L'oroscopo della giornata di lunedì 12 aprile prevede un Toro più aperto al dialogo, soprattutto nei confronti del partner, merito della Luna che passa in congiunzione, mentre per il Cancro potrebbero esserci notizie inaspettate per quanto riguarda il lavoro. Leone sarà in lieve calo dal punto di vista sentimentale, mentre Vergine potrà vantarsi di essere tra i migliori segni della giornata. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 12 aprile.

Previsioni oroscopo lunedì 12 aprile 2021 segno per segno

Ariete: si apre una nuova settimana per voi nativi del segno, e si appresta ad essere anche questa piuttosto soddisfacente.

In ambito sentimentale potrete contare ancora una volta sulla buona posizione di Venere, che terrà alta l'intesa tra voi e la vostra anima gemella. Se siete single avrete tanti sogni da realizzare, ma anche tanta voglia di fare. Nel lavoro intraprendenza e buone idee saranno il mix perfetto per una giornata proficua. Voto - 8,5

Toro: un oroscopo finalmente interessante per voi nativi del segno, almeno per quanto riguarda i sentimenti. La Luna infatti si troverà in congiunzione al vostro cielo, e in amore la vostra costante ricerca del dialogo troverà soddisfazioni, permettendovi inoltre di ravvivare un po’ il vostro rapporto. Se siete single avrete un forte bisogno di approvazione, soprattutto se siete nati nella prima decade.

In ambito professionale con questo cielo forte sarebbe più opportuno se vi dicessero gli altri cosa fare. Voto - 7+

Gemelli: sarà una giornata tutto sommato discreta secondo l'oroscopo del 12 aprile. Questo cielo prevede una discreta Venere in sestile dal segno dell'Ariete, e se avete un rapporto già da diverso tempo, non avrete nulla da temere.

Se siete single cercate di frequentare solo chi riesce a infondervi molta serenità. In ambito lavorativo questa vostra positività dovrà essere usata a vostro vantaggio, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7,5

Cancro: inizio di settimana leggermente migliore rispetto alla precedente per voi. La Luna si troverà in sestile dal segno del Toro, e in amore forse potreste provare a chiarire con il partner, ma evitate ogni tipo di vittimismo.

Se siete single non fate di ogni disguido una tragedia. In ambito lavorativo state andando come previsto dalla vostra tabella di marcia, ma occhio ad eventuali notizie inaspettate. Voto - 6,5

Leone: la vostra giornata sarà più improntata sul lavoro e sull'efficienza secondo l'oroscopo della giornata di lunedì 12 aprile, anche se sapete benissimo che non potete pretendere di raggiungere risultati stellari. In ambito sentimentale purtroppo la Luna sarà in quadratura, e in questo momento astrologico potrebbe rappresentare un problema in quanto tra non molto Venere si sposterà in posizione sfavorevole. Che siate single oppure no, meglio rafforzare i vostri legami finché siete in tempo, evitando di causare incomprensioni.

Voto - 7-

Vergine: indubbiamente tra i segni zodiacali migliori in questa giornata, merito della Luna in trigono dal segno del Toro che andrà ad esaltare il vostro rapporto, e anche il vostro buon umore, particolarmente contagioso. Se siete single potreste verificare se quella persona di cui siete cotti, sia quella adatta a voi. In ambito professionale potreste vedere un progetto finalmente concretizzarsi, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8,5

Bilancia: giornata ancora sottotono per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, nonostante la Luna si trovi in una posizione migliore. Per quanto riguarda i sentimenti vorreste che le persone intorno a voi affermino il vostro valore, ciò nonostante con il vostro carattere un po’ altalenante non potete pretendere miracoli.

Sul fronte professionale il periodo si presenta piuttosto entusiasmante, con qualche piccola soddisfazione data da Giove e Saturno. Voto - 6

Scorpione: in questa giornata non sarà necessaria la vostra eleganza e il vostro fascino per conquistare la vostra anima gemella, o la persona che vi piace. Secondo l'oroscopo, con la Luna in opposizione non potrete prendere tanto dalla vostra amata, ragion per cui meglio non tirare troppo la corda. Per quanto riguarda il lavoro se commettete un errore, cercate di ripararlo, e andate avanti, cercando di raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 6,5

Sagittario: configurazione astrale davvero soddisfacente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, con Venere in trigono dal segno dell'Ariete che darà ulteriore sostegno al vostro rapporto.

Sarete particolarmente romantici e sensuali nei confronti del partner, ed entrare in un vortice di passione sarà facile per voi. Se siete single la vostra vita potrebbe cambiare quando incontrerete una persona interessante. Nel lavoro questo periodo si rivelerà piuttosto soddisfacente, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8

Capricorno: cielo leggermente migliore da questa giornata secondo l'oroscopo grazie alla Luna in trigono, ma non per questo di colpo la vostra vita tenderà ad essere splendente. Vedetela più come un'occasione per cercare di risollevarsi e riconquistare la fiducia della vostra anima gemella. Se siete single potrebbe essere un buon momento per fare un bilancio dei vostri rapporti affettivi.

In ambito professionale sarete più ottimisti, e troverete più facilmente la soluzione ai vostri problemi. Voto - 6,5

Acquario: previsioni astrali che vedranno purtroppo la Luna in quadratura per voi. In amore ci sarà qualche piccolo imprevisto, che se però riuscirete a gestire bene insieme al partner, potreste anche superare. Basterà avere fiducia in voi e nella persona che avete al vostro fianco. Se siete single se non c'è qualcuno nel vostro cuore, potete sempre rivolgervi ai vostri affetti più cari. Nel lavoro riuscirete a portare a termine con grande agilità alcune mansioni rimaste in sospeso. Voto - 7,5

Pesci: ottima Luna in sestile in questa giornata secondo l'oroscopo. Per quanto riguarda i sentimenti potrete contare sulla fiducia del partner, che vi aiuterà in ogni momento, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Se siete single eventuali coinvolgimenti romantici potrebbero intensificarsi. Nel lavoro sfruttate al meglio le vostre capacità organizzative per mettervi davanti ai vostri colleghi. Voto - 7,5