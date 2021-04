L'oroscopo di sabato 3 aprile prevede maggior equilibrio in amore per i nativi sotto il segno del Sagittario, forti della Luna in congiunzione e di Venere in trigono dal segno dell'Ariete, mentre l'atmosfera in amore per i nativi Gemelli potrebbe essere un po’ freddina. Pesci dovrà fare buon viso a cattivo gioco sul fronte professionale per ottenere discreti risultati, invece l'obiettivo dei nativi Bilancia sarà arrivare fino in fondo ad alcune questioni lavorative. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 3 aprile.

Previsioni oroscopo sabato 3 aprile segno per segno

Ariete: giornata piacevole solamente a metà per voi nativi del segno, considerato che verso sera la Luna si sposterà in quadratura per tutto il weekend.

Un periodo dunque discreto, ma che in amore richiederà attenzione con il partner affinché possiate godervelo. Se siete single ci saranno momenti turbolenti per voi nativi del segno. In ambito lavorativo arriveranno notizie veramente incoraggiati riguardo i vostri progetti. Voto - 8-

Toro: il vostro modo di essere glaciali sparirà del tutto in questo inizio di fine settimana secondo l'oroscopo. La Luna infatti si metterà in trigono dal segno del Capricorno, e per quanto riguarda la sfera sentimentale sarete più espansivi nei confronti del partner. I single si prepareranno a vivere le giornate in modo positivo. In ambito professionale ancora non ci saranno i risultati che vi aspettavate, ma questo non vuol dire che non ci state lavorando.

Voto - 7

Gemelli: oroscopo della giornata di sabato 3 aprile che vedrà un’intesa di coppia tornare in alto verso sera. La Luna infatti smetterà di andarvi contro, e in amore riuscirete ad essere in piena armonia. Se siete single forse dovrete lavorare un po’ sul fascino, ma lo sapete di avere un gran cuore. In ambito lavorativo l'impegno che ci mettete nelle vostre mansioni vi garantirà presto certe soddisfazioni, merito anche di un grande cielo a supportarvi.

Voto - 7,5

Cancro: inizia male questo fine settimana secondo l'oroscopo. La Luna verso fine giornata sarà opposta, e dal punto di vista sentimentale potreste ritrovarvi ad affrontare certe discussioni da risolvere al più presto. Se siete single i nuovi incontri non andranno sottovalutati, anche se la vostra voglia di amare è molto bassa.

Nel lavoro se un collega si offrirà di aiutarvi, voi accettate pure. Voto - 7-

Leone: anche se la Luna se ne va, rimarrà comunque un ottimo cielo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Dal punto di vista sentimentale voi single non vorrete fare le cose di corsa, e preferirete conoscere per bene le persone che incontrerete. Se avete una relazione stabile vi piacerà apparire seducenti agli occhi del partner, giusto per far salire la passione tra voi. In ambito lavorativo non sarà di certo un periodo estremamente positivo, ma almeno qualche piccola soddisfazione s'intravede. Voto - 7,5

Vergine: se questa giornata vi sembrerà sia iniziata sotto una cattiva luce, aspettate che cali la sera, quando la Luna sarà nel cielo a splendere tutta per voi.

Dal punto di vista sentimentale infatti il partner avrà modo di farvi trascorrere piacevoli momenti, mettendoci una pezza a quelli meno belli. Se siete single state per intraprendere un percorso che potrebbe cambiare alcune cose nella vostra vita. In ambito professionale potrete iniziare a condividere le vostre intenzioni riguardo ad un progetto. Voto - 7+

Bilancia: settore professionale dove continuerete ad essere ambiziosi grazie a questo cielo. Giove e Saturno continuano a darvi man forte, e il vostro impegno verrà ripagato con risultati di tutto rispetto. Per quanto riguarda i sentimenti dovrete presto fare i conti con la Luna in quadratura, che metterà ulteriori problemi nella vostra vita di coppia.

Se siete single spetterà a voi decidere se impegnarvi con qualcuno oppure cercare l'amore altrove. Voto - 6,5

Scorpione: cielo non male in amore per voi nativi del segno secondo l'oroscopo del 3 aprile. In questa vigilia di Pasqua raggiungerete un buon equilibrio in amore, merito anche del vostro buon cuore e della vostra generosità. Se siete single quando siete innamorati non ce la fate a scendere a compromessi, e vi batterete per conquistare la persona che vi piace. In ambito lavorativo forse cambiare approccio su alcuni progetti potrebbe essere una buona idea. Voto - 7,5

Sagittario: configurazione astrale piuttosto equilibrata per voi nativi del segno che vi garantirà una relazione sentimentale molto piacevole.

Sfruttate fino alla fine la posizione della Luna per esaltare al meglio il vostro rapporto. Per quanto riguarda i single in questa giornata avrete modo di divertirvi insieme alle persone che amate. In ambito lavorativo gli altri saranno favorevoli nei vostri confronti, e avrete modo di essere fieri di voi e delle vostre mansioni. Voto - 8+

Capricorno: arriverà la Luna nel vostro cielo verso la fine di questa giornata secondo l'oroscopo. Non ci saranno grandissimi cambiamenti nella vostra relazione di coppia, ma almeno non ci saranno ulteriori litigi, vivendo un'atmosfera tutto sommato tranquilla. Per quanto riguarda i single questo weekend di Pasqua sarà godibile se scegliete la giusta compagnia.

In ambito lavorativo le potenzialità per riuscire in certi progetti non vi mancheranno, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7+

Acquario: oroscopo di sabato ottimo per voi nativi del segno, con Venere in sestile dal segno dell'Ariete, che dal punto di vista sentimentale vi regalerà forti emozioni, ma soprattutto, vere, sincere. Se siete single sarete spinti ad agire in modo diretto, esprimendo i vostri sentimenti nel modo più sincero possibile. Molto bene anche in ambito professionale. Nulla vi spaventerà, e sarete pronti a svolgere ogni tipo di incarico. Voto - 8+

Pesci: inizio di fine settimana in risalita per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Verso sera arriverà la Luna in una posizione decisamente migliore, e dal punto di vista sentimentale avrete modo di recuperare punti con il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Se siete single vi avvierete verso una domenica di Pasqua piuttosto piacevole, a suo modo. In ambito lavorativo forse potreste avere poca pazienza, considerato che vi piacerebbe prendervi un po’ di tempo per voi. Ebbene, abbiate ancora un po’ di pazienza e presto avrete ciò vorrete, ragion per cui, fate buon viso a cattivo gioco. Voto - 7+