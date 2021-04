Per la giornata di martedì 20 aprile 2021, ogni cosa continuerà ad andare nel verso giusto per i segni di terra, tanto che il Capricorno finalmente guadagnerà il primo posto in questa classifica. L'Oroscopo infatti prevede anche del tempo libero per il Toro, mentre per il Cancro avrà a disposizione molte opportunità professionali fra cui scegliere.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni.

Acquario a gonfie vele

1° Capricorno: sarà una giornata perfetta per l'amore e per i sentimenti. Sarà il momento adatto per confessare i vostri sentimenti e per poter fare un passo decisamente importante sia per la vostra vita che per quella del partner.

2° Cancro: ci sarà una nuova dinamicità nelle vostre decisioni professionali, e molte di queste saranno sicuramente apprezzate. In amore state eccellendo nella parte sentimentale. Avrete a che fare anche con molta sintonia familiare.

3° Acquario: finalmente il lavoro procederà molto più agevolmente del solito, e avrete anche modo di dedicarvi alla famiglia, oltre che alla cura di voi stessi. Siate anche più accondiscendenti con la vostra squadra lavorativa.

4° Bilancia: un chiarimento vi ha sollevato di un grande peso, e per voi una situazione spiacevole verrà finalmente lasciata alle spalle. La salute in miglioramento vi permetterà di essere più volenterosi e produttivi.

Tempo libero per Toro

5° Toro: avrete molto più tempo libero a vostra disposizione, e sarete anche pronti per poter vivere una esperienza lavorativa unica nel suo genere. Sicuramente sarete dotati di tante energie e grinta da vendere.

6° Ariete: su una decisione in particolare potreste tirarvi indietro, e non essere molto sicuri.

Dovrete ancora prendervi del tempo per voi e per poter organizzare meglio un progetto che potrebbe fruttarvi molto.

7° Sagittario: purtroppo tendete a lavorare troppo e a non prendervi molto tempo per riposare, ma questa volta dovrete fare una pausa per poter ricaricare le batterie in modo più adeguato rispetto alla norma.

8° Vergine: sarete stabili, quindi non ci saranno scossoni che potrebbero rovinarvi l'umore o comunque essere di intralcio alle vostre mansioni lavorative.

Sarà bene ritagliare del tempo per la vostra relazione.

Riflessioni per Pesci

9° Gemelli: dovrete fare qualche sforzo prima di poter trovare uno spiraglio di luce considerevole, soprattutto alla luce del fatto che ora ci potrebbero essere opportunità in più che non dovranno essere assolutamente sprecate.

10° Leone: ancora qualche piccolo insuccesso potrebbe portarvi inevitabilmente a cambiare la vostra strategia, a riorganizzarvi meglio e a mettere al bando ogni tipo di distrazione possibile per poter andare avanti.

11° Pesci: dovrete necessariamente fermarvi a riflettere attentamente sulla vostra relazione, e sull'evoluzione che potrebbe prendere. Siate meno schivi nell'ambiente lavorativo, perché sarà necessario creare armonia.

12° Scorpione: dovrete creare una vera e propria tabella di marcia per non essere troppo negligenti con determinati progetti che avete in mente. Con il partner l'atmosfera potrebbe diventare abbastanza tesa.