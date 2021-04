Un'altra settimana è ormai giunta al suo termine ed il mese di aprile si prepara per portare alla luce un periodo leggermente migliore per la maggior parte dei segni zodiacali. Secondo le previsioni dell'Oroscopo, coloro nati sotto al segno dell'Ariete potrebbero imbattersi nell'arrivo di novità interessanti, ma non tutte positive. La serenità potrebbe finalmente tornare per il Cancro e rendere queste prossime giornate prive di qualsiasi forma di stress, mentre gli astri assumono una posizione sfavorevole per i nativi dello Scorpione. I nativi del segno dell'Acquario, invece, potrebbe ritrovarsi a dovere affrontare qualche battibecco all'interno della vita di coppia.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio di ogni segno zodiacale.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Cancro

Ariete - come già anticipato, chi è nato sotto a questo segno potrebbe ritrovarsi a dovere accogliere notizie più o meno importanti e, sfortunatamente, non tutte positive. Potrebbe esserci l'arrivo di un nuovo lavoro, così come il rifiuto di una candidatura nella quale si sperava ed allo stesso modo ci si potrebbe imbattere in novità in grado di portare l'allegria e la gioia nelle prossime giornate. Tralasciando i vari punti interrogativi di questo periodo, la settimana che sta per nascere sarà tra le migliori di tutto il mese.

Toro - la vicinanza di Venere, secondo quanto anticipato dall'oroscopo, sarà in grado di portare con sé un'ondata di freschezza non indifferente.

La vicinanza del partner si farà sentire e l'affetto che questa persona nutre nei confronti della propria anima gemella sarà in grado di portare alla nascita di qualcosa di innovativo per il futuro. Sperare nel grande passo, specialmente in questo periodo, potrebbe poi non essere una cattiva idea.

Gemelli - la forza accumulata da questo segno zodiacale gli permetterà di affrontare le varie difficoltà a testa alta, impedendo a chiunque di mettergli i piedi sulla testa.

In ambito lavorativo potrebbero nascere alcune discussioni non preventivate e, soprattutto, non gradite che porteranno ad un innalzamento dei livelli di stress tutto sommato gestibile. L'importante è riuscire a mantenere la calma e non perdere facilmente le staffe.

Cancro - l'oroscopo di questa nuova settimana di aprile preannuncia l'arrivo di giornate decisamente positive.

La serenità sarà da considerarsi all'ordine del giorno e le varie forme di stress faranno bene attenzione a tenersi lontane da questo segno zodiacale. La vicinanza della famiglia e delle persone amate si farà sentire ora più che mai ed il sorriso portato sulle labbra non verrà di certo messo facilmente a tacere.

L'oroscopo da Leone a Scorpione

Leone - la vicinanza di Mercurio aiuterà i nativi del Leone a raggiungere facilmente i propri obiettivi. Affinché si possano ottenere i risultati sperati sarà necessario cimentarsi con dedizione nel proprio lavoro, mostrando più e più volte il lato migliore di sé e dimenticandosi delle problematiche che vi sono in ambiti differenti da quello lavorativo.

Mantenere il sorriso costante sulle labbra sarà importante.

Vergine - con Marte in opposizione, chi è nato sotto a questo segno zodiacale potrebbe avvertire una costante stanchezza all'interno delle prossime giornate. Nonostante questo piccolo particolare negativo, la vicinanza di Venere sarà in grado di portare gioia e serenità all'interno della vita di coppia e permetterà ad entrambi i partner di assaporare momenti di intimità intensi e risananti per il futuro.

Bilancia - in questa nuova settimana di aprile, secondo l'oroscopo, sarà possibile tirare un sospiro di sollievo e ritrovare finalmente quella serenità di coppia che si credeva essere andata perduta. Riuscire a trovare il proprio posto nel mondo e, di conseguenza, il proprio scopo nella vita non sarà assolutamente complicato.

Attenzione però a non adagiarsi troppo sugli allori: la felicità è una costante sempre presente, ma gli intoppi potrebbero essere dietro l'angolo.

Scorpione - secondo le anticipazioni dell'oroscopo, chi è nato sotto al segno dello Scorpione potrebbe ritrovarsi di fronte a qualche piccolo intoppo in grado di portare rallentamenti più o meno fastidiosi all'interno delle prossime giornate. Con gli astri in opposizione, il segno dello Scorpione non sarà in grado di portare facilmente a compimento i vari incarichi lavorativi ed anche in ambito sentimentale potrebbero subentrare delle difficoltà non troppo complicate da superare.

Oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario - attenzione: se per gli altri segni zodiacali sarà possibile vivere le prossime giornate senza la minima presenza di stress, per i nativi del Sagittario potrebbe non essere così semplice.

I livelli di stress andranno mantenuti costantemente sotto controllo per evitare situazioni spiacevoli con le persone care. Non vi saranno molti punti di sfogo, quindi la possibilità di "esplodere" con le persone sbagliate non è così lontana.

Capricorno - l'oroscopo di questa nuova settimana indica che chi è nato sotto al segno del Capricorno potrà godere dell'influsso positivo di Venere che, distogliendo l'attenzione da altri segni zodiacali, riuscirà a donare meglio il proprio favore a questo segno zodiacale. Stare vicini al proprio partner ed assaporare le gioie ed i sentimenti reali che si scambiano con esso porterà alla possibilità di provare sensazioni positive e rigeneranti, sia per lo spirito che per il corpo.

Acquario - gli astri non sembrano essere a favore, specialmente se si volge lo sguardo verso Urano. L'opposizione di questo ultimo astro non farà altro che interrompere il flusso positivo in amore e creare qualche piccolo squilibrio all'interno della vita di coppia. Riuscire a trovare un punto d'incontro con il partner non sembra essere così semplice come lo poteva essere qualche giorno fa, ma non vi è assolutamente nulla di cui disperare. Con l'arrivo del weekend la situazione potrebbe lentamente tornare alla normalità.

Pesci - la serenità, anche per questo segno zodiacale, sembra essere ormai all'ordine del giorno. Nella coppia non dovrebbero esserci tensioni di alcun genere, specialmente durante questa nuova settimana di aprile, così come in ambito lavorativo dovrebbe risultare essere un periodo tranquillo e privo di fonti di stress.

Se si spera in qualche promozione od anche solo in un semplice aumento, purtroppo non è questo il momento migliore.