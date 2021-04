L'oroscopo della giornata di sabato 17 aprile prevede un buon momento sul lavoro per i nativi della Vergine, che otterranno risultati migliori, mentre Venere in trigono per il segno del Capricorno regalerà discrete emozioni con il partner. La Bilancia avrà il pieno controllo della situazione delle proprie mansioni, mentre il Leone potrebbe fraintendere qualcosa al lavoro. Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 17 aprile 2021.

Previsioni oroscopo sabato 17 aprile 2021 segno per segno

Ariete: periodo tutto sommato discreto per quanto riguarda i sentimenti secondo, grazie alla Luna in sestile dal segno dei Gemelli.

Godrete di una discreta intesa di coppia, che vi regalerà dolci emozioni con la vostra anima gemella. Se siete single rimettersi in gioco in amore sarà possibile, dunque non smettete di provarci. Per quanto riguarda il lavoro non vi fermerete un attimo, grazie alle mille idee che girano nella mente. Voto - 8,5

Toro: una giornata davvero convincente sotto il profilo sentimentale secondo l'oroscopo. Con Venere in congiunzione ogni rapporto andrà a gonfie vele, con tante belle emozioni da vivere, ma anche qualche progetto che finalmente si sblocca. Se siete single ci sarà tanto equilibrio tra relazioni sociali e impegni personali. Settore professionale ancora poco convincente, ma qualcosa forse sta iniziando a muoversi.

Voto - 7,5

Gemelli: sfera sentimentale ottimale per i nativi del segno grazie alla Luna in congiunzione. Avrete modo di fare delle scelte importanti per il vostro futuro, e per la vita di coppia, ma anche i cuori solitari avranno tale possibilità. Per quanto riguarda il lavoro ci saranno delle occasioni da prendere al volo, e con questo cielo sicuramente saprete farvi valere, soprattutto i nati nella seconda decade.

Voto - 8,5

Cancro: i single potrebbero essere un po’ restii a lasciarsi andare, ciò nonostante se avranno davanti la persona giusta, potrebbero farsi avanti. Per chi ha una relazione stabile non ci saranno grandi emozioni, ma il vostro rapporto funzionerà bene. Per i cuori solitari non si escludono nuove storie d'amore, dunque occhi e orecchie aperti.

In ambito lavorativo attenzione perché tenere alta la concentrazione a volte non è facile. Voto - 7+

Leone: oroscopo della giornata di sabato 17 aprile che vedrà la Luna favorevole, ma Venere in quadratura dal segno del Toro. In ambito sentimentale attenzione alle distanze perché potrebbero far male al rapporto. I single potrebbero provare dei sentimenti d'affetto, solo che con questo cielo potrebbe essere faticoso esprimerli. Attenzione anche in ambito lavorativo perché potreste arrivare a fraintendere ciò che hanno da dirvi i colleghi, forse anche per via di un po’ di distrazione. Voto - 6

Vergine: arriva un periodo migliore per quanto riguarda il settore professionale, mostrando un buon spirito d'iniziativa e una discreta creatività.

In amore la Luna sarà ancora in quadratura, ma non ancora per molto fortunatamente. Cercate dunque di non infastidire troppo il partner per il momento. Se siete single potreste non essere in vena di troppe effusioni, ciò nonostante non vuol dire che non potete concentrarvi su altro. Voto - 7-

Bilancia: un’altra giornata davvero positiva per i nativi del segno, merito della Luna in trigono dal segno dei Gemelli. Sul fronte sentimentale verrete travolti da una forte serenità, e il desiderio di romanticismo si farà sentire non poco. I cuori solitari forse faranno un po’ troppo i piacioni, ma forse a qualcuno potrebbe anche piacere questo atteggiamento. Per quanto riguarda il lavoro avrete il pieno controllo delle vostre mansioni, ottenendo grandi risultati.

Voto - 8

Scorpione: non è uno dei periodi migliori per i nativi del segno, complice questa Venere in opposizione. Certo, nelle ore successive arriverà la Luna ad aiutarvi come può, ma per quanto riguarda i sentimenti non sperate in una relazione particolarmente romantica, al più tranquilla. Se siete single nella vostra mente corrono tanti pensieri, ma tra questi l'amore non ci sarà. Sul fronte professionale meglio fare attenzione a eventuali imprevisti. Voto - 6-

Sagittario: sfera sentimentale ancora sottotono secondo l'oroscopo della giornata di sabato 17 aprile. Fortunatamente però la situazione migliorerà presto, dunque fate un piccolo sforzo e cercate di resistere, cercando di non rovinare il vostro rapporto.

Se siete single cercate di tenere l'ansia sotto controllo. Settore professionale che invece sarà piuttosto soddisfacente grazie in particolare a Giove in sestile, che vi guiderà nella giusta direzione con le vostre mansioni. Voto - 7-

Capricorno: oroscopo di sabato che darà inizio ad un fine settimana davvero divertente e pieno di passione ed emozioni con il partner, merito in particolare di Venere in trigono. Attenzione però perché nelle prossime ore la Luna sarà opposta, e potrebbe crearvi qualche problema. Se siete single non fatevi scrupoli a lasciarvi andare. Nel lavoro non sarà di certo un periodo facile, ma avrete buone possibilità di superare ogni ostacolo. Voto - 7,5

Acquario: configurazione astrale nel complesso buona per quanto riguarda i sentimenti grazie alla Luna in buon aspetto, ma dovrete tenere in considerazione che Venere si trova in quadratura.

Dal punto di vista sentimentale dunque va bene amare il partner, come è giusto che sia, ma essere troppo invasivi non sarà una buona idea. Se siete single potreste sentirvi un po’ goffi e insicuri quando siete con amici o familiari. In ambito professionale lavorerete con una certa tranquillità, utile per svolgere serenamente i vostri progetti. Voto - 7

Pesci: inizio di fine settimana un po’ sottotono secondo l'oroscopo, ma sappiate che già da dalle prossime ore vi riprenderete subito. Per quanto riguarda i sentimenti attenzione a qualche piccola incomprensione con il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. I single tenderanno a preoccuparsi di quelle relazioni che contano davvero.

In ambito professionale andate avanti con i vostri progetti serenamente. Voto - 7-