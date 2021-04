L'oroscopo della giornata di sabato 24 aprile prevede un Leone un po’ troppo egocentrico a causa di questa Venere in quadratura, così come l'Acquario potrebbe essere poco incline a parlare di sentimenti. Toro invece non avrà problemi a manifestare ciò che prova verso la persona che ama, grazie anche alla Luna in trigono che darà quel pizzico di sicurezza, mentre Capricorno potrebbe essere piuttosto caparbio sul posto di lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 24 aprile.

Previsioni oroscopo sabato 24 aprile segno per segno

Ariete: previsioni astrali di questo inizio di fine settimana discrete per voi nativi del segno.

In amore l'atmosfera si farà un po’ gelida, e dovrete tenere in considerazione che nelle prossime giornate ci sarà anche la Luna in opposizione. Meglio dunque non iniziare alcuni progetti che avevate in mente. Se siete single non avrete né il tempo, né la voglia di trovare l'amore. In ambito lavorativo attenzione a Marte in quadratura, perché potrebbe rappresentare un ostacolo soprattutto per quei progetti lunghi e pesanti. Voto - 7-

Toro: oroscopo di sabato 24 aprile che prevede una magica Luna favorevole e una bella Venere da far togliere il fiato, e sarà più o meno così il vostro rapporto in questa giornata: bello, intenso e mozzafiato. Se siete single la giornata potrebbe riservarvi dei colpi di scena.

Sul fronte professionale le idee cominciano a venirvi in mente con Mercurio in congiunzione, e le energie non saranno affatto male. Tenete a mente però che Giove e Saturno sono lì pronti a ostacolarvi. Voto - 8-

Gemelli: cielo poco promettente dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo, colpa della Luna in quadratura che smorzerà il vostro entusiasmo.

Attenzione dunque alla vostra relazione di coppia, perché potrebbero esserci diversi alti e bassi. I single avranno la sensazione che il legame con le persone che amano sia debole. Nel lavoro sarete un po’ arrabbiati ma fortemente determinati, disposti a raggiungere i vostri obiettivi a qualunque costo. Voto - 6+

Cancro: emotivi quanto basta in questa giornata grazie alla Luna in sestile.

Voi single vi sentirete ben integrati nel vostro gruppo di amici, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se avete una relazione stabile ci sarà una forte alchimia tra voi e la vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro sarete a buon punto con i vostri progetti, da sentirvi abbastanza soddisfatti del vostro operato. Voto - 8

Leone: non un cielo grandioso per voi nativi del segno in questa giornata. Secondo l'oroscopo, Venere in quadratura vi renderà piuttosto egocentrici, da non notare che il partner potrebbe aver bisogno di voi. Per quanto riguarda i cuori solitari attenzione a qualche momento di disagio sentimentale. Sul fronte professionale dovrete rendervi conto che non è possibile rilassarsi, e che dovrete impegnarvi per raggiungere i vostri obiettivi.

Voto - 6-

Vergine: intuito ed energia positiva caratterizzerà la vostra relazione di coppia secondo l'oroscopo della giornata sabato 24 aprile. Con la Luna in congiunzione e Venere in trigono l'intesa di voi sarà ottima, e lasciarsi andare a dolci emozioni sarà semplice. Per quanto riguarda i single procederete lentamente, mostrando interesse, ma senza esporvi troppo. Sul fronte professionale potreste arrivare a prendere delle scelte importanti. Voto - 8

Bilancia: giornata nel complesso discreta per voi nativi del segno, anche se questo cielo resta un po’ anonimo nei vostri confronti. In ambito sentimentale infatti la vostra relazione sarà sì tranquilla, ma priva di mordente, soprattutto se siete nati nella prima decade.

I single si godranno questa giornata senza troppe pretese. Nel lavoro un po’ di voglia potrebbe mancare a causa di Marte in quadratura, ma i doveri son doveri e li porterete a termine. Voto - 7

Scorpione: oroscopo di sabato ancora sottotono per voi nativi del segno, eppure questo cielo sembra volervi dare una mano, considerato che la Luna sarà favorevole. Ebbene, in amore le cose magari potrebbero sembrare migliorare, ma voi per primi dovrete essere in grado di cogliere certe occasioni, sia che siate già impegnati, o innamorati di qualcuno. Per quanto riguarda il lavoro magari non siete pronti a sviluppare idee di vostro pugno, ma quelle degli altri sì grazie a Marte in buon aspetto. Voto - 6+

Sagittario: conoscere lo stato d'animo della vostra anima gemella sarà molto importante per cercare di agire di conseguenza.

La Luna infatti sarà in quadratura, e per evitare ogni tipo di problema cercate di essere comprensivi. I single proveranno grande interesse verso una persona, e anche se le premesse potrebbero non sembrare ottimali, non perdetevi d'animo. Nel lavoro sarà il momento adatto per cercare di terminare un progetto attivo ormai da diverso tempo. Voto - 7+

Capricorno: sarete di umore particolarmente caparbio sul posto di lavoro secondo l'oroscopo. Vi sentirete sicuramente pronti per affrontare determinati incarichi, ciò nonostante alcuni pianeti in cattivo aspetto potrebbero farvi pensare il contrario. In amore ci sarà una bella atmosfera tra voi e il partner, grazie alla posizione di Venere e della Luna.

Per quanto riguarda i single liberate la vostra mente da ogni pensiero, e parlate con il cuore. Voto - 7,5

Acquario: configurazione astrale che prevede Venere in quadratura che potrebbe offuscarvi le idee dal punto di vista sentimentale. Ci sarà modo e modo di dire ciò che pensate al partner, per cui scegliete quello più adatto. Se siete single non sarà una giornata entusiasmante se siete alla ricerca dell'amore. Molto meglio invece in ambito professionale, dove Giove e Saturno continuano ad accompagnarvi nella vostra scalata verso il successo. Voto - 6,5

Pesci: sfera sentimentale sottotono per voi nativi del segno a causa della Luna in opposizione. Per quanto riguarda i sentimenti non ci saranno bellissimi momenti tra voi e il partner, ma sarà comunque meglio che litigare e aprire le porte ad una crisi di coppia.

Se siete single avete avuto periodo migliori, ma a volte bisogna accontentarsi. In ambito professionale Marte favorevole sarà una dispensa di energie per portare a termine i vostri lavori. Voto - 7-