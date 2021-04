Gli ultimi giorni di aprile si trovano in rapido avvicinamento e si preparano a lasciare il proprio posto a un nuovo mese pieno di novità per alcuni segni zodiacali. Secondo le previsioni dell'Oroscopo, l'ultima settimana del mese servirà a qualcuno per riuscire a schiarire le idee e i vari dubbi che affollano la propria mente. A doversi confrontare con se stesso, oltre che con il proprio partner, sarà il segno dell'Ariete, testardo come sempre, ma protettivo e accondiscendente nei confronti delle persone amate. Chi è nato sotto al segno del Capricorno si ritroverà a dover fare i conti con qualche nota di stress non preventivata che, nonostante tutto, non riuscirà a ledere la tranquillità conquistata durante il weekend.

Una situazione leggermente diversa avvolgerà i nativi di Bilancia e Vergine: i primi si ritroveranno immersi in una settimana fortunata, mentre i secondi potranno prepararsi per accogliere l'arrivo di notizie a dir poco ottime su alcuni fronti. Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete - secondo le previsioni di questa settimana, l'oroscopo prevede l'insorgere di qualche spiacevole discussione sia in ambito sentimentale che lavorativo, mettendo a dura prova non solo la pazienza, ma anche l'equilibrio di chi è nato in questo segno zodiacale. Nonostante ciò, questo in arrivo sarà un periodo ottimale per riuscire a confrontarsi con se stessi e trovare quella che è la propria strada di vita.

Toro - il Toro sembra essere il segno più favorito di tutta la settimana. Chi attende l'arrivo di qualche comunicazione importante potrà finalmente gioire, così come chi è alla ricerca di un lavoro in grado di portare una certa stabilità economica si ritroverà a tirare un sospiro di sollievo. Anche in ambito relazionale e sentimentale ci saranno situazioni in grado di portare una svolta importante, e ovviamente positiva, nella propria vita.

Gemelli - una Luna in opposizione potrebbe portare, per il segno dei Gemelli, qualche rallentamento in ambito lavorativo. Non dovrebbero esserci particolari discussioni con il proprio datore di lavoro, né con i colleghi d'ufficio. Tuttavia, riuscire a trovare una soluzione alle problematiche risulterà non troppo semplice. Per quanto riguarda invece la sfera sentimentale, la vicinanza sempre costante del partner aiuterà a riportare la calma e la serenità nelle varie giornate.

Cancro - stando alle previsioni dell'oroscopo, il Cancro sarà uno tra i segni maggiormente fortunati di tutta la settimana. La transizione che accompagnerà la nascita del mese di maggio si farà portatrice di novità interessanti per questo segno zodiacale, donandogli non solo un sorriso sincero, ma anche la possibilità di portare a compimento tutti i lavori lasciati in sospeso e di raggiungere con facilità i propri obiettivi.

Leone - anche questo segno zodiacale si ritroverà a doversi confrontare con più persone ed in più ambiti della propria vita. Con il partner e con i colleghi di lavoro, le discussioni saranno all'ordine del giorno e porteranno qualche nota di confusione nella mente del Leone.

Riuscire a comprendere dove si trovino gli errori fatti non sarà semplice, ed allo stesso modo risulterà complicato sistemare le varie situazioni.

Vergine - che si tratti di una proposta lavorativa o anche solo della possibilità di viaggiare, il segno della Vergine si ritroverà ad accogliere nuove e interessanti notizie in grado di alterare, in maniera positiva, le giornate che seguiranno. Vestirsi di un bel sorriso e affrontare a testa alta quanto si paleserà lungo il cammino non sarà di certo un qualcosa di complicato.

L'oroscopo settimanale, da Bilancia a Pesci

Bilancia - secondo le previsioni dell'oroscopo, la nuova settimana di aprile vedrà le giornate dei nati Bilancia intrise di fortuna sotto ogni aspetto.

In ambito lavorativo potrebbero sopraggiungere novità in grado di portare serenità e felicità per il futuro, così come in amore ci si potrebbe imbattere finalmente nella persona giusta o, per chi l'avesse già trovata, nella possibilità di affrontare il passo decisivo.

Scorpione - l'oroscopo non sembra portare notizie positive per lo Scorpione. Chi gode dell'influenza di questo segno zodiacale potrà avvertire due astri in opposizione: Venere e Mercurio faranno del loro meglio per portare difficoltà e incomprensioni sia all'interno della vita di coppia sia nell'ambito di lavoro. Le discussioni riusciranno a nascere con fin troppa facilità.

Sagittario - l'ambito relazionale, ma soprattutto quello sentimentale, potrebbe non essere così semplice da affrontare in questo periodo.

La monotonia potrebbe averla vinta sulla vita di coppia e portare alla nascita di qualche piccolo dubbio di cui si avvertirà la necessita di parlarne con il proprio partner o con qualche amico. Per tutto il resto, ovvero il lato economico, lavorativo e scolastico, non ci si potrà lamentare assolutamente di nulla.

Capricorno - chi è nato sotto all'influenza del Capricorno potrebbe imbattersi in un periodo non proprio fortunato. Lo stress, agevolato dalla nascita di alcune discussioni in ambito lavorativo, lederà la calma di questo segno zodiacale senza tuttavia intaccarne quel quasi perfetto equilibrio costruito durante le giornate appena trascorse. L'oroscopo, per la settimana in questione, sembra farsi portatore di buone notizie.

Acquario - l'Acquario è uno di quei segni zodiacali che, facendo compagnia all'Ariete, ha deciso di approfittare di questo nuovo periodo di transizione per osservare la propria persona e apportarne delle migliorie. In questa settimana si avrà l'occasione per trovare una sistemazione lavorativa migliore e per modificare radicalmente quella che è la propria sfera sentimentale. Attenzione però a non esagerare, poiché l'imprevisto potrebbe essere sempre dietro l'angolo.

Pesci - l'oroscopo di questa nuova settimana di aprile preannuncia un periodo intenso ed emozionante per i Pesci. L'amore e il romanticismo non abbandoneranno neanche per un secondo il segno zodiacale in questione e gli permetteranno di migliorare la qualità della vita di coppia aggiungendo quel pizzico di sale necessario per stimolare la curiosità e l'entusiasmo del partner.