolarmente produttiva. Soddisfacente il rapporto con i colleghi.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 9 aprile, indica l'avvicinamento di una giornata più che ottima per tantissimi di voi nativi. A dare valore aggiunto al periodo sarà una positiva Luna nel segno alquanto perfetta: pronti a far volare cuore ed emozioni? Nuove e vibranti situazioni metteranno in risalto il vostro rapporto, il quale potrebbe divenire particolarmente intrigante. Chi avesse dispute o diatribe in atto certamente sarà facilitato ne seppellire "l'ascia di guerra". Risolvere eventuali problemi sentimentali, quindi trovare un terreno d’intesa con la controparte, non sarà difficile: basterà solo volerlo.

Single, affetto e sensazioni saranno i vostri compagni di viaggio. Giocate il tutto per tutto e provateci: la vita sorride a chi è capace di dare voce al proprio cuore. In merito al comparto lavoro, gli astri invitano alla riflessione. Anche con situazioni planetarie favorevoli pecchereste di eccessivo ottimismo se pensaste che i problemi si possano risolvere su due piedi. Con un pizzico di fiducia in voi stessi vedrete tutto sotto una luce diversa.

Classifica 9 aprile, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 9 aprile indica un fine settimana al top del giorno per il Leone. In seconda posizione, anch'essi super favoriti, Cancro, Vergine, Sagittario e Pesci, alla pari valutati con le cinque stelline della buona sorte.

A seguire la valutazione assegnata dall'Astrologia ai restanti simboli dello zodiaco.

Le stelline di venerdì 9 aprile: