L'Oroscopo di domani 22 aprile riapre il discorso sulle previsioni astrologiche in concomitanza con l'inizio di una nuova giornata. Ad essere direttamente interessati dalle nostre analisi astrali saranno i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Per la cronaca, in questa parte della settimana le effemeridi ci riservano alcune splendide sorprese. Tra le altre, il preziosissimo supporto offerto dalla Luna in Vergine e, nel contempo, anche in trigono al Sole in Toro. Ansiosi di sapere quali sono i segni più fortunati di giovedì? Il responso direttamente dalle stelle del giorno, riepilogato nelle previsioni astrologiche del 22 aprile e poi anche nella scaletta sintetica seguente.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Vergine (Luna nel segno);

2° posto - ★★★★★: Ariete, Leone;

3° posto - ★★★★: Toro, Gemelli;

4° posto - ★★★: Cancro.

Previsioni zodiacali del 22 aprile, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 22 aprile al segno dell'Ariete indica che il prossimo giovedì sarà più che convincente. Saprete condurre al meglio eventuali relazioni sentimentali/professionali e, probabilmente, farete un incontro davvero inaspettato quanto fruttuoso. In amore, potrete tranquillamente, staccare la spina e fare tutto al rallentatore: stare in compagnia del partner o semplicemente da soli, l'importante è che il motto sia “relax”. Anche qualche ora di silenzio assoluto vi aiuterà a distendere corpo e mente senza pensare al domani.

Single, il cielo vi regalerà sicuramente molte soddisfazioni! Sollecitati dalla Luna in Vergine, potrete distrarvi dai problemi personali e familiari e dedicare tempo a voi stessi, alle persone a voi care ed alle cose che danno piacere. Nel lavoro intanto stanno per arrivare buone notizie, anche dal punto di vista economico.

Questo per voi sarà un momento di espansione e di crescita, sia professionale che personale: sarete così pronti per nuove ed elettrizzanti esperienze lavorative.

Toro: ★★★★. Giornata discreta, valutata con le quattro stelle indicative di routine e normalità assoluta. Dovreste lavorare di più su quei rapporti che risentono di un pizzico di tensione, infondendo magari più serenità o spontaneità: questo suggerimento è valido soprattutto in ambito lavorativo nonché in famiglia.

In amore, la presenza della Luna in Vergine sarà per voi lo stimolo necessario a farvi prendere delle decisioni importanti sulla vita di coppia. Il dialogo sarà una parte importante ed imprescindibile del recupero di un legame un po' spento, per renderlo sicuro e duraturo. Single, potrete contare su una buona giornata, su un clima di distensione, nonché su rinnovate energie. Potrete così riscoprire il gusto di fare le cose che più vi piacciono, come ultimare alcuni lavori in casa e scovare prodotti, articoli vantaggiosi di qualità in internet. Nel lavoro, avrete la possibilità di trovare ottime soluzioni in merito ad una situazione che durante questa fase vi ha reso ansiosi o messo in difficoltà.

Ogni tanto, per realizzare un progetto o per concludere un affare, basta semplicemente saper chiedere alle persone giuste. Buttatevi una volta tanto e abbiate quella grinta che tirate fuori nei rapporti personali.

Gemelli: ★★★★. Il prossimo giovedì non presenta penalizzazioni importanti. Anzi, quasi tutto il periodo potrebbe scorrere all'insegna della calma e nella serenità più assoluta. Diciamo pure che, forse, un paio di progetti che avete da parte da un bel po' di tempo potrebbero finalmente essere messi in gioco. In amore, i sentimenti resteranno i protagonisti indiscussi della giornata; momenti di tenerezza e novità non mancheranno per chi è in coppia. Si aprirà una via d'uscita per i problemi che si dovessero presentare in questo periodo o nel tardo pomeriggio.

Comunque la vita affettiva in generale sarà gratificante: chi recentemente avesse vissuto in periodo un po' instabile, riprenderà slancio e l'intesa sarà al massimo. Single, se cercate una ventata di novità, fare ricorso alle esperienze del passato. Tale scelta potrebbe rivelarsi come la giusta chiave di lettura sciogliendo nodi e dubbi. Le incertezze ogni tanto possono fare del bene: aiutano a crescere ed a non sbagliare. Nel lavoro, la giornata scorrerà all'insegna del buonumore. Nuovi progetti, esperienze insolite e ispirazioni improvvise! Con la forza che nasce dalla sicurezza in voi stessi, coinvolgerete i colleghi in un'iniziativa che vi sta a cuore.

Oroscopo e stelle di giovedì 22 aprile

Cancro: ★★★. All'orizzonte si staglia per voi del segno un giovedì davvero poco congeniale ai vostri interessi, soprattutto sul lato affettivo e, più in generale, nei rapporti interpersonali. A rendere poco confortevole la giornata, rendendola in questo caso "sottotono", certamente astri poco affabili verso il vostro simbolo astrale. Probabilmente non riuscirete a fare ciò che avevate programmato, se non scendendo un po' a compromessi: mostratevi flessibili. In amore, se vi sentirete in crisi con la persona amata sarà perché le attenzioni ricevute vi sembreranno insufficienti o forse esistono già reali motivi di scontento. Affrontate la cosa serenamente, perché un cielo ambiguo vi sovrasterà.

Se ci fosse qualche incomprensione col partner, sarebbe meglio per voi tenersi alla larga da discussioni: uscite insieme oppure cercate qualche altro diversivo per risolvere ogni problema. Single, una leggera inquietudine vi farà capire che dovete staccare la spina: dedicando più tempo al riposo ed ai vostri familiari. Dovete ritrovare ritmi più naturali e godere serenamente la vicinanza dei vostri cari. Nel lavoro, rispettate un impegno fissato da tempo. Se dovete ultimare ancora qualche cosa, operate con calma e massima precisione, in modo da non trascurare nessun dettaglio; qualcuno non aspetta altro che un vostro passo falso.

Leone: ★★★★★. Questa parte della settimana vi vedrà senz'altro super-favoriti, con un giovedì sicuramente in grado di regalare ottime soddisfazioni.

Non tenetevi per voi incomprensioni o recriminazioni ma cercate di instaurare un dialogo diretto con chi interessa, soprattutto puntare ad una giusta riconciliazione. In amore, per essere felici non avete bisogno di avventure entusiasmanti ma semplicemente di passare del tempo con le persone che amate. La vostra relazione sentimentale sta diventando sempre più solida: potete ringraziare la Luna positiva per questo rapporto così speciale. Single, cogliete l'occasione per rimettervi in contatto con persone che non sentivate da molto tempo: proponete loro un incontro per una caffè o una piacevole passeggiata, evitando di presentarsi a mani vuote, portate un biglietto o un dolcetto: farete così una bella figura.

Nel lavoro, la vostra risaputa precisione vi porterà a fare stime e bilanci di giorno in giorno. Così, in questo giovedì, realizzerete che le vostre azioni ed i vostri propositi saranno sicuramente tutti ben indirizzati, cosa che vi farà molto piacere. Presto scoprirete che alcune previsioni finanziarie si riveleranno azzeccate.

Vergine: top del giorno. L'oroscopo di domani, giovedì 22 aprile, preannuncia una giornata certamente meravigliosa, servita su di un piatto d'argento da una sensuale Luna in Vergine. Pronti a gongolare in primis in amore? In vista interessanti opportunità da cogliere in campo affettivo e anche nelle amicizie: visto l'ottimo periodo, si consiglia di porre rimedio ad alcuni contrasti con il partner, spesso all'ordine del giorno.

In campo sentimentale, la dolcezza della Luna vi permetterà di ritagliarvi parecchi momenti da dedicare alla vita privata. Riuscirete ad assaporare ogni attimo trascorso insieme alla persona amata e potreste anche ricevere una notizia attesa da tempo che vi renderà molto felici. Single, questo giovedì potrebbe arricchirsi con delle piacevoli sorprese: condividete l'entusiasmo con i vostri amici, magari rivolgendo loro un pensiero carino, insieme ad un vostro sostanzioso aiuto. Nel lavoro, siete sempre super attivi e riuscite a fare tante cose: complimenti! Gli astri però consigliano di concentrare le vostre energie su quel progetto che sapete, ultimamente un po' trascurato. La carica già l'avete, servirà davvero poco a chiudere in bellezza!

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di giovedì 22 aprile.