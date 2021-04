L'Oroscopo di domani 30 aprile è pronto a mettere in chiaro come sarà la giornata di venerdì. In evidenza soprattutto la classifica con le stelline attribuite ad ognuno dei sei segni rappresentanti la prima tranche dello zodiaco. Altresì, non mancheranno come sempre le attesissime previsioni astrali incentrate sull'amore e sul lavoro in esclusiva per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Curiosi di sapere cosa hanno in serbo gli astri per il vostro segno? Come anticipato già nel titolo principale, a gongolare nel periodo indicato saranno certamente tutti coloro nati nel segno del Leone, quest'oggi meritevoli di avere cinque stelline fortunate in ambito sentimentale.

Ottime chance ovviamente anche per quelli del Cancro, super-favoriti da uno strepitoso Giove in trigono a Marte, quest'ultimo presente nel segno dello stesso Cancro.

Invece, ben poche le speranze di portare a termine qualcosa di soddisfacente per coloro appartenenti all'Ariete: secondo le previsioni astrologiche di venerdì 30 aprile, ai nativi nel predetto simbolo di Aria arriveranno flussi generati dalla negativa specularità di Marte e Luna. Passiamo alle analisi approfondite sui singoli segni, ovviamente dopo aver dato uno sguardo alla classifica di venerdì.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Cancro, Leone;

2° posto - ★★★★: Toro, Gemelli, Vergine;

3° posto - ★★★: NESSUNO

4° posto - ★★: Ariete.

Previsioni zodiacali del 30 aprile, amore e lavoro

Ariete: ★★.

L'oroscopo del 30 aprile al segno dell'Ariete annuncia un venerdì abbastanza impegnativo, a tratti anche pesantuccio... L'Astrologia indica pertanto un periodo abbastanza deludente: una persona (che sapete) sembrerà come se facesse di proposito a farvi arrabbiare e, alla fine, potreste anche non reggerla più! In amore, la trappola che questo giorno vi tenderà è quella dell'eccessiva disponibilità nei confronti di chiunque: tutti pretendono qualcosa da voi e qualche volta vi sentite un po' sotto assedio.

Del resto li avete abituati male, siete sempre un po' troppo generosi del vostro tempo e gli altri ne approfittano, soprattutto il partner. Single, gli impegni sono pressanti ma in questo fine settimana sarete organizzati, efficienti e soprattutto decisi a non dare ascolto a chi tentasse di mettervi fretta. Così, di fronte a stati d'ansia o eventuali nervosismi, rigenerare il fisico e la mente con tecniche orientali antistress sarebbe l'ideale.

Nel lavoro, il giorno si annuncia senza dubbio, complicato. Le vostre tasche potranno riempirsi e svuotarsi in un attimo senza ben capire come ciò succeda e come possiate regolarvi in proposito: state attenti!

Toro: ★★★★. La giornata di venerdì è prevista per voi nativi all'insegna della normale routine. In campo interpersonale specialmente, per migliorare il dialogo e i buoni rapporti dovreste fare qualche piccola rinuncia, ma alla fine non rimarrete delusi. In amore, le stelle vi infonderanno una carica incommensurabile, così la giornata sarà vivacissima e ricca di sorprese intriganti. Le coppie vedranno soprattutto in serata consolidarsi alcuni importanti progetti a cui pensavano da tempo, il cielo vi addolcirà e vi renderà sensibili alle manifestazioni affettive.

Avrete voglia di coccole e la giornata vi aiuterà a comunicare perfettamente con il partner. Single, la vostra dedizione nei confronti degli amici è grande e quando uno di loro si trova in difficoltà siete subito pronti per accorrere ed aiutarli. Avrete la possibilità di dare anche dei buoni consigli a qualcuno. Nel lavoro, se le vostre finanze stessero precipitando, finalmente è arrivato il momento in cui queste si risolleveranno. Potrete quindi tornare ad essere tranquilli sul fronte economico e sistemare una volta per tutte i vecchi conti rimasti in sospeso.

Gemelli: ★★★★. La giornata sotto analisi si incamminerà sulla lama della pericolosa normalità, senza troppe difficoltà ma nemmeno tante soddisfazioni da registrare.

Inutile pretendere di realizzare tutto e subito, ogni cosa ha bisogno dei propri tempi, sappiatelo. Quello che dovreste fare è semplicemente continuare ad andare dritti per la vostra strada. In amore, se desiderate una vita sentimentale più intensa, cercate di stimolare di più la partecipazione del partner vedendolo più spesso o favorendo il dialogo. Così facendo, l'amore sarà al centro dei vostri interessi: capirete ciò che vi rende felice solo inseguendo i vostri sogni oppure collaborando alla realizzazione di quelli del partner. Single, la Luna vi regalerà un atteggiamento molto propositivo nei confronti degli eventi. La scintilla che accenderà il vostro entusiasmo arriverà dalla vita sentimentale: una novità inaspettata vi lascerà a bocca aperta, poco ma sicuro!

Nel lavoro, la Luna vi farà l'occhiolino ed anche se gli impegni dovessero aumentare o assumere connotazioni gravose, riuscirete sempre ad affrontare ogni situazione con intraprendenza. Prendete in considerazione solo gli aspetti pratici delle cose.

Oroscopo e stelle di venerdì 30 aprile

Cancro: ★★★★★. Il prossimo venerdì partirà ed evolverà a massima positività, dando a questa parte della settimana vigore e spirito giusti. In generale, sarete carichi di energia e saprete trasmettere una grande vitalità in special modo al vostro rapporto di coppia. Unica cosa, dovrete impegnarvi abbastanza per far durare ciò che avrete nel frattempo iniziato, il più a lungo possibile. In amore, la dolcezza e la tenerezza degli affetti familiari vi renderanno socievoli, facendovi comunicare con spontaneità i vostri sentimenti.

Il Sole sembra splendere in maniera particolarmente intensa, così sarà ottima la sintonia con il partner. Single, vi aspetta una giornata veramente straordinaria, grazie alla contemporanea buona disponibilità della Luna in Capricorno la vita amorosa sarà dolce come il miele: non mancheranno momenti entusiasmanti anche per quanto riguarda la vita sociale. Nel lavoro, ottimisti ed intraprendenti metterete a segno un gran numero di successi: tutti apprezzeranno questa vostra insolita radiosità e ne gioiranno insieme a voi. Giornata ideale per pensare agli investimenti economici da effettuare molto presto.

Leone: ★★★★★. Questa parte conclusiva della settimana per voi del Leone si presenta con tutte le carte in regola per sbancare in amore e sfondare in altri settori della quotidianità.

In base a quanto estrapolato dalle effemeridi di vostra competenza, si profila per molti un ottimo giorno: la posizione degli astri a maggior positività certamente lo confermeranno. In amore, con la Luna amica potrete dare un nuovo ritmo alla vostra giornata dedicandovi a diverse faccende contemporaneamente. Venere altresì vi renderà particolarmente gioiosi, vivaci e coinvolgenti nei confronti del partner. Single, il Sole governatore del segno si troverà in posizione armonica da cui poter inviare degli ottimi influssi. Sarete legati alla conoscenza e alla scoperta di nuove strade da percorrere: in questo periodo avrete senz'altro meno paura del solito nell'osare... Nel lavoro infine, sicuri di voi stessi come sempre del resto, affronterete questo giorno come se nulla fosse.

Ed in effetti sarà proprio così, dal momento che il cielo vi vuole bene e vi regalerà posizioni planetarie favorevoli. Porterete a termine e con successo i progetti che più vi premono.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 30 aprile, indica che la giornata sarà mediamente accettabile anche se, soprattutto in determinati momenti, potrebbero sortire leggere difficoltà. In campo sentimentale, i pianeti sopra il vostro capo rischiareranno la vostra mente facendo buon gioco quanto in amore tanto nelle amicizie. Nel rapporto di coppia il senso della baruffa sarà ritrovarsi e fare pace, così da trascorrere una serata piacevole ed intrigante i n sintonia con chi si ama veramente. Single, se avete il cuore libero sappiate che questo venerdì potrebbe essere relativamente facile incontrare una persona che vi faccia battere il cuore e di conseguenza perdere la testa.

La Luna infatti si trova in aspetto semi-armonico e sta per regalare dei momenti di intensa emozione. Nel lavoro, i pianeti veloci vi sostengono, non vi faranno perdere il contatto con la realtà; in primo luogo finanze ed amicizie nate sul lavoro. Con Giove dalla vostra parte, gli investimenti saranno al sicuro; ora tocca a voi rimpinguarli con nuove strategie e nuove iniziative.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di venerdì 30 aprile.