L'Oroscopo di domani 17 aprile tenta di dare una linea guida ai sei segni componenti la prima parte del filotto zodiacale.

In primo piano spicca l'Astrologia sulla giornata di sabato, relativamente al movimento dei pianeti e alle effemeridi in generale. Analizziamo la giornata che verrà, in primis mettendo 'sottosopra' i comparti amore e lavoro, ovviamente in relazione ai soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ad avere dalla propria parte la mano positiva degli astri saranno gli appartenenti a Cancro e Gemelli, definiti a ragione i due segni più fortunati ad inizio weekend.

A favorire la 'top del giorno' ai nativi dello del Cancro, come ovvio che sia, una positivissima Luna nel segno. Periodo ottimo anche per i nativi dei Gemelli: vista la bontà delle rispettive effemeridi, l'Astrologia ha assegnato al simbolo di Aria le cinque stelline della buona fortuna.

Invece, secondo quanto esposto nelle previsioni astrologiche del 17 aprile, a essere un pochino 'tartassati' da diverse dissonanze astrali saranno i nativi della Vergine, previsti in giornata 'sottotono'. Passiamo pure ai dettagli espressi nella scaletta a seguire.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Cancro;

2° posto - ★★★★★: Gemelli;

3° posto - ★★★★: Ariete, Toro, Leone;

4° posto - ★★★: Vergine.

Previsioni zodiacali del 17 aprile, amore e lavoro

Ariete: ★★★★.

L'oroscopo del 17 aprile al segno dell'Ariete preannuncia un fine settimana più che discreto. In generale il periodo sarà scorrevole a tratti e, in altri casi (pochi), potrebbe essere richiesta una migliore gestione nelle situazioni più importanti. In amore, vi sentirete pieni di entusiasmo e ottimismo, avrete voglia di chiacchierare e la persona amata avrà i vostri stessi desideri.

Le luminosissime stelle del cielo vi appoggeranno e finalmente sarà il momento giusto per chiarire definitivamente eventuali malintesi del passato. Single, la parola del giorno dovrà essere tassativamente questa: osare! Dovete farvi capaci del fatto che certe situazioni non cambiano se voi rimarrete fermi: nell'aria c'è molta energia, coglietela e fatevi coinvolgere in qualche attività che non avete mai fatto.

Ottima l'idea di partecipare a qualche iniziativa che avete fino ad ora snobbato. Nel lavoro, la presenza di Mercurio (in congiunzione al Sole) favorirà l'elaborazione di nuove idee e nuovi pensieri. Sarà soprattutto il vostro spirito creativo a travolgervi ed a portarvi lontano, verso progetti ancora sconosciuti ma sicuramente molto interessanti per il futuro.

Toro: ★★★★. Questo sabato l'Astrologia applicata al segno indica che l'inizio del weekend si manterrà sulla linea dell'ottima sufficienza. Se riuscirete ad usare bene la concentrazione non avrete difficoltà a chiudere discretamente il periodo. In amore, vivrete una giornata indimenticabile. Avrete il cuore e i sensi in subbuglio e un intensissimo bisogno di essere coccolati o di dolci attenzioni.

Vi sentirete al settimo cielo e dovrete tutto questo alla persona che avete scelto di amare: preparatevi a vivere momenti di grande complicità con il partner. Single, starete con le persone che vi sono più care e vi divertirete in loro compagnia. In generale vi sentirete apprezzati e benvoluti, come forse non succedeva da tempo. Una novità potrebbe far capolino nella vostra vita regalando tante belle emozioni. Nel lavoro, liberi da pressioni di vario tipo e sostenuti dagli influssi positivi della Luna, sarete pronti ad agire in piena libertà. Tutte le iniziative che prenderete oggi saranno valide e verranno approvate e sostenute dai colleghi, anche da quelli un po' più criticoni.

Gemelli: ★★★★★.

Si prospetta un avvio di weekend splendido per le cose d'amore. Godetevi pure le sensazioni positive che senz'altro proverete: saranno dovute ad un nuovo modo di percepire la realtà, perché tutti gli orizzonti vi sembreranno aperti e le possibilità infinite. La Luna in aspetto armonico amplierà la vostra attuale visione delle cose. Questo potrà portare tante nuove emozioni specie nel rapporto di vita a due. Tante coppie trascorreranno momenti di alta intensità: saprete comprendere al volo i desideri o le aspettative della persona cara al vostro fianco, riuscendo a soddisfare con pienezza ogni aspettativa. Single, ci vorrebbe una pausa ristoratrice dopo le fatiche e le turbolenze vissute nei giorni scorsi.

Dunque accogliete con piacere questo sabato in cui potrete godere di tempo e di tranquillità. Pur senza essere spettacolare, la giornata avrà il grande pregio di farvi riflettere permettendo di organizzare programmi sentimentali molto interessanti. Nel lavoro, la Luna sarà un balsamo davvero prodigioso per l'umore soprattutto, se avete tra le mani un'idea per un progetto molto ambizioso. Non mancheranno incontri e conoscenze che vi torneranno utili molto presto.

Oroscopo e stelle di sabato 17 aprile

Cancro: 'top del giorno'. In amore, la presenza della Luna amica del segno vi regalerà una grande serenità e garantirà un'ottima comunicazione all'interno della coppia. Potrete così affrontare con il vostro partner anche i discorsi più complicati e pesanti senza temere ripercussioni.

In alcuni casi poi, oltre a realizzare qualcosa di positivo, userete la vostra intelligenza per riportare dalla vostra una questione che fino a pochi giorni fa vi ha tenuto con il fiato sospeso. Single, bene i rapporti, meglio ancora se virtuali o lontani quanto basta da non attentare alla vostra indipendenza. Tranquilli, saranno ugualmente stuzzicanti e coinvolgenti. Gira tutto a meraviglia in questo periodo, pertanto sarete forti, energici e la vita sentimentale godrà un momento eccezionale. Nel lavoro, vi sveglierete propositivi, combattivi e pieni di fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità grazie alle positive influenze planetarie. Questo status vi porterà lontano e vi farà mettere a segno degli ottimi risultati.

Imparate a credere sempre nelle vostre potenzialità ed a sorridere alla vita: tutto andrà alla grande!

Leone: ★★★★. Tutto andrà per il meglio, godrete di un rapporto di coppia quanto mai rassicurante per stabilità e solidità. La Luna vi renderà sicuri di voi stessi e pronti ad impegnarvi in tutto ciò che vi garantisca un futuro sereno. Che si tratti di una convivenza, un matrimonio raggiungerete il vostro obiettivo senza dover superare ostacoli impossibili. Single, questo giorno vi vedrà in pieno fervore di attività, presi da mille idee che sentirete di dover realizzare tutto e subito, mentre alcuni problemi troveranno la giusta soluzione, regalandovi serenità e pace. Nel lavoro, la Luna vi renderà molto più completi di quanto siate stati negli ultimi giorni, le vostre idee non appariranno più campate in aria, ma si potranno tastare con mano.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, sabato 17 aprile, indica che vi sentirete sotto gli occhi di tutti, nel bene e nel male. Nel bene perché otterrete delle soddisfazioni, nel male perché avrete il timore di essere invidiati. Nel mirino ci saranno i rapporti, sia privati che sentimentali. Qualunque sia la relazione affettiva in corso, non sarà facile mantenere saldo in carreggiata il rapporto di coppia, quindi metteteci tutto il vostro impegno. Single, non portate rancore, piuttosto affrontate di petto le persone con le quali ci potrebbe essere una palese ostilità: capita sempre di avere opinioni divergenti, ma non per questo si devono chiudere i rapporti. Ragionando con calma ritroverete il senno e le parole adatte e tutto si risolverà positivamente.

Nel lavoro sarà un sabato con tanti impegni, proposte da valutare, progetti da ultimare. Non resta che rimboccarsi le maniche e portare pazienza. Se qualcosa andasse storto nei vostri programmi, non prendetevela e fate di necessità una virtù!

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di sabato 17 aprile.