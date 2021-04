L'Oroscopo di domani 14 aprile è pronto a 'sfornare' una nuova tornata di previsioni. In ballo c'è la giornata di mercoledì, molto importante in quanto segna in Astrologia il passaggio di Venere in Toro. Il suddetto transito, in programma per le ore 18:21, andrà ad aggiungersi alla già presente Luna anch'essa nel segno. Curiosi di mettere in luce anche i segni fortunati in amore e nel lavoro? Ebbene, ad avere la fortuna di essere additati dall'Astrologia in periodo positivo solo altri tre segni, degni di rappresentare la parte migliore dell'universo zodiacale: Gemelli, Toro e Vergine.

Purtroppo, non sarà un periodo buono per un segno in particolare: secondo le previsioni astrologiche del 14 aprile ad avere probabili difficoltà nell'arco della giornata saranno i nativi del Cancro, valutati con tre stelle relative ai frangenti 'sottotono' e quelli dell'Ariete indicati con il 'ko'.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Toro - Venere nel segno;

2° posto - ★★★★: Gemelli, Leone, Vergine;

3° posto - ★★★: Cancro;

4° posto - ★★: Ariete.

Previsioni zodiacali del 14 aprile, amore e lavoro

Ariete: ★★. L'oroscopo del 14 aprile al segno dell'Ariete preannuncia che questa parte della settimana possa essere abbastanza complicata per molti nativi. Le incertezza vissute in questo avvio di aprile dovranno essere tenute a bada.

Dunque state lontano dalle piccole incomprensioni che naturalmente potrebbero emergere in questa nuova giornata. In amore, avrete una Luna agitata sopra il vostro cielo, così da complicarvi un po' la vita. Difficile dire come andrà a finire, molto probabilmente con un nulla di fatto e con un po' di tensione o confusione. Inutile dire però che il vostro stato d'animo, poco propenso alle relazioni umane, mal si concilierà nel periodo con le esigenze delle persone amate: cercate di rimanere calmi se potete!

Single, per voi saranno assolutamente da evitare gli impulsi precipitosi, quei colpi di testa o quelle parole che potrebbero mettervi in cattiva luce. Sappiate che certi atteggiamenti potrebbero avere l'effetto di un boomerang; converrà quindi non rischiare e rimandare a giorno migliori. Nel lavoro, non assumete nuovi impegni: cercate di non affaticarvi troppo!

Purtroppo idee e progetti non vogliono sapere di decollare: incontri ed appuntamenti mancati potrebbero mettervi un po' in ansia.

Toro: ★★★★★. Questa parte della settimana vi vedrà senz'altro super-favoriti con un terzo giorno della settimana sicuramente in grado di regalare ottime soddisfazioni. Non tenetevi per voi incomprensioni o recriminazioni ma cercate di instaurare un dialogo diretto con chi interessa, cercando di puntare ad una giusta riconciliazione. In amore, convincenti e carismatici in qualunque situazione, pur senza darlo a vedere, sarete voi a dettare le regole ed a condurre il gioco. Luna e Venere entrambi nel segno garantiranno tanta passione in più del solito. In aumento il carisma che avrete sugli altri: ideale per progetti ambiziosi col partner e per vivere al meglio il vostro rapporto di coppia.

Single, la felicità sarà sicuramente a portata di mano: le stelle regaleranno emozioni, suggestioni e occasioni a non finire! Sarete infatti più che mai padroni delle vostre emozioni: equilibrati e passionali, con la giusta carica per vivere bene. Non dovete fare altro che approfittare di questo stato di grazia per mettere a segno i vostri colpi nelle faccende di cuore. Nel lavoro, potremmo dire che questa sarà la vostra giornata, almeno secondo gli astri: una luce positiva si rifletterà sui guadagni e sugli investimenti. Presto inizierete a vedere gli albori dei vostri progetti tanto ambiti.

Gemelli: ★★★★. Una giornata abbastanza buona è pronta a far capolino nella vostra quotidianità. Ovviamente, ce ne sono e ce ne saranno di gran lunga migliori, ma accontentatevi, sapendo che qualcuno di certo sta peggio di voi in questo periodo.

Pertanto l'oroscopo sulla giornata di domani prevede che l'amore potrebbe essere divertente e abbastanza stuzzicante. La Luna parzialmente di parte vi farà sentire sintonizzati con l'universo che vi circonda e vi renderà curiosi, vivaci e straordinariamente carini. Vi basterà far l'occhiolino al vostro partner per ottenere la sua totale attenzione. Grazie al vostro fascino, trascorrerete una serata speciale... Single, se pensate di essere pronti a far partire una nuova iniziativa, ecco che la Luna in aspetto semi-armonico vi renderà ancora più desiderosi di lanciarvi e di agire. Fate il primo passo, senza timore, vedrete che gli altri verranno da voi con naturalezza. Nel lavoro, la giornata si aprirà molto bene, perché potreste trovare una novità che vi riguarda e che sembra essere determinante per il vostro successo.

Le configurazioni astrali dovrebbero portare un po' di fortuna in più favorendo l'arrivo di piccole entrate, nonostante la situazione lavorativa non proprio ideale.

Oroscopo e stelle di mercoledì 14 aprile

Cancro: ★★★. La parte interessante questo giro di boa settimanale, secondo quanto messo in evidenza dall'oroscopo di vostra competenza, potrebbe portare qualche problema in seno alla coppia oppure nel rapporto quotidiano con i figli. In questo periodo pertanto è consigliabile cercare di moderare le parole o l'atteggiamento, magari preferendo il buon dialogo all'impulso di reagire con nervosismo. In amore, la ruota non sembra girare come dovuto: discussioni con il partner e delusioni in generale non mancheranno.

Non disperate, perché non tutto il male viene per nuocere. Giocate le vostre carte come meglio potete e se credete di poter fare qualcosa per cambiare la situazione, lanciatevi senza remore. Single, strana giornata, tra sole e nubi. Da un lato Marte dinamico e focoso che vi spingerà a muovervi, divertirvi, praticare con soddisfazione sport preferiti, mentre dall'altro Nettuno timido e impacciato vi spingerà a chiudervi in voi stessi. Nel lavoro invece niente è perduto: in mattinata vi sveglierete un po' angosciati ed intorno a voi vedrete tutto nero: calma. Sarà solamente una sensazione transitoria, non disperate. Il tempo farà il suo corso e vi ricondurrà verso la luce; quello che dovete fare è pazientare.

Leone: ★★★★. La giornata del prossimo mercoledì, coincidente in calendario con il terzo giorno della settimana, si preannuncia in linea con la classica normalità; dunque non troppo positiva ma nemmeno tanto negativa. Ad alcuni di voi nativi una decisione potrebbe cambiare per sempre la vita, tenetelo a mente. In amore intanto, gli influssi favorevoli della Luna in Toro vi renderanno particolarmente passionali. In questo momento avrete voglia di dedicarvi solo a chi amate, consacrando la giornata alla vostra relazione di coppia. Single, il ritmo del periodo sarà molto calmo e disteso: sembra quasi che le ore si allunghino e la giornata non finisca mai (meglio così!). Dentro di voi regnerà la pace e sarete contraddistinti da un gran sorriso sulle labbra, il che forse susciterà invidia di qualcuno tra i vostri amici.

Novità importanti nel mondo del lavoro: l'arrivo di un nuovo collega rivoluzionerà le attuali abitudini interne ma non tutti accetteranno il cambiamento. Voi vi dimostrerete flessibili e cercherete di ristabilire quanto prima l'armonia tra i vecchi e i nuovi colleghi.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 14 aprile, indica un pomeriggio con il punto interrogativo: potrebbero maturare dubbi o incertezze in merito alla propria situazione economica. Attenzione alle spese impreviste o ad alcune scadenze in arrivo prossimamente! In campo sentimentale, la vostra giornata sarà decisamente serena e distesa, sarete al centro delle attenzioni del vostro partner ed anche dei vostri familiari. Il calore umano ed il supporto non vi mancheranno in nessuna occasione e sarete felici e rilassati.

Alcuni di voi sentiranno il bisogno di rivalutare il rapporto, ma dovranno prima di tutto cancellare eventuali risentimenti. Ci saranno comunque i presupposti per ritrovare smalto ed entusiasmo con il partner. Single, l'asso nella manica sarà la capacità di mixare affettività e relax; sia in casa che fuori riuscirete a divertirvi, comunicando apertamente con le persone che vi girano intorno. Ci potrebbe essere una bella voglia di novità e per qualcuno potrebbe esserci l'idea di iscriversi ad un corso yoga, appena possibile. Nel lavoro, non avete mai paura di esporvi o di dire la vostra e questa è una delle vostre maggiori qualità. Avrete la possibilità di far sentire la vostra voce, grazie soprattutto ai tanti colleghi pronti a sostenervi.

