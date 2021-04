L'Oroscopo di domani 19 aprile focalizza l'attenzione sul primo giorno della nuova settimana. In analisi i primi sei segni dello zodiaco, ossia Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: curiosi di sapere come andrà nel periodo l'amore e il lavoro? In questo caso, la buona protezione degli astri andrà a tutto vantaggio dei nati sotto al segno dei Toro, rilevati quest'oggi al 'top del giorno' grazie all'ingresso del Sole nel segno e in contemporanea congiunzione a Mercurio. Diciamo subito che ad avere il costante appoggio astrale nella giornata sotto esame, oltre al già citato Toro, anche gli amici nativi del Cancro e ovviamente del Leone, valutati entrambi con le cinque stelline riservate ai periodi a massima positività.

Di diverso atteggiamento il periodo, secondo le previsioni astrologiche del 19 aprile, nei riguardi di Gemelli e Ariete, ambedue sottoposti a fluttuazioni astrali di notevole entità da parte di pianeti ostici e dissonanti.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Toro;

2° posto - ★★★★★: Cancro, Leone;

3° posto - ★★★★: Gemelli;

4° posto - ★★★: Ariete.

5° posto - ★★: Vergine.

Previsioni zodiacali del 19 aprile, amore e lavoro

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 19 aprile al segno dell'Ariete indica una giornata "sottotono". In amore, vi sentirete come travolti da un banco di nebbia che offusca la vista e disorienta: non riconoscerete più i vostri punti di riferimento. Un consiglio: rilassatevi e riprendete fiato completamente prima di mettervi in gioco.

Intanto l'invito e di non dare per scontate certe cose, soprattutto in ambito di coppia. I sentimenti vanno coltivati sempre, altrimenti appassiscono e muoiono. Single, vi aspetta una giornata non particolarmente brillante a causa di astri dissonanti: troppi intralci e confusione vi faranno perdere la serenità acquisita nei giorni scorsi.

Non riuscirete a tenere a freno la vostra emotività e la tensione che avete accumulato nel corso della giornata potrebbe sfociare in una discussione familiare. Nel lavoro, non rattristatevi se ciò che desiderate sarà troppo in alto e andrà ben oltre la vostra portata. Abbandonate per un attimo i vostri progetti perché le stelle vi richiameranno alla concretezza: concentratevi sulle piccole cose.

Toro: 'top del giorno'. In amore, avrete un cielo splendente: il Sole in ingresso nel segno! Una volta rotto il ghiaccio, tutto verrà da sé e sarà più semplice del previsto: non incontrerete grandi difficoltà, se avete una vita di coppia stabile realizzerete un'ottima intesa con il partner. Saprete dove e come fare degli interventi mirati per migliorare la vostra vita sentimentale. L'affettuosità e il pensare positivo vi porteranno sicuramente sulla buona strada. Single, l'amore potrebbe bussare alla vostra porta grazie alla posizione del Sole: sarà questo il momento ideale per viverlo con slancio ed entusiasmo. Non formulate troppi pensieri, non interrogatevi in maniera assillante sul futuro, ma vivete e godete quello che verrà e sarete ampiamente soddisfatti.

Nel lavoro, gli astri vi osserveranno con interesse e vi sosterranno anche nelle iniziative più spericolate. Intuito e fiuto per gli affari saranno particolarmente stimolati che vi consentiranno di elaborare strategie vincenti per qualunque problema o situazione.

Gemelli: ★★★★. Questo lunedì la vita di coppia non è mai stata così facile e così divertente come da un po' di tempo a questa parte. Quasi tutti i vostri desideri potrebbero essere esauditi, ovviamente con l'aiuto del partner, a patto che non siano davvero impossibili. Single, il parziale sostegno della Luna sbloccherà finalmente alcune situazioni sentimentali un po' frenate dagli eventi e dalle circostanze. Sarete pronti a lanciarvi ed a osare anche se non sarete sicuri di essere ricambiati, ma vedrete che il vostro coraggio verrà premiato.

Non ponete limiti alla fantasia ed alla voglia di amare, non affidatevi pigramente all'iniziativa altrui, ma corteggiate e conquisterete chi desiderate. Nel lavoro, fidatevi della vostra intelligenza e delle capacità che avete di analizzare le situazioni. Le vostre conclusioni saranno rapide e corrette e vi permetteranno di essere sempre un passo avanti gli altri.

Oroscopo e stelle di lunedì 19 aprile

Cancro: ★★★★★. In amore, sarà la giornata giusta per seminare: il terreno si presenta fertile e voi sarete in piena armonia con tutto ciò che vi circonda. I progetti che vi interessano sono realizzabili e la vita affettiva si esprimerà liberamente, vincendo dubbi ed incertezze. È vero, ci sono aspetti della relazione che dovrete migliorare, ma non potete negare che la stabilità affettiva in alcuni momenti è molto rassicurante.

Single, avrete un'umore leggero e soave, per una giornata soft; tutto scivolerà sui binari giusti, senza grandi problemi. Saprete cavarvela bene in ogni situazione. In molti casi riuscirete a cogliere e godere di ogni istante, ritrovando qualcosa che in passato avevate perso: magari un'emozione, un interesse, una persona a voi cara. Impegno e costanza saranno elementi necessari per farvi largo nel lavoro. Qualche ostacolo lo incontrerete, ma la vostra tenacia e la vostra abilità vi consentiranno di procedere diritti come un treno.

Leone: ★★★★★. Si preannuncia una romantica giornata, dove effettivamente sentirete di essere amati. Dal canto vostro quindi, svelerete il vostro lato dolce e sensibile che avete accanto.

La giornata vi regalerà tanta sensualità e tanto romanticismo, così i vostri pensieri saranno colorati di rosa. Sia voi che il vostro partner non vedrete l'ora di trascorrere tutto il tempo in serenità e in sintonia. Single, se si parla d'amore un dono, un fiore o un piccolo oggetto potrà bastare a dichiarare sentimenti e desideri inespressi. Abbiate il coraggio di sorprendere e vedrete che sarà meraviglioso abbandonarsi al più puro dei sentimenti. Sul lavoro, una volta data la parola vi impegnerete in ogni modo per mantenerla. Ciò a cui tenete di più, è risaputo, è essere reputati onesti e credibili, quindi date ascolto al buon senso ed all'intuito e arriverete lontano.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, lunedì 19 aprile, consiglia a voi nativi di non reagire se vi doveste sentire giù.

Aprite il cassetto dei ricordi, pensate a qualcosa che vi ha fatto piacere e ritroverete il sorriso, farete così felici voi e chi avete accanto. Single, intorno a voi ci potrebbe essere molta agitazione e sapete bene perché, ma nonostante questo non potrete fare niente per cambiare la situazione. Pensate dunque solo a voi e non mettete in giro voci strane perché i pettegolezzi potrebbero arrivare alle persone sbagliate, rovinandovi la giornata e la serenità. Se poi gli imprevisti dell'ultimo minuto non dovessero piacervi, iniziate a metabolizzare l'idea che potranno presentarsi, così da evitare di farsi prendere da un'ansia ingestibile. Gli eventi non capitano mai per caso, quindi cercate sempre una nota positiva ed un'opportunità di crescita.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di lunedì 19 aprile.